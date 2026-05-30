OnePlus 16 : un flagship hors normes qui pourrait ne jamais arriver en Europe

À retenir Le OnePlus 16 pourrait ne jamais arriver en Europe .

pourrait ne jamais arriver en . Il devrait intégrer le Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro et de la mémoire LPDDR6 .

et de la mémoire . L'écran sera un OLED LTPO de 6,78 pouces avec une résolution 1,5K .

de 6,78 pouces avec une résolution . La batterie pourrait atteindre 9000 mAh , la plus grande pour un smartphone haut de gamme.

, la plus grande pour un smartphone haut de gamme. OnePlus envisage un retrait des marchés européens et américains, se concentrant sur la Chine et l'Inde.

D'après les informations relayées par le leaker chinois Digital Chat Station, le OnePlus 16 s'annonce comme l'un des smartphones les plus ambitieux de 2026. En effet, sa fiche technique semble particulièrement alléchantes si on en croit les rumeurs. Selon ces fuites, l'appareil embarquerait le tout nouveau Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro gravé en 2 nm, couplé à de la mémoire vive LPDDR6 — une première génération de RAM pour un flagship grand public. Cette combinaison placerait le OnePlus 16 directement en concurrence avec les processeurs Apple A-series et les dernières puces Samsung Exynos, tant sur les performances brutes que sur l'efficacité énergétique.

Qualcomm devrait annoncer cette nouvelle puce haut de gamme fin septembre lors de son évènement annuel, à Hawaï.

Un écran de grande qualité et une batterie d’une énorme capacité

L'écran prévu serait un panneau OLED LTPO plat de 6,78 pouces, fourni par BOE, affichant une résolution 1,5K. Les bordures seraient réduites à environ 0,8 mm de façon uniforme sur les quatre côtés, offrant une expérience visuelle proche du « tout écran » que peu de fabricants atteignent aujourd'hui. Concernant la fréquence de rafraîchissement, les fuites oscillent entre 185 Hz et 240 Hz, selon le leaker Smart Pikachu ; la valeur définitive reste à confirmer.

Le chiffre le plus spectaculaire concerne la batterie : selon les informateurs, le OnePlus 16 pourrait embarquer une cellule de 9000 mAh utilisant la technologie silicon-carbone. À titre de comparaison, le OnePlus 15 est équipé d'une batterie de 7300 mAh, déjà généreuse face aux 4500 à 5000 mAh que proposent la plupart des flagships Android concurrents comme le Samsung Galaxy S26 Ultra ou le Google Pixel 10 Pro XL. Si ce chiffre se confirmait, le OnePlus 16 deviendrait de loin l'autonomie la plus longue jamais proposée sur un smartphone haut de gamme.

OnePlus 15

Une configuration photo dantesque

Du côté de la photo, la rupture est tout aussi marquée. Selon les fuites, le module arrière regrouperait un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels, et surtout un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels — potentiellement basé sur le capteur Samsung HP5 — offrant un zoom optique de 3x. À titre de comparaison, le Samsung Galaxy S26 Ultra propose un téléobjectif de 50 mégapixels en 5x et 10x, tandis que le OnePlus 15 se contente d'un capteur zoom de 50 mégapixels.

Au-delà des composants, les fuites décrivent un design résolument premium, sans compromis orientés gaming. L'appareil conserverait en revanche la touche Alert Slider — bouton dédié à l'accès rapide aux fonctions d'IA — qui est devenue une signature de la marque. On pourrait également compter sur la présence de haut-parleurs stéréo symétriques, d’un lecteur d'empreintes ultrasonique et d’une résistance à l'eau de « haut niveau », selon les fuites.

L'ombre du retrait européen

C'est ici que le tableau se complique pour les utilisateurs français. Après des mois de rumeurs, OnePlus Europe a officiellement confirmé en avril 2026 qu'elle « évalue actuellement sa feuille de route régionale et sa stratégie produit ». Cette déclaration, certes prudente, confirme ce que plusieurs sources internes avaient déjà signalé : la marque envisage sérieusement de se retirer des marchés européen et américain pour se concentrer sur la Chine et l'Inde, où elle conserve une forte présence.

Les raisons avancées sont multiples : litiges de brevets avec Nokia, coûts marketing élevés, concurrence intense des autres constructeurs premium, et restructuration stratégique au sein du groupe Oppo, maison-mère de OnePlus. Des licenciements auraient déjà été constatés dans plusieurs bureaux européens de la marque, même si la société promet que les mises à jour logicielles et le service après-vente restent garantis pour les propriétaires de modèles récents comme le OnePlus 15.

Toutefois, la disponibilité du OnePlus 16 est attendue (à voir selon les marchés) en novembre 2026.

