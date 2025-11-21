Quick Share et Airdrop : un pont inédit entre Android et Apple

Depuis plusieurs années, le transfert de fichiers rapides et directs entre appareils Android et Apple restait impossible sans solutions tierces ou démarches complexes. Désormais, Google change la donne en annonçant la compatibilité de Quick Share avec AirDrop, offrant ainsi la possibilité aux utilisateurs Android, qui bénéficient des derniers modèles Pixel 10, de partager facilement photos, vidéos ou documents avec des appareils iOS et macOS. Selon le fabricant, cette nouveauté est le fruit d’une innovation logicielle mais, contre toute attente, sans collaboration officielle de la part d’Apple.

La fonctionnalité, inaugurée sur les Pixel 10, fonctionne de façon intuitive. Il suffit à l’utilisateur Android de sélectionner un fichier et de choisir « Partager via AirDrop/Quick Share ». L’utilisateur Apple doit régler son appareil sur « Découverte pour tous pendant 10 minutes », rendant l’opération réciproque, car l’envoi est possible dans les deux sens, à condition d’accepter manuellement chaque transfert.

À la différence des solutions basées sur le réseau ou des applications web comme Snapdrop ou ShareDrop, Quick Share et AirDrop exploitent une liaison directe de proximité, sans passer par un serveur distant. Google affirme que le transfert est ainsi plus confidentiel et plus rapide. Selon la firme de Montain View, la sécurité a été testée et approuvée par des équipes indépendantes.

Un lancement sous conditions

Dans cette première phase, la compatibilité concerne seulement la famille des smartphones Google Pixel 10, soit les modèles Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL et Pixel 10 Pro Fold. D’après Google, une mise à jour viendra progressivement élargir cette option à d’autres smartphones Android, sans calendrier précis à cette heure. Les utilisateurs de Pixel 10 accèdent à cette fonctionnalité via une simple mise à jour logicielle et bénéficient d’un partage natif, positionnant Android à hauteur de l’écosystème Apple sur ce terrain.

Carl Pei, à la tête de Nothing, a indiqué vouloir mettre ses équipes de développeurs à la tâche pour que les téléphones de la marque puissent rapidement profiter de cette fonction.

Du côté Apple, aucune modification n’a été apportée à AirDrop. La collaboration reste strictement unilatérale, Google ayant simplement rendu Quick Share compatible. Actuellement, seul le mode « tous les utilisateurs pendant 10 minutes » permet d’initier un partage avec un Android.

La société américaine précise qu’elle espère travailler avec Apple pour permettre l’utilisation du mode « Contacts uniquement », encore non pris en charge. En pratique, les fichiers reçus côté Android apparaissent dans l’application Fichiers du Pixel 10, suivant la logique de classement qu’offre AirDrop sur iOS et macOS.

