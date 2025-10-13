Google Pixel 10 VS Xiaomi 15T : le match des smartphones outsiders est-il si évident ?

Design et écran : format compact contre grand gabarit

Le premier choix à faire dans ce duel smartphone est lié à une question de préférence personnelle concernant la taille d'écran et l'ergonomie générale.

Format compact pour le Google Pixel 10

Le représentant du géant de Mountain View adopte un format compact avec un écran OLED de 6,3 pouces affichant une résolution de 2424 x 1080 pixels. Cette diagonale réduite facilite l'utilisation avec une seule main, sur un marché actuel dominé par les smartphones XXL. Malgré ses dimensions de 152,8 x 72 x 8,6 mm pour 204 grammes , le Google Pixel 10 reste an effet maniable.

La qualité de fabrication est à la hauteur du positionnement commercial, avec un dos en verre protégé par du Corning Gorilla Glass Victus 2 et un cadre en aluminium robuste. Cette protection supérieure rassure sur la durabilité de l'appareil. A l’arrière, la barre horizontale caractéristique abrite l’îlot photo typique des Pixel.

Pour l’affichage, l’écran OLED jouit d’un taux de rafraîchissement variable de 60 à 120 Hz et offre des pics de luminosité atteignant 3000 nits. Cette valeur élevée garantit une excellente lisibilité même en plein soleil.

Tout pour l’immersion avec le Xiaomi 15T

Le Xiaomi 15T adopte une approche diamétralement opposée avec sa large dalle AMOLED de 6,83 pouces. Cette généreuse diagonale affiche une résolution de 2772 x 1280 pixels pour une densité de 447 ppi, contre 422 ppi sur le Pixel. Les amateurs de streaming vidéo et les gamers cet espace d’affichage plus large est déterminant.

Paradoxalement plus léger que le Pixel (194 grammes contre 204 grammes) malgré sa taille, il reste cependant moins maniable d'une seule main. Pour la finition, Xiaomi associe un dos en verre et un cadre aluminium. Toutefois, la protection avant se limite au Gorilla Glass 7i, légèrement inférieure au Corning Gorilla Glass Victus 2 du Pixel 10.

Sur ce smartphone, la luminosité maximale grimpe jusqu'à 3200 nits avec une gradation PWM haute fréquence à 3840 Hz. Cette technologie réduit la fatigue oculaire lors d'utilisations prolongées, un détail appréciable pour les grands consommateurs de contenus.





Processeur et performances : Tensor G5 face au Dimensity 8400 Ultra

Pour les puces aussi, les deux fabricants adoptent deux approches technologiques bien distinctes.

Google privilégie l'IA avec le Tensor G5

Le Pixel 10 embarque la puce maison Tensor G5 gravée en 3 nm, accompagnée de la puce de sécurité Titan M2. Cette architecture privilégie l'optimisation des tâches d'intelligence artificielle plutôt que la puissance brute. Une RAM LPDDR5X de 12 Go est associée à cette puce.

Les benchmarks placent certes le Tensor G5 en retrait face à la concurrence directe. Néanmoins, l'optimisation spécifique pour Android et les traitements IA compense largement cette différence théorique. La fluidité au quotidien reste exemplaire grâce à l'intégration logiciel-matériel maîtrisée par Google.

Par ailleurs, le stockage UFS 4.0 assure des débits très corrects, que ce soit avec ou 128 ou 256 Go.

Xiaomi mise sur la puissance avec sa MediaTek

Le Xiaomi 15T intègre le processeur MediaTek Dimensity 8400 Ultra gravé en 4 nm. Cette puce délivre une puissance brute supérieure, particulièrement appréciable pour les applications gourmandes et les jeux 3D exigeants. Côté RAM, ce sont encore 12 Go de RAM LPDDR5X qui assurent un fonctionnement fluide, comme sur le Pixel.

Pour la mémoire interne, les débits de transfert offerts par le stockage UFS 4.1 sont plus élevés que ceux du Pixel 10. Cette différence se ressent lors des installations d'applications volumineuses ou des transferts de fichiers lourds.

Photo et vidéo : traitement IA contre expertise Leica

Entre ces deux photophones, le duel est assez équilibré, même si les philosophies des deux fabricants sont, là aussi, assez différentes.

Google excelle dans le traitement computationnel

Le Pixel 10 adopte une configuration triple capteurs équilibrée : principal de 48 mégapixels avec stabilisation optique, ultra grand-angle de 13 mégapixels et téléobjectif 10,8 mégapixels avec zoom optique 5x. Cette nouvelle polyvalence pour la gamme Pixel étend considérablement les possibilités créatives.

Google fait également la différence avec ses algorithmes de traitement d'image alimentés par l'IA. Les clichés de nuit sont particulièrement impressionnants, avec une excellente gestion du bruit et des détails. La fonction "Photo Coach" guide les utilisateurs novices en temps réel pour optimiser leurs prises de vue.

Xiaomi s'appuie sur l'expertise optique Leica

Le Xiaomi 15T Pro propose une configuration ambitieuse développée avec Leica : capteur principal 50 mégapixels Summilux avec stabilisation, téléobjectif 50 mégapixels offrant un zoom optique 2x, et ultra grand-angle 12 mégapixels. Cette collaboration permet de prendre des clichés lumineux et colorés, avec les profils "Leica Vibrant" et "Leica Authentic".

Batterie et autonomie : endurance VS rapidité

Sur le plan de l’autonomie, le Pixel 10 joue la carte de la durabilité. Sa batterie de 4970 mAh assure une journée complète d'usage mixte sans difficulté. Cette capacité s'accompagne d'une optimisation énergétique intelligente grâce au Tensor G5 et aux algorithmes Google.

Cette batterie est compatible avec la recharge filaire 30 W qui nécessite 1h45 pour une recharge complète. Cette lenteur relative s'explique par la politique de Google qui privilégie la longévité de la batterie sur la rapidité de charge. La nouvelle technologie de recharge sans fil Qi2 magnétique "Pixel Snap" est également disponible sur ce modèle.

De son côté, le Xiaomi 15T mise sur la puissance énergétique avec une batterie de 5500 mAh qui garantit facilement un jour et demi d'autonomie, même avec des usages intensifs de streaming vidéo ou de gaming. Compatible avec la recharge rapide de 67 W, 55 minutes suffisent pour atteindre 100%. Notons toutefois l’absence de la charge sans fil sur ce modèle.

Le verdict : qui remporte le match Google Pixel 10 VS Xiaomi 15T

Ce duel entre Google Pixel 10 et Xiaomi 15T révèle deux visions complémentaires du smartphone moderne.



Le Pixel séduit par :

Son expertise IA

Ses dimensions compactes

Sa longévité logicielle exceptionnelle (7 ans de mises à jour)

Le Xiaomi met en avant :

De solides performances brutes

Une autonomie généreuse

Un écran immersif

Faites donc votre choix selon vos priorités !

