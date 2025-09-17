Google Pixel 10 : la nouvelle référence Android à prix surprenant

Un smartphone qui mise sur l’essentiel

Le Google Pixel 10 conserve la philosophie qui fait l'essence des Pixel : un appareil photo performant, un logiciel Android pur et des mises à jour rapides. Écran OLED 6,5 pouces, processeur Tensor G3, batterie longue durée et reconnaissance faciale : tout est là pour séduire les utilisateurs à la recherche de fluidité et de fiabilité.

La grande surprise ? Rakuten propose une offre de lancement qui rend le Pixel 10 encore plus intéressant pour seulement 760 €.

La promotion à ne pas manquer

Le Pixel 10 est disponible pour moins de 760€ au moment où nous écrivons ces lignes sur Rakuten, une belle baisse de prix, puisque le prix de lancement par Google est de 899 €.

Google Pixel 10 – Prix promo : livraison rapide et achat sécurisé.

Cette promotion permet d’obtenir un smartphone performant avec :

Appareil photo de pointe : capture des détails précis et couleurs naturelles.

capture des détails précis et couleurs naturelles. Logiciel Android pur : mises à jour rapides et expérience fluide.

mises à jour rapides et expérience fluide. Batterie longue durée : autonomie confortable pour la journée.

Trouver le smartphone idéal

Pour aller plus loin, petit focus sur les spécificités du Pixel 10

Le Pixel 10 est équipé du processeur Tensor G3 avec 12 Go de RAM, pour une fluidité et des performances élevées, idéal pour les jeux et le multitâche.

Il est également équipé d'un écran OLED de 6,5 pouces 120 Hz qui offre une qualité d’image exceptionnelle, tandis que le triple capteur photo avec capteur principal 50 MP et ultra-grand-angle 12 MP assure de qualité.

La batterie 4500 mAh permet une journée complète d’utilisation intensive avec recharge rapide 30 W.