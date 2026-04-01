« Pourquoi j'ai conseillé un iPhone 15 Plus reconditionné plutôt que le 17 standard »

Sur le plan technique pur, l'iPhone 15 Plus occupe une position assez particulière. Il embarque la puce A16 Bionic de l'iPhone 14 Pro, ce qui le place mécaniquement au-dessus de l'iPhone 13 et juste derrière l'iPhone 17 et son A19. Il couple cette base solide à un grand écran OLED de 6,7 pouces capable de monter à 2000 cd/m² en extérieur, là où l'iPhone 13 propose 6,1 pouces avec une luminosité maximale d'environ 1 200 cd/m².

Il faut cependant être honnête sur un point important : l'écran du 15 Plus est limité à 60 Hz — là où l'iPhone 14 Pro propose un ProMotion 120 Hz adaptatif, nettement plus fluide au quotidien. C'est une différence qui se ressent dans chaque défilement, chaque animation. L'iPhone 17 standard fait encore mieux avec sa dalle OLED de 6,3 pouces, du 120 Hz, un affichage permanent et jusqu'à 3 000 cd/m². Dans une logique rapport usage/prix, le 15 Plus reste néanmoins difficile à battre pour qui privilégie la grande surface d'affichage sans débourser le prix d'un neuf : son écran est vaste et lumineux, sa puce solide pour plusieurs années.

Autonomie et confort du quotidien : le 15 Plus devant

L'argument le plus fort du 15 Plus reste son endurance. Apple annonce jusqu'à 26 heures de lecture vidéo, contre 19 heures pour l'iPhone 13 et 23 heures pour l'iPhone 14 Pro. Dans l'usage, ça se ressent : plus d'écran, et une batterie dimensionnée en conséquence.

À cela s'ajoute une connectique résolument actuelle — USB-C, Dynamic Island, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, MagSafe jusqu'à 15 W, charge rapide à 50 % en environ 30 minutes avec un adaptateur 20 W ou plus. C'est un point à ne pas négliger : l'iPhone 14 Pro utilise encore le port Lightning, ce qui peut poser des problèmes de compatibilité en 2026, à une époque où les câbles USB-C sont devenus la norme universelle.

L'iPhone 13 garde ses propres atouts : un format compact, un poids de 174 g et un prix très attractif sur le marché de l'occasion. L'iPhone 17 fait certes mieux sur la connectique — Wi-Fi 7, Bluetooth 6, recharge sans fil jusqu'à 25 W —, mais il s'achète au prix fort.

Photo : l'iPhone 14 Pro garde une longueur d'avance

C'est en photo que l'iPhone 14 Pro conserve un vrai statut à part. Son module arrière réunit un capteur principal de 48 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels, un téléobjectif optique 3x de 12 mégapixels dédié, ainsi qu'un scanner LiDAR. L'iPhone 15 Plus se contente d'un duo 48 mégapixels plus ultra grand-angle 12 mégapixels, avec un zoom 2x numérique extrait du capteur principal — sans téléobjectif physique distinct. L'iPhone 13, lui, reste sur deux capteurs de 12 mégapixels. En selfie, les trois modèles proposent 12 mégapixels, contre 18 mégapixels sur l'iPhone 17.

Si la polyvalence photographique est votre priorité — notamment pour le zoom optique réel et la fluidité d'affichage — l'iPhone 14 Pro demeure le meilleur choix parmi ces trois reconditionnés, malgré son port Lightning vieillissant.

Notre conseil d'achat

Pour un conseil général, l'iPhone 15 Plus s'impose comme la recommandation principale : il coûte souvent nettement moins cher qu'un iPhone 17 standard, conserve une plateforme récente avec USB-C, offre la meilleure autonomie des trois et embarque un capteur de 48 mégapixels largement suffisant pour la grande majorité des usages. L'iPhone 13 reste la valeur sûre pour les budgets serrés — son succès massif sur le marché du reconditionné tient à une vraie logique : encore bien suivi par Apple, capable et compact. L'iPhone 14 Pro, enfin, s'adresse à ceux qui veulent la photo la plus polyvalente et le 120 Hz, à condition d'accepter de vivre avec du Lightning en 2026.

