Pourquoi votre prochain appareil photo sera un smartphone ?

Ces trois appareils incarnent des philosophies de conception distinctes, mais partagent un positionnement ultra-premium assumé. Le Xiaomi 17 Ultra adopte un dos au choix en polymère de silicone façon éco-cuir ou en plastique renforcé selon la couleur, avec un cadre en alliage d'aluminium et une face avant en verre Xiaomi Shield Glass 3.0. Son élément visuel le plus marquant est son bloc photo circulaire surdimensionné, une sorte de disque optique proéminent occupant une large portion du dos et abritant trois capteurs disposés en triangle, avec les griffes de Leica gravées sur l'anneau. Ce module est intentionnellement inspiré de l'esthétique des objectifs photographiques professionnels. Le Xiaomi 17 Ultra est disponible en trois couleurs sur le marché français : Noir, Blanc et Vert étoilé, avec un profil globalement plat aux tranches légèrement arrondies. Ses dimensions sont de 162,9 mm de hauteur, 77,6 mm de largeur et 8,29 mm d'épaisseur, pour un poids de 218,4 g.

Le Google Pixel 10 Pro XL conserve, pour sa part, le design « visor » emblématique de la gamme Pixel, avec une barre rectangulaire horizontale traversant toute la largeur du dos en sa partie supérieure, à l'intérieur de laquelle sont logés les trois capteurs photo et le flash. Ce dos est entièrement en verre Gorilla Glass Victus 2, tout comme la face avant, avec un cadre en aluminium. Les tranches sont droites et les coins arrondis, conférant à l'ensemble un profil plat et rigoureux. Il est proposé en quatre couleurs : Noir, Blanc, Gris et Vert. Ses dimensions sont de 162,8 mm de hauteur, 76,6 mm de largeur et 8,5 mm d'épaisseur, pour un poids de 232 g.

L'Apple iPhone 17 Pro Max adopte quant à lui un châssis unibody en aluminium série 7000 avec chambre à vapeur intégrée, une première pour Apple qui abandonne le titane du Pro Max précédent. À l'arrière, les trois capteurs sont regroupés dans un module carré en relief, positionné en haut à gauche, dans un bloc triangulaire aux coins arrondis. Les contours de l'appareil sont légèrement arrondis, dans la continuité du style Pro Max. Il est disponible en quatre couleurs : Noir, Blanc, Orange cosmique et Bleu. Ses dimensions sont de 163,4 mm de hauteur, 78,0 mm de largeur et 8,75 mm d'épaisseur, pour un poids de 231 g.

En termes de format, les trois smartphones sont assez proches, mais l'iPhone 17 Pro Max est le plus grand et le plus épais du trio. En ce qui concerne le poids, le Google Pixel 10 Pro XL est le plus lourd avec 232 g, suivi de près par l'iPhone 17 Pro Max et ses 231 g, tandis que le Xiaomi 17 Ultra est le plus léger des trois avec 218,4 g, ce qui reste néanmoins conséquent pour des appareils de cette catégorie. Les trois smartphones sont certifiés IP68, garantissant une résistance à l'immersion en eau douce jusqu'à 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes dans des conditions de laboratoire contrôlées.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Sur le plan des processeurs, le Xiaomi 17 Ultra et l'iPhone 17 Pro Max constituent les deux poids lourds de ce comparatif. Le Xiaomi 17 Ultra est animé par le Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, gravé en 3 nm, dont l'architecture repose sur deux cœurs Prime cadencés jusqu'à 4,6 GHz et six cœurs Performance à 3,62 GHz, secondé par un GPU Adreno. Il est accompagné de 16 Go de RAM de type LPDDR5X et d'un stockage UFS 4.1 disponible en 512 Go ou 1 To, non extensible par carte microSD.

