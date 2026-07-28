Xiaomi 18 Pro : pour la première fois, un modèle Pro de la série numérique sortirait hors de Chine

À retenir Le Xiaomi 18 Pro pourrait sortir pour la première fois en dehors de la Chine.

pourrait sortir pour la première fois en dehors de la Chine. Des modèles homologues ont été identifiés en Europe, Turquie, Japon et Russie .

. Le lancement en Chine pourrait précéder celui du modèle de base, un changement inhabituel.

pourrait précéder celui du modèle de base, un changement inhabituel. La batterie pourrait varier entre 6 100 mAh et 7 000 mAh selon les fuites.

pourrait varier entre 6 100 mAh et 7 000 mAh selon les fuites. Le prix en Chine pourrait être d'environ 6 000 yuans, soit 880 dollars, avec des coûts supplémentaires pour l'export.

Le Xiaomi 18 Pro serait sur le point de franchir une frontière que ses prédécesseurs n'avaient jamais passée. Jusqu'ici, les modèles Pro de la série numérotée Xiaomi — le 17 Pro et le 17 Pro Max — étaient restés exclusifs au marché chinois. Cette année, leurs numéros de modèles homologues sont apparus dans les bases de données IMEI (les identifiants uniques qui permettent d'identifier les appareils sur les réseaux) de l'Espace économique européen, de la Turquie, du Japon et de la Russie.

C'est XimiTime, un tracker régional spécialisé dans le suivi des produits Xiaomi, qui a repéré ces entrées le 24 juillet 2026, information relayée par Android Authority. Le leaker Kacper Skrzypek avait lui-même noté sur X que Xiaomi intégrait des traductions liées à l'écran arrière dans la version mondiale de son application Themes depuis avril 2026, signe que la préparation d'une diffusion internationale était engagée depuis plusieurs mois.

Attention, rappelons que le terme « confirmé » qu'emploie XimiTime fait référence à des données d'enregistrement de modèles, pas une annonce du constructeur. Il convient donc de traiter ces informations pour ce qu'elles sont : des signaux sérieux mais pas une certitude.

Une inversion de calendrier, et un écran arrière à confirmer

Autre changement notable sur lequel s'accordent plusieurs leakers : la série 18 Pro sortirait en Chine avant le modèle de base, un ordre inhabituel. Le leaker Digital Chat Station estime que ce lancement chinois serait calé autour du Snapdragon Summit de Qualcomm, prévu à Maui du 22 au 24 septembre 2026 — Snapdragon étant la plateforme de puces haut de gamme qui équipe généralement les flagships Android en dehors de la Chine. Là encore, ni Qualcomm ni Xiaomi n'ont confirmé de date.

La fonctionnalité qui a soulevé le plus d'intérêt pour ce modèle, c'est son écran arrière secondaire, déjà présent sur le 17 Pro mais jamais sorti hors de Chine. Lu Weibing, président du groupe Xiaomi, avait confirmé en octobre 2025 que la génération suivante conserverait cette caractéristique, confirmation réitérée en janvier 2026.

Ce que personne ne sait encore, c'est si cet écran arrière sera pleinement localisé pour les marchés européens : la traduction en temps réel qu'il propose était encore en cours de déploiement en Chine fin 2025, au moment du lancement domestique du 17 Pro.

Xiaomi 17 Pro pour illustration

Ce que les fuites disent du téléphone — avec leurs contradictions

Sur la batterie, deux chiffres circulent pour le 18 Pro : environ 7 000 mAh selon Digital Chat Station sur Weibo, relayé par Gizmochina le 9 juillet 2026 ; 6 100 mAh selon IntoMobile. Les deux sources restent des leakers, aucune confirmation officielle n'existe. Le précédent du Xiaomi 17 incite à la prudence : sa batterie était annoncée à 7 000 mAh en Chine, mais la version mondiale n'embarquait que 6 330 mAh. Si ce précédent se répète, le chiffre retenu pour l'export pourrait être sensiblement inférieur à celui des fuites chinoises. Le modèle de base, lui, embarquerait 7 200 mAh selon le même Digital Chat Station, et le 18 Pro Max dépasserait les 8 000 mAh d'après Nokia Power User.

Le prix indicatif qui circule pour le 18 Pro en Chine tourne autour de 6 000 yuans, soit environ 880 dollars — une hausse d'environ 20 % par rapport aux 4 999 yuans du 17 Pro au lancement. À ce chiffre s'ajouterait, comme pour tous les appareils Xiaomi à l'export, une majoration liée aux taxes régionales et aux coûts de distribution. Aucun prix européen n'a été communiqué. En France, Xiaomi ne bénéficie pas d'une distribution via les opérateurs téléphoniques, ce qui signifie que l'accès au 18 Pro, s'il arrive, passerait par des revendeurs indépendants.

HyperOS 4, le prochain système d'exploitation de Xiaomi basé sur Android, serait lancé en première mondiale sur la série 18. Le 18 Pro intégrerait par ailleurs un bouton physique dédié à l'IA : un appui court activerait Miclaw, l'agent IA embarqué, un double appui connecterait la voiture électrique Xiaomi SU7, et un appui long déclencherait des routines domotiques. Si le lancement mondial se confirme, ce sera la première fois qu'un modèle Pro Xiaomi de la série numérotée sera accessible en Europe — mais à l’heure de l’écriture de ces lignes, aucune date, aucun prix et aucune annonce officielle n'existent.