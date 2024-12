Garanti livré avant Noël, profitez d'un code de réduction spécial Cyber Monday sur ce Samsung avec écran Amoled !

Le Galaxy A15 en est un excellent exemple. Il combine le savoir-faire de la marque avec un prix très abordable, parfait pour profiter de la qualité Samsung sans se ruiner. Le Galaxy A14 a fait un véritable carton en 2023, devenant non seulement le smartphone le plus vendu de Samsung, mais aussi le numéro un en Inde, surpassant même Apple.

Pas étonnant quand on connaît ses qualités !

Le Galaxy A15 a repris le flambeau avec des caractéristiques tout aussi séduisantes. Et à seulement 176 € chez Rakuten en partenariat avec Conforama, il a tout pour attirer ceux qui veulent un smartphone performant, mais pour un usage « tempéré ».

Une belle promesse pour un modèle qui a réussi à suivre le succès de son prédécesseur en trônant en 4e et 5e position (pour ses versions 5G et 4G) sur le top 10 des smartphones les plus vendus au 2e semestre 2024 !

Fiche technique du Samsung Galaxy A15

Écran : Écran Amoled de 6,5 pouces 90Hz, avec résolution FULL HD+

Écran Amoled de 6,5 pouces 90Hz, avec résolution FULL HD+ Processeur : Processeur DImensity 700

Processeur DImensity 700 Mémoire : 4 Go de RAM

4 Go de RAM Stockage : Capacité de stockage de 128 Go (extensible avec une carte microSD)

Capacité de stockage de 128 Go (extensible avec une carte microSD) Appareil photo : Système de caméra arrière triple avec un capteur principal de 50 MP, un capteur ultra Macro 5MP et un capteur de profondeur 2MP. Caméra frontale de 13 MP pour des selfies de qualité.

Système de caméra arrière triple avec un capteur principal de 50 MP, un capteur ultra Macro 5MP et un capteur de profondeur 2MP. Caméra frontale de 13 MP pour des selfies de qualité. Connectivité : 4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB Type-C

4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB Type-C Batterie : Batterie de 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide 25W

Le Galaxy A15 est un smartphone qui frappe fort dans sa catégorie. Il offre tout ce qu’il faut à petit prix, mais se démarque avec un écran Super AMOLED typique de Samsung, à la fois de bonne taille et confortable à utiliser, sans tomber dans l’excès.

Grâce à cette caractéristique, il réussit à se hisser dans le milieu de gamme, même avec un tarif qui flirte avec le bas de gamme.

C’est un excellent choix pour ceux qui cherchent un appareil pratique et abordable, sans avoir besoin des toutes dernières fonctionnalités haut de gamme. Idéal également pour ceux qui veulent un smartphone récent, à jour pour plusieurs années, tout en maîtrisant leur budget.

Quelle offre pour le Galaxy A15 ?

En ce moment, vous pouvez vous procurer le Galaxy A15 sur Rakuten en partenariat avec Conforma pour seulement 176 €. Vous pouvez en plus de cela utiliser le code CYBER10 pour gagner 10 € de réduction supplémentaire jusqu’à ce soir pour le Cyber Monday.