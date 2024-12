Garanti livré avant Noël, ce marchand propose 156 € de réduction sur ce smartphone Xiaomi avec écran Amoled et ses 8Go de RAM extensibles !

Noël se prépare doucement… Enfin, doucement, façon de parler, car il ne reste plus que deux semaines pour terminer nos courses de Noël ! Après ce Black Friday chargé en bonnes affaires, il n’est pas question pour les enseignes de lâcher l’affaire si près des fêtes, ce pourquoi nous arrivons toujours à dénicher des offres très intéressantes.

Ainsi, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G, est disponible pour 315 € sur Rakuten au lieu d’un prix PVC affiché à 471 € en temps normal sur le site de son constructeur (et 371 € actuellement avec réduction). Cela fait donc une baisse de 156 € si on le compare au prix de vente conseillé par le fabricant.

Fiche technique du Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 1220 x 2712 pixels 120 Hz

: AMOLED de 6,67 pouces, 1220 x 2712 pixels 120 Hz Processeur : MediaTek Dimensity 7200 Ultra

: MediaTek Dimensity 7200 Ultra RAM : 12Go ou 16Go

: 12Go ou 16Go Stockage : 256Go

: 256Go Appareil photo arrière : Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels

: Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels Appareil photo avan t : Capteur frontal 16 mégapixels

t : Capteur frontal 16 mégapixels Batterie : 5000 mAh compatible charge 120 watts

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus est le smartphone qui ferme sa gamme. Il est ainsi le plus puissant modèle que Xiaomi nous y propose en s’approchant par exemple d’un Galaxy A55 de Samsung.

Il est donc ce que nous pouvons trouver de plus proche de la frontière du haut de gamme, tout en restant bien plus abordable. Un compromis très intéressant pour ceux qui aiment regarder des séries en streaming, jouer à des jeux mobiles ou tout simplement pour utiliser des applications avec fluidité, sans se sentir frustré lors de l’utilisation de leur smartphone, et sans devoir également casser leur budget !

Une offre de Noël sur Rakuten à ne pas manquer !

Si vous êtes à la recherche d’un smartphone pour vous, ou même pour votre ado, le Redmi Note 13 Pro Plus est tout à fait adapté. D’autant plus que sur Rakuten, avec son prix à 315 €, il est possible de faire une très bonne affaire. Il s’agit d’un modèle importé mais compatible avec les opérateurs européens. Et surtout, votre achat est garanti avant Noël pour que vous puissiez le mettre sous le sapin le 24 au soir en attendant le matin suivant !