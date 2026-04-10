Google Pixel 10a Isai Blue : une édition japonaise au service de la diversité artistique

À retenir Le Pixel 10a Isai Blue est une édition limitée lancée au Japon.

est une édition limitée lancée au Japon. Une collaboration avec Heralbony , met en avant des œuvres d'artistes en situation de handicap.

, met en avant des œuvres d'artistes en situation de handicap. Ce Pixel 10a contient des thèmes visuels personnalisés via le système Material You .

. Les précommandes seront ouvertes le 7 avril 2026, avec lancement le 14 avril 2026.

Pour marquer le dixième anniversaire de la gamme Pixel sur le marché japonais, Google a choisi de s'associer à Heralbony, une entreprise qui gère un catalogue de plus de 2000 œuvres réalisées par des artistes en situation de handicap, diffusées via des partenariats commerciaux avec reversement de royalties. L’idée, selon Google, c’est de remercier les utilisateurs fidèles tout en « promouvant des valeurs de diversité et d'ouverture ».

La responsable marketing produit Pixel chez Google souligne que le projet est né d'un désir de créer quelque chose de spécial, inspiré par les différences qui enrichissent la société. Pour le dirigeant d'Heralbony, il s’agit de proposer une convergence naturelle avec la philosophie Pixel : rendre la technologie ouverte à tous et introduire l'art dans les habitudes du quotidien.

Des artistes ont collaboré à cette édition spéciale

Quatre artistes ont été sélectionnés pour cette édition.

Le premier, rattaché au studio Yamanami, crée des motifs géométriques de points et éventails d'une précision rituelle, reflet de son calme intérieur.

La deuxième, affiliée à un musée d'art inclusif, produit des accumulations de points et lignes évoquant une immersion méditative, entre joie communicative et introspection.

La troisième artiste, active depuis 2015, mélange peinture, pastel et collages nourris par sa passion pour la musique et les voyages ; elle a été choisie comme figure emblématique d'Heralbony.

Enfin, le quatrième artiste contribue aux stickers avec un style inspiré des logos urbains, qu'il déchire et recompose en collages dynamiques mêlant destruction et rondeur comique.

Cette collaboration transforme ainsi le Pixel 10a en vecteur culturel, bien au-delà d'un simple smartphone. Par rapport aux éditions standard, cette version apporte une dimension humaine que les acteurs concurrents, comme Samsung ou Apple dans leurs gammes accessibles, ne proposent pas à ce niveau d'intégration.

Un design exclusif et des contenus artistiques inédits

La couleur Isai Blue définit visuellement cette édition. D'après Google, elle puise dans la teinte emblématique d'Heralbony et symbolise l'individualité singulière, à la manière d'un éclat discret mais présent. Contrairement aux tons habituellement inspirés de la nature dans la gamme Pixel — lavande, brume, jade ou obsidienne — cette nuance incarne une abstraction sociale et revendicative.

Le système Material You s'enrichit de packs exclusifs : trois séries de thèmes visuels, chacune associée à un artiste, proposent neuf fonds d'écran qui génèrent automatiquement icônes et accents de couleur coordonnés. Cette intégration logicielle va bien au-delà d'un simple habillage graphique, puisque l'interface entière s'adapte aux tonalités artistiques choisies.

L'édition comprend également une protection latérale souple qui préserve le dos plat du smartphone sans dissimuler la couleur ni les stickers fournis. Ces derniers, conçus par l'un des artistes participants, permettent une personnalisation extérieure unique. La pochette de rangement arbore quant à elle une illustration distincte, prolongeant l'expérience artistique dès le déballage.

Selon le fabricant, l’idée est de rendre l'appareil aussi personnel qu'un objet du quotidien auquel on s'attache.

Des performances techniques solides pour le milieu de gamme

Sur le plan technique, il n’y a pas de différence avec le modèle commercialisé sur les autres marchés, dont en France. Rappelons que le Pixel 10a s'appuie sur le processeur maison gravé en 4 nm, accompagné de 8 Go de mémoire vive et d'un stockage de 128 ou 256 Go selon la configuration.

L'écran à technologie OLED de 6,3 pouces affiche une définition de 1080 x 2424 pixels, avec une fréquence de rafraîchissement variable de 60 à 120 Hz et une luminosité maximale de 3000 cd/m² en mode crête, compatible avec le format HDR. Il y a une batterie de 5100 mAh supportant la recharge filaire de 45 W. La charge sans fil est également prise en charge jusqu'à 10 W.

Du côté de la photographie, le module arrière embarque un capteur principal de 48 mégapixels avec ouverture à f/1,7 et stabilisation optique et électronique, accompagné d'un ultra grand-angle de 13 mégapixels. La caméra frontale affiche également 13 mégapixels. L'intelligence artificielle intégrée optimise les clichés en temps réel, dans la continuité des modèles haut de gamme de la gamme.

Cependant, notez que la version japonaise bénéficie de la puce sans contact locale pour les paiements mobiles, ainsi que de la connectivité 5G. La puce de sécurité dédiée et sept années de mises à jour garanties jusqu'en 2033 renforcent la durabilité logicielle de l'appareil.

Disponibilité et prix

Les précommandes pour l'ensemble de la gamme Pixel 10a ont été ouvertes le 7 avril 2026 sur le Google Store japonais. La version standard en 128 Go est proposée à 79 900 yens, tandis que la configuration 256 Go atteint 94 900 yens. La mise en vente générale est fixée au 14 avril 2026.