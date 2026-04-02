Google Pixel 11 Pro : un design affiné avant une refonte annoncée pour 2027

Alors qu’on attend sa présentation officielle d’ici le mois d’août, des rendus particulièrement réalistes et crédibles du Pixel 11 Pro font surface. Ils suivent ceux du Pixel 11, il y a seulement quelques jours.

L'élément le plus visible de l'évolution concerne la fameuse barre photo horizontale, signature des Pixel haut de gamme depuis plusieurs générations. Selon les rendus partagés par OnLeaks en collaboration avec Android Headlines, cette barre est désormais entièrement recouverte d'une plaque de verre noire, de gauche à droite. Sur le Pixel 10 Pro, le métal entourant le module venait déborder sur le bord droit, là où loge le flash LED ; cette distinction disparaît sur le Pixel 11 Pro, qui intègre le flash dans la même surface vitrée que les capteurs photo.

Par ailleurs, selon le fabricant de coques ThinBorne, qui a publié une fiche produit basée sur des fichiers de conception anticipés, la barre photo présenterait un profil moins saillant qu'auparavant.

Ce changement répond directement à une demande récurrente de la communauté des utilisateurs Pixel, qui déplorait depuis trois générations l'effet de bascule du téléphone posé à plat sur une surface — causé par la forte protubérance du module arrière. Le corps du téléphone serait légèrement plus épais pour mieux absorber les optiques dans le châssis, réduisant ainsi ce décalage sans sacrifier les performances photographiques.

La forme de l'îlot photo évolue également : plus rectangulaire et légèrement plus large que sur le Pixel 10 Pro XL, selon une fuite de coque relayée par GSMArena. Si la configuration triple capteur — grand-angle, ultra grand-angle, téléobjectif — devrait être reconduite, d'après les informations disponibles, la disposition interne des éléments optiques pourrait être revue.

Un châssis plus fin, des bordures enfin réduites

Au-delà du module photo, c'est l'ensemble du profil du Pixel 11 Pro qui semble s'affiner. Les dimensions du modèle standard sont estimées à 152,8 x 72 x 8,5 mm, soit une épaisseur inférieure d'environ 1 mm par rapport au Pixel 10. Une évolution discrète, mais cohérente avec la tendance générale du marché.

L'autre nouveauté notable signalée par les rendus publiés par Android Headlines concerne les bordures d'écran. Jusqu'ici critiquées pour leur épaisseur, les bandes noires entourant la dalle semblent désormais plus fines et surtout symétriques, ce qui donnerait au Pixel 11 Pro un aspect plus moderne et homogène.

Les côtés plats, introduits avec la série Pixel 9 Pro, sont quant à eux reconduits. Le port USB-C et la grille de haut-parleur conserveraient leur emplacement habituel. Une caméra infrarouge sous l'écran, destinée à la reconnaissance faciale sécurisée, ferait également son apparition sur l'ensemble de la gamme Pro.

Une philosophie de design en fin de cycle

Malgré ces ajustements, il convient de replacer cette évolution dans un contexte plus large. En effet, dans une interview accordée à Bloomberg, Rick Osterloh, vice-président senior des appareils chez Google, a indiqué que la marque procède à une refonte visuelle de ses téléphones tous les deux à trois ans. Le Pixel 9 Pro avait introduit un langage formel inédit en 2024 ; le Pixel 10 Pro l'avait reconduit à l'identique en 2025. Le Pixel 11 Pro représente donc, selon toute vraisemblance, la dernière itération de cette philosophie avant un changement de cap plus profond attendu avec la série Pixel 12 en 2027.