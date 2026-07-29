Galaxy Z Fold8 : comment obtenir le nouveau pliant format passeport au meilleur prix chez Samsung ?

Du 22 juillet au 6 août 2026 inclus, Samsung a ouvert les précommandes de son tout nouveau très haut de gamme pliant au format livre, le Galaxy Z Fold8. En cumulant les remises immédiates, les bonus de reprise et les réductions au panier sur le store officiel, il est possible d'alléger considérablement l'addition.

Galaxy Z Fold8 : finesse record, écran géant et puissance sans concession

Pour cette huitième génération, Samsung franchit un nouveau cap dans l'ingénierie des smartphones pliants. Le Galaxy Z Fold8 se distingue d'emblée par un châssis affiné et un poids revu à la baisse, rendant sa prise en main beaucoup plus confortable. De plus, sa nouvelle charnière goutte d'eau plus robuste réduit significativement le pli central tout en garantissant une fermeture parfaitement plate.

Mais attention, contrairement à ce que l'on pourrait croire, le Galaxy Z Fold8 n'est pas une version plus récente du Galaxy Z Fold7 de l'année dernière, il s'agit d'un nouveau format plus carré, au format « passeport ».

À l'extérieur, l'écran de couverture AMOLED adopte un ratio plus large, proche d'un smartphone classique, idéal pour rédiger des messages ou naviguer rapidement à une main.

Une fois déplié, l'appareil révèle un immense écran principal flexible de 7,6 pouces bénéficiant de la technologie LTPO avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz et d'un pic de luminosité supérieur pour une lisibilité parfaite même en plein soleil.

Cet espace de travail géant reste optimisé pour le multitâche avancé, permettant de faire tourner plusieurs applications en simultané et de profiter pleinement de la compatibilité avec le stylet S Pen.

Sous le capot, le smartphone intègre la toute dernière puce Snapdragon 8 Gen 4 pour Galaxy, gravée en 3 nm. Couplée à un système de refroidissement par chambre à vapeur agrandi, cette puce offre des performances de pointe pour le jeu vidéo et l'exécution locale des fonctionnalités d'intelligence artificielle Galaxy AI.

Et pour garantir un investissement pérenne, Samsung assure un suivi logiciel record avec 7 ans de mises à jour Android et de sécurité.

Ajoutons que le volet photo monte également en gamme, car le capteur principal de 50 Mpx s'appuie sur des algorithmes de traitement d'image renouvelés et une stabilisation optique (OIS) de pointe pour des clichés nocturnes d'une netteté remarquable. Il est épaulé par un ultra-grand-angle de 12 Mpx et un téléobjectif dédié offrant un zoom optique 3x.

Stockage doublé : des remises immédiates sur les versions 512 Go et 1 To

À l'occasion de cette période de lancement, le constructeur coréen offre un « surclassement » de capacité de stockage. Pour tout achat d'un Galaxy Z Fold8 effectué entre le 22 juillet et le 6 août 2026 (tous coloris confondus), la version 512 Go bénéficie automatiquement de 100 € de réduction immédiate au panier, et la version 1 To de 200 € de remise immédiate !

Bonus de reprise ou remise PayPal : quelle option choisir ?

En plus du surclassement de mémoire, Samsung met en place deux leviers de réduction complémentaires au choix pour réduire encore davantage la facture (non cumulables entre eux) :

Bonus de reprise + paiement Floa : en faisant évaluer votre ancien smartphone (comme un Galaxy Z Fold7 ou un autre modèle haut de gamme), vous pouvez obtenir jusqu'à 881 € d'économie au total. Cette offre associe la valeur de reprise maximale de l'appareil (jusqu'à 681 €) à une remise additionnelle de 200 € accordée pour le choix d'un règlement échelonné via Floa. Il est possible de faire reprendre jusqu'à 3 équipements usagés (smartphones, tablettes ou montres connectées). Réduction immédiate PayPal : réservée aux 10 000 premières commandes, la sélection du règlement par PayPal lors du passage en caisse déclenche une remise immédiate de 200 € directement appliquée sur le total de votre commande (mais cette réduction est non compatible avec l'offre de reprise et donc avec la réduction liée à Floa).

Le Samsung Galaxy Z Fold8

Abonnements offerts, garanties et avantages écosystème

En commandant le Galaxy Z Fold8 sur le site officiel ou via l'application Samsung Shop pendant les précommandes, vous bénéficiez également d'un ensemble de services et de bonus exclusifs :