L'Apple iPhone 17 Pro Max est propulsé par la puce Apple A19 Pro, gravée en 3 nm, avec un CPU à 6 cœurs (deux cœurs de performance et quatre cœurs à haute efficacité énergétique) et un GPU à 6 cœurs, le tout couplé à un Neural Engine à 16 cœurs pour le traitement de l'intelligence artificielle embarquée. Il embarque 12 Go de RAM, avec des options de stockage interne de 256 Go, 512 Go, 1 To ou 2 To, ce dernier palier étant une première dans l'histoire d'Apple. Aucune extension par carte microSD n'est possible.

Le Google Pixel 10 Pro XL est, lui, équipé du processeur Google Tensor G5, gravé en 3 nm, avec une architecture octo-cœur composée d'un cœur principal à 3,78 GHz, cinq cœurs intermédiaires à 3,05 GHz et deux cœurs d'efficacité à 2,25 GHz, couplée au coprocesseur de sécurité Titan M2 et un NPU dédié à l'intelligence artificielle. Il bénéficie de 16 Go de RAM LPDDR5X et d'un stockage disponible en 256 Go, 512 Go ou 1 To, non extensible. Le Tensor G5 est conçu spécifiquement par Google pour optimiser les tâches de traitement de l'image et d'IA, plutôt que pour la performance brute.

En termes de puissance brute, le Snapdragon 8 Elite Gen 5 du Xiaomi 17 Ultra affiche les meilleures performances multicœurs sur les benchmarks disponibles. La puce A19 Pro d'Apple lui dispute le leadership, avec des scores monocœurs généralement parmi les plus élevés du marché. Le Tensor G5, bien que gravé également en 3 nm, est orienté vers les traitements computationnels plutôt que vers la performance systémique brute, ce qui le place en troisième position dans ce classement général. Ainsi, par ordre de puissance décroissante : Xiaomi 17 Ultra et iPhone 17 Pro Max (très proches, dans un ordre qui varie selon les tests), puis Google Pixel 10 Pro XL.

Sur le plan des écrans, le Xiaomi 17 Ultra est équipé d'une dalle LTPO AMOLED HyperRGB de 6,9 pouces, avec une résolution de 2608 x 1200 pixels à 416 pixels par pouce, un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz et une luminosité maximale annoncée à 3500 cd/m². L'écran est plat, protégé par le verre Xiaomi Shield Glass 3.0, et certifié HDR10+, Dolby Vision, avec une profondeur de couleur de 12 bits et une couverture DCI-P3. Il s'agit de l'écran le plus lumineux du trio.

L'Apple iPhone 17 Pro Max propose un écran OLED Super Retina XDR de 6,9 pouces, avec une résolution de 2868 x 1320 pixels à 460 pixels par pouce, un taux de rafraîchissement ProMotion adaptatif jusqu'à 120 Hz et une luminosité maximale en extérieur de 3000 cd/m². L'écran est plat et bénéficie d'un revêtement antireflet, du mode Always-On ainsi que de la gestion du True Tone. La densité de 460 pixels par pouce est la meilleure du trio, offrant un piqué d'image particulièrement précis.

Le Google Pixel 10 Pro XL est équipé d'une dalle LTPO OLED Super Actua de 6,8 pouces, avec une résolution de 2992 x 1344 pixels à 486 pixels par pouce, un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu'à 120 Hz et une luminosité maximale en boost mesuré à 3090 cd/m². L'écran est plat, protégé par le verre Gorilla Glass Victus 2, avec un taux de contraste extrêmement élevé.

En classant les appareils par qualité d'écran globale, le Google Pixel 10 Pro XL prend une légère avance en termes de définition et de densité de pixels, avec 486 pixels par pouce et une reproduction des couleurs mesurée précise. L'iPhone 17 Pro Max suit de près, un revêtement antireflet distinctif et une fidélité colorimétrique propre à l'écosystème Apple. Le Xiaomi 17 Ultra complète ce podium avec une luminosité maximale de 3500 cd/m², la plus élevée des trois, ce qui le rend particulièrement lisible en plein soleil.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Le Xiaomi 17 Ultra place la barre très haut avec son triple module photo entièrement développé en partenariat avec Leica. Le capteur principal est un grand-angle de 50 mégapixels de type 1 pouce, le capteur Light Fusion 1050L avec une ouverture f/1,67, une distance focale équivalente de 23 mm et une stabilisation optique (OIS) : c'est l'un des plus grands capteurs jamais intégrés dans un smartphone, permettant une captation lumineuse maximale.

