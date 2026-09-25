Apple prépare déjà l'iPhone 20 Pro : écrans incurvés, puce A21 Pro et mémoire sous tension

Apple vient tout juste de lancer l'iPhone 18 Pro et l'iPhone 18 Pro Max, mais les regards se tournent déjà vers la génération suivante. Selon le site PhoneArena, les modèles attendus à l'automne 2027 ne s'appelleront pas iPhone 19 Pro, mais directement iPhone 20 Pro et iPhone 20 Pro Max.

La marque à la pomme souhaiterait ainsi marquer le vingtième anniversaire de l'iPhone, dont la première version avait été présentée par Steve Jobs le 9 janvier 2007. Ce n’est pas inédit chez Apple. En effet, en 2017, l'iPhone 7 avait été directement suivi de l'iPhone 8 et de l'iPhone X, sans qu'aucun iPhone 9 ne voie jamais le jour.

Selon les informations relayées par Bloomberg, le design de l'iPhone 20 Pro et de l'iPhone 20 Pro Max serait déjà quasiment finalisé en interne, plus d'un an avant la commercialisation.

Un écran incurvé sur ses quatre bords

La principale nouveauté attendue concerne l'écran. Selon le tipster Ice Universe, davantage connu pour ses fuites sur les Samsung Galaxy, ainsi que le leaker chinois Digital Chat Station, l'iPhone 20 Pro Max adopterait une dalle de 6,96 pouces avec une définition de 1340 x 2912 pixels, contre 6,86 pouces et 1320 x 2868 pixels sur l'iPhone 18 Pro Max. L'iPhone 20 Pro, plus compact, passerait quant à lui à 6,41 pouces en 1236 x 2686 pixels, contre 6,27 pouces et 1206 x 2622 pixels sur l'iPhone 18 Pro actuel. Selon plusieurs sources concordantes, la densité de pixels resterait proche de 460 ppi sur les deux modèles.

Digital Chat Station says early display plans for the iPhone 20 Pro series have surfaced:



The iPhone 20 Pro is expected to feature a 6.41-inch display with a resolution of 2686 × 1236, while the iPhone 20 Pro Max could come with a 6.96-inch display at 2912 × 1340.



Apple is… pic.twitter.com/OIzLYlvgBW — Ice Universe (@UniverseIce) September 21, 2026

Au-delà de la simple augmentation de taille, Apple travaillerait sur une dalle dite « quad-curved », c'est-à-dire incurvée sur ses quatre bords, permettant de supprimer quasiment toute bordure visible. Plusieurs marques ont déjà eu recours à ce principe mais parfois pour revenir à des écrans plats.

Le Face ID et la caméra frontale seraient quant à eux intégrés sous la dalle, laissant place à une simple découpe punch-hole nettement plus discrète que le Dynamic Island actuel, voire à sa disparition totale selon certaines fuites plus récentes. Apple envisagerait également des boutons avec retour haptique, en lieu et place des boutons mécaniques traditionnels.

Attention, comme toutes les rumeurs, il faut rappeler qu’elles restent à confirmer.

Apple iPhone 18 Pro

Une puce A21 Pro et une mémoire sous pression

Les deux futurs modèles seraient animés par la puce Apple A21 Pro, succédant à la puce déjà annoncée sur l'iPhone 18 Pro, l’Apple A20 Pro. Côté mémoire vive, les rumeurs évoquent une fourchette comprise entre 12 et 16 Go de RAM. Apple étudierait même la possibilité d'intégrer de la mémoire à large bande passante, ou HBM, une technologie normalement réservée aux accélérateurs d'intelligence artificielle des centres de données, produite notamment par Samsung, SK Hynix et Micron.

Ce choix est guidé par une véritable pénurie qui a lieu en ce moment. Selon Counterpoint Research, les prix des puces DRAM pour smartphones ont bondi d'environ 83 % au deuxième trimestre 2026 par rapport au trimestre précédent, et TrendForce anticipe une hausse supplémentaire de 13 à 18 % au troisième trimestre. Apple proposerait ainsi des smartphones plus chers l’année prochaine.

