Galaxy Z TriFold : Samsung prévoir un lancement mondial

Alors que les observateurs s’attendaient à un lancement cantonné à la Chine et la Corée du Sud, Samsung viserait en réalité une clientèle mondiale, avec la production initiale de 50 000 unités. Ce modèle cumule les innovations techniques issues de plusieurs générations de pliants, avec une ambition : offrir une expérience hybride, capable de s’adapter aux usages professionnels, créatifs ou multimédias sur un format de poche transformable en tablette.​

L’idée serait de positionner le TriFold comme une référence technologique tout en mesurant la demande, le tout sans renoncer à une fabrication haut de gamme. Selon divers médias spécialisés, le lancement officiel interviendra lors du sommet APEC (Asia Pacific Economic Cooperation) à Séoul, mi-octobre 2025, avant une commercialisation immédiate sur les principaux marchés partenaires.

​

Un design tri-pliant qui se replie sur lui-même

Rappelons que le Samsung Galaxy Z TriFold se différencie avant tout par son écran OLED de 10 pouces, déployé en trois volets pour offrir une surface quasi-équivalente à une tablette compacte. Une fois replié, un second écran de 6,5 pouces permet une utilisation classique à une main comme peut le faire avec un mobile conventionnel.

​

Pour maintenir l’autonomie, la marque aurait misé sur une technologie de double ou triple batterie, une solution validée par divers brevets et confirmée par les principales fuites. La capacité oscillerait selon les sources entre 5000 et 5700 mAh, épaulée par une prise en charge native de la recharge rapide et sans fil (Qi2). L’ensemble de la coque bénéficie de l’aluminium renforcé, du verre Gorilla Glass Victus 2, pour un poids estimé à 300 grammes. Trois coloris seraient proposés : noir, argent et bleu nuit.

​

Performances et interface logicielle

Le Galaxy Z TriFold embarquerait le tout dernier Snapdragon 8 Elite Gen 5 For Galaxy, couplé jusqu’à 16 Go de RAM et au moins 256 Go de stockage, avec une version 1 To disponible sur certains marchés. Dès la sortie de boite, le smartphone fonctionnerait sous Android 16 et One UI 8 avec un support logiciel assuré pendant sept années à l’image des autres mobiles haut de gamme de la marque, notamment les Galaxy S25, Galaxy S25+ et Galaxy S25 Ultra.

Le Galaxy Z TriFold ne dispose pour l’instant que d’un seul vrai concurrent direct : le Huawei Mate XT tri-pliant, commercialisé exclusivement en Chine autour de 2500 euros, mais dont la portée internationale reste encore limitée.

Samsung prévoirait une commercialisation du Galaxy Z TriFold dès le mois de novembre 2025, suite à la présentation officielle lors du sommet APEC à Séoul.