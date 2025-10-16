Galaxy Watch8 Classic : grosse réduction sur la plus belle montre connectée Android

Bonus immédiat : 15% de remise avec l'application Samsung Shop , jusqu'à 80€ remboursés et 50€ supplémentaires pour la reprise de votre ancien appareil !

Galaxy Watch8 Classic vs Galaxy Watch8 standard

Avant toute chose, pour bien comprendre l'intérêt d'une Galaxy Watch Classic, nous allons faire une petite comparaison.

La différence entre la Classic et la standard réside principalement dans le design et le matériau :

Design haut de gamme: la Classic dispose d’un boîtier en acier inoxydable et d’une lunette tournante autour du cadran, pour naviguer dans les menus facilement.

la Classic dispose d’un boîtier en acier inoxydable et d’une lunette tournante autour du cadran, pour naviguer dans les menus facilement. Écran et autonomie : identiques à la standard, avec un AMOLED lumineux et une autonomie adaptée à plusieurs jours d’utilisation.

identiques à la standard, avec un AMOLED lumineux et une autonomie adaptée à plusieurs jours d’utilisation. Fonctionnalités santé et sport : les mêmes fonctionnalités avancées sont présentes : suivi cardiaque, ECG, SpO2, suivi du sommeil et nombreux profils sportifs.

Pourquoi choisir la Galaxy Watch8 Classic ?

Si vous aimez allier style et technologie, la Classic est la montre idéale. Plus « habillée » que la standard, la lunette rotative offre en plus une navigation intuitive, tandis que le boîtier en acier lui confère un aspect luxueux.

Pour ceux qui n'ont jamais eu de montre connectée et voudraient passer le pas, sachez que c'est un vrai plus dans la vie de tous les jours, que ce soit pour le sport, grâce à un suivi pour la course, la marche etc. qui permet un réel suivi des calories dépensé (ce qui permet de rester motivé !).

Mais, par exemple, c'est aussi un compagnon idéal pour ceux qui ont besoin de recevoir rapidement leurs notifications, pour le travail par exemple, et qui plus est que l'on peut paramétrer pour n'en recevoir que certaines.

Avec la réduction de 80€ et le bonus reprise de 50€, c’est le moment parfait pour investir dans une montre connectée Android complète.

Caractéristiques clés

✅ Points forts Écran AMOLED lumineux et lisible en extérieur

Lunette tournante physique pour une navigation fluide

Suivi santé avancé : ECG, SpO2, sommeil ⚠️ Limites Prix légèrement supérieur à la version standard

Boîtier un peu plus lourd que la standard