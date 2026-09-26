Galaxy Z Flip8 : Samsung lui enlève 600 € avec ce code pendant moins de trois jours

Avec le code Z600, Samsung enlève actuellement 600 € au prix du Galaxy Z Flip8 en Blanc dans sa version équipée de 512 Go de stockage. Le téléphone revient ainsi à 899 €, et l'offre est valable jusqu'au 28 septembre à 12 h, dans la limite des stocks disponibles.

Pourquoi c'est une bonne chose que l'offre porte sur la version 512 Go

La promotion porte sur la version qui dispose de 512 Go de stockage et de 12 Go de RAM. Cette capacité laisse une marge confortable si vous accumulez les photos, les vidéos ou les jeux, et elle évite de devoir surveiller rapidement l'espace disponible.

Le Z Flip8 associe par ailleurs un écran principal de 6,9 pouces à un écran extérieur de 4,1 pouces, tandis que son format pliable permet de réduire son encombrement une fois refermé. Samsung l'équipe également de l'Exynos 2600 et d'un capteur principal de 50 mégapixels, accompagné d'un ultra grand-angle de 12 mégapixels.

Avec ses 180 grammes, il reste relativement léger malgré son grand écran une fois ouvert, et sa batterie de 4 300 mAh est annoncée pour atteindre jusqu'à 31 heures de lecture vidéo.

Les détails de l'offre

Les 600 € sont déduits immédiatement, sans remboursement différé à réclamer après l'achat. Toutefois, Samsung autorise le cumul avec les autres offres en cours portant sur le produit, notamment une offre de reprise lorsqu'elle est proposée. Si vous avez un ancien smartphone à céder, vous pouvez donc faire baisser encore le montant à payer.

Le code Z600 ne peut en revanche pas être associé à un autre code promotionnel.

L'offre ne dure que quelques jours, puisque le code expire le 28 septembre à 12 h. Si vous envisagiez déjà ce modèle et que la version en Blanc vous convient, vous pouvez donc l'obtenir à 899 € et éventuellement réduire encore la facture grâce aux avantages cumulables proposés par Samsung.