En outre, l'ultra grand-angle est un 50 mégapixels à f/2,2, avec une distance focale équivalente de 14 mm et un champ de vision de 115°. Le téléobjectif périscopique atteint 200 mégapixels, avec un capteur Samsung HPE de type 1/1,4 pouce, une ouverture variable de f/2,39 à f/2,96 et un zoom optique mécanique couvrant une plage focale de 75 à 100 mm, soit un zoom optique continu de 3,2x à 4,3x. À l'avant, le capteur selfie est de 50 mégapixels à f/2,2, avec une focale équivalente de 21 mm et un champ de vision de 90°.



L'Apple iPhone 17 Pro Max inaugure une nouvelle ère pour la marque en dotant ses trois capteurs arrière d'une résolution identique de 48 mégapixels chacun, une première dans l'histoire d'Apple. Le capteur principal Fusion est à f/1,78 avec stabilisation optique par déplacement du capteur de deuxième génération. L'ultra grand-angle Fusion de 48 mégapixels à f/2,2 couvre un champ de vision de 120° et intègre l'autofocus Focus Pixels, permettant la photographie macro.

Ainsi, le téléobjectif Fusion de 48 mégapixels à tétraprisme offre un zoom optique de 4x, combiné à un zoom optique de 8x (à 12 mégapixels) pour atteindre une distance focale équivalente de 200 mm, une portée inédite sur un iPhone. Un scanner LiDAR complète ce système pour améliorer la mise au point en basse lumière et la réalité augmentée. Le capteur selfie Center Stage est de 18 mégapixels à f/1,9.

Le Google Pixel 10 Pro XL propose un triple module photo dont Google a sensiblement relevé le niveau. Le capteur principal grand-angle est de 50 mégapixels avec une taille de capteur de type 1/1,3 pouce et une ouverture f/1,68, bénéficiant d'un autofocus laser pour une mise au point réactive. L'ultra grand-angle atteint 48 mégapixels avec un capteur de type 1/2,55 pouce et une ouverture f/1,7, une résolution notable pour ce type d'objectif.

Le téléobjectif est également de 48 mégapixels, avec un capteur de type 1/2,55 pouce et une ouverture f/2,8, offrant un zoom optique de 5x et un zoom numérique jusqu'à 100x. Le capteur selfie est particulièrement généreux avec 42 mégapixels à f/2,2. Les trois capteurs permettent l'enregistrement vidéo en 8K à 24 ou 30 images par seconde.

En matière de hiérarchie photographique, le classement est délicat tant chaque appareil excelle dans un domaine précis. Le Xiaomi 17 Ultra, grâce à son capteur principal de 1 pouce co-conçu avec Leica, son téléobjectif périscopique à zoom optique mécanique continu de 200 mégapixels et ses deux styles photographiques Leica, offre la configuration la plus polyvalente et la plus ambitieuse d'un point de vue optique pur. L'iPhone 17 Pro Max suit avec son système tout en 48 mégapixels, son zoom optique 8x inédit sur la gamme et la puissance du traitement Photonic Engine, en particulier pour la vidéo cinématique ProRes en Log. Le Google Pixel 10 Pro XL complète ce podium avec ses algorithmes computationnels de Google reconnus pour produire des portraits et des clichés nocturnes d'une grande précision, renforcés par le Tensor G5 dédié au traitement de l'image.

