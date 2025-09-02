Google Pixel 10a : un smartphone qui fait plusieurs compromis ?

Google prépare le lancement de son Pixel 10a pour le printemps 2026, mais les premières fuites révèlent une stratégie inattendue. Contrairement à ses habitudes, la firme de Mountain View pourrait équiper son smartphone d'entrée de gamme d'un processeur de génération précédente.

Sylvain Pichot - publié le 02/09/2025 à 16h30
Google Pixel 9a

Selon les fuites relayées par Mystic Leaks sur Telegram, le Pixel 10a embarquerait le processeur Tensor G4. Cette décision marque une rupture significative dans la stratégie de Google. Depuis le Pixel 6a, l'entreprise équipait ses modèles "a" de la même puce que ses flagships, parfois légèrement bridée.

Cette décision permettait d'offrir une expérience premium à prix réduit. Le choix du Tensor G4, déjà présent dans la série Pixel 9, contraste avec le Tensor G5 qui anime les Pixel 10. Cette différence technique pourrait s'expliquer par une volonté de maîtriser les coûts de production, mais elle soulève des questions sur la proposition de valeur du futur appareil.

L’absence du Tensor G5 a des conséquences directes sur les fonctionnalités. Magic Cue, l'outil d'intelligence artificielle développé par Google pour l'assistance contextuelle en temps réel, ne serait donc pas disponible sur le Pixel 10a. Cela découle des capacités IA réduites du Tensor G4, insuffisantes pour supporter cette fonctionnalité.

Google Pixel 9a double

Google Pixel 9a

Stockage et écran : des compromis assumés

Le Pixel 10a ferait également l'impasse sur le stockage UFS 4.0. Selon les informations disponibles, l'appareil utiliserait la technologie UFS 3.1, pourtant dépassée par de nombreux constructeurs sur le segment milieu de gamme. Cette technologie offre des performances inférieures et une consommation énergétique plus élevée que l'UFS 4.0, désormais standard sur les modèles Pixel 10 de 256 Go et plus.

 

Du côté de l'affichage, Google proposerait néanmoins quelques améliorations. L'écran du Pixel 10a pourrait atteindre une luminosité maximale de 2 000 à 2 200 cd/m², légèrement supérieure aux 2 000 cd/m² du Pixel 9a. 

Photographie : retour en arrière sur l'objectif téléobjectif

La configuration photographique serait une autre petite déception. Malgré l'intégration d'un téléobjectif sur le Pixel 10 de base cette année, le Pixel 10a conserverait une configuration double caméra classique. Cette configuration rapprocherait davantage le Pixel 10a du Pixel 9a que des modèles actuels. Sur un marché où la différenciation photographique reste un argument commercial majeur, ce choix pourrait handicaper l'appareil face à la concurrence.

Le Google Pixel 10a devrait arriver sur le marché entre fin mars et début mai 2026.

