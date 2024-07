Galaxy Z Fold6 et Galaxy Z Flip6 : une offre de lancement renversante pour les deux nouveaux smartphones pliables de Samsung

Officialisé il y a quelques jours, les Galaxy Z Fold6 et Galaxy Z Flip6, les deux nouveaux smartphones révolutionnaires de Samsung sont disponibles à la vente depuis ce 24 juillet. L’occasion pour le fabricant de dégainer l’une de ses offres de lancement qui sont désormais très attendues par les adeptes de la marque. Et une fois de plus, on n’est pas déçu ! Samsung a en effet concocté une offre aux petits oignons, avec de nombreux avantages (remises, remboursements, cadeaux en nature…) disponibles exclusivement sur la boutique en ligne officielle jusqu’au 31 août.