Sur le plan de la connectivité, le Xiaomi 17 Ultra est compatible Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 6.0 avec double connexion simultanée, NFC et 5G. Il ne propose pas de prise jack 3,5 mm, mais dispose d'un émetteur infrarouge, ce qui lui permet de piloter des équipements électroniques domestiques. Le lecteur d'empreintes digitales ultrasonique est intégré sous l'écran, ce qui est pratique et permet un déverrouillage rapide sans chercher un bouton physique.

Le Google Pixel 10 Pro XL est également compatible Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 6.0, NFC et 5G. Il ne dispose pas de prise jack 3,5 mm et n'intègre pas d'émetteur infrarouge. Son lecteur d'empreintes digitales est lui aussi positionné sous l'écran, offrant la même praticité que le Xiaomi 17 Ultra. Il inclut par ailleurs une puce Ultra Large Bande (UWB) pour le partage de fichiers directionnel et les fonctions de localisation précise.

L'Apple iPhone 17 Pro Max est compatible Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC et 5G. Comme ses deux concurrents, il ne propose pas de prise jack 3,5 mm. Il n'intègre pas non plus d'émetteur infrarouge. En revanche, l'iPhone 17 Pro Max ne dispose pas de lecteur d'empreintes digitales : Apple repose ici exclusivement sur la reconnaissance faciale Face ID via la caméra TrueDepth logée dans le Dynamic Island, en haut de l'écran. Notons que le Xiaomi 17 Ultra est le seul des trois à proposer un émetteur infrarouge, une fonctionnalité utile au quotidien.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

En matière de capacité de batterie, c'est le Xiaomi 17 Ultra qui domine clairement avec sa batterie carbone-silicium de 6000 mAh, une technologie qui offre une densité énergétique supérieure aux batteries lithium-ion traditionnelles, contribuant à prolonger l'autonomie tout en maintenant un format raisonnable.

Le Google Pixel 10 Pro XL suit avec une batterie de 5200 mAh, un niveau solide pour un grand format. Apple ne communique pas officiellement la capacité de la batterie de l'iPhone 17 Pro Max en mAh, mais la marque annonce jusqu'à 37 heures de lecture vidéo, soit un record absolu pour la gamme iPhone, en nette progression par rapport aux 29 heures du 16 Pro Max précédent. Il convient de rappeler que ces chiffres sont indicatifs et que l'autonomie réelle varie considérablement selon les usages, l'intensité de l'écran, les applications sollicitées et la couverture réseau.

Concernant la recharge filaire, le Xiaomi 17 Ultra supporte la charge HyperCharge filaire à 90 W, permettant une recharge complète en un temps réduit. Le Google Pixel 10 Pro XL prend en charge une charge filaire maximale de 45 W, permettant d'atteindre 70% de batterie en seulement 30 minutes selon Google. L'iPhone 17 Pro Max supporte quant à lui une charge filaire à 40 W, permettant d'atteindre 50% en 20 minutes. Ainsi, par ordre de puissance de charge filaire décroissante, le Xiaomi 17 Ultra prend la tête avec 90 W, suivi du Google Pixel 10 Pro XL avec 45 W, puis de l'iPhone 17 Pro Max avec 40 W.

Du côté de la recharge sans fil, les trois appareils la prennent en charge, avec des différences notables de puissance. Le Xiaomi 17 Ultra supporte la charge sans fil HyperCharge à 50 W, ce qui en fait le smartphone le plus rapide à recharger sans fil du trio. Le Google Pixel 10 Pro XL est compatible avec la charge sans fil magnétique Qi2 Pixelsnap jusqu'à 25 W.

L'iPhone 17 Pro Max est compatible avec la charge sans fil MagSafe jusqu'à 25 W, offrant la même puissance maximale que le Pixel 10 Pro XL pour la charge inductive. Le Xiaomi 17 Ultra se démarque nettement sur ce point avec son 50 W sans fil, une puissance qui n'a pour l'heure aucun équivalent chez Apple ou Google dans ce comparatif.

