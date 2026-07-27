Galaxy Z Fold8 et Z Flip8 : comment les obtenir au meilleur prix lors des précommandes Samsung

À l'occasion du lancement des nouveaux modèles pliables de la marque, l'accumulation de remises immédiates et de bonus au panier permet d'alléger grandement la facture jusqu'au 6 août 2026 sur le Galaxy Z Fold8 et le Galaxy Z Flip8.

Galaxy Z Fold8 et Z Flip8 : deux visions différentes du smartphone pliable

Cette nouvelle génération s'adapte à tous les usages. D'un côté, le Galaxy Z Flip8 tend vers sur une ergonomie ultra-compacte avec son format clapet. Son écran externe interactif permet de gérer vos notifications, widgets et photos sans ouvrir l'appareil, tandis que sa grande dalle AMOLED 120 Hz offre une fluidité optimale une fois dépliée.

De l'autre, le Galaxy Z Fold8 est comme une véritable station de productivité. Son format livre se déploie sur un très grand écran intérieur pensé pour le multitâche et le gaming.

Sous le capot, les deux smartphones intègrent la toute dernière puce Snapdragon, garantissant une puissance d'exécution indispensable pour les tâches exigeantes et les fonctionnalités IA. Côté photographie, ils bénéficient d'un capteur principal de 50 Mpx stabilisé optiquement.

Samsung garantit par ailleurs la pérennité de ces appareils avec un suivi logiciel exceptionnel de 7 ans de mises à jour !

Stockage doublé : jusqu'à 120 € de réduction immédiate

Pour toute précommande effectuée entre le 22 juillet et le 6 août 2026, Samsung offre un surclassement de stockage sous forme de remise automatique au panier (valable sur tous les coloris) :

Galaxy Z Flip8 : la version 512 Go bénéficie de 100 € de réduction immédiate , passant ainsi au prix du modèle 256 Go.

la version bénéficie de , passant ainsi au prix du modèle 256 Go. Galaxy Z Fold8 : la variante 512 Go profite de 120 € de remise immédiate par rapport à son tarif de référence.

Offre de reprise ou remise PayPal : choisissez votre formule

En complément du surclassement de mémoire, Samsung propose deux solutions distinctes pour faire baisser le prix de votre futur appareil (offres non cumulables entre elles) :

Bonus de reprise et financement Floa : en faisant estimer vos anciens équipements (jusqu'à 3 appareils usagés comme des smartphones, tablettes ou montres), vous pouvez économiser jusqu'à 571 € sur le Z Flip8 et jusqu'à 881 € sur le Z Fold8. Ces montants associent la valeur de reprise maximale de vos anciens appareils à un bonus additionnel de 100 € (Z Flip8) ou 200 € (Z Fold8)accordé pour le choix d'un paiement en plusieurs fois avec Floa. Réduction immédiate PayPal : réservée aux 10 000 premiers acheteurs, la sélection de PayPal au moment du règlement déclenche 100 € de remise immédiate au panier sur le Galaxy Z Flip8 et 200 € sur le Galaxy Z Fold8 (mais ce n'est pas compatible avec l'offre de reprise).

Le Galaxy Z Flip8

Services inclus, garanties et réductions sur l'écosystème

Valables sur le site officiel et via l'application Samsung Shop, les précommandes des Galaxy Z Fold8 et Z Flip8 intègrent une série d'avantages exclusifs :