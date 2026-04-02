Google Pixel 11 : un design entre héritage et sobriété

À retenir La série Google Pixel 11 , attendue pour l'été 2026, se dévoile à travers des fuites.

, attendue pour l'été 2026, se dévoile à travers des fuites. Le modèle standard présente une forte continuité avec le Pixel 10, notamment en dimensions et caractéristiques d'écran.

avec le Pixel 10, notamment en dimensions et caractéristiques d'écran. Un nouveau système de reconnaissance faciale est en développement, nommé « Project Toscana ».

est en développement, nommé « Project Toscana ». L'annonce officielle des Pixel 11 est prévue pour début août, selon le calendrier habituel de Google.

Depuis la génération Pixel 6, Google a imposé une signature visuelle forte avec sa barre photo horizontale traversant toute la largeur du dos de l'appareil. Un choix plutôt osé qui a fait des Pixel des smartphones immédiatement reconnaissables parmi les autres smartphones.

On n’est pas encore au niveau des modèles Nothing avec leur coque semi-transparente et le système d’éclairage Glyph mais l’idée est de se démarquer. Selon les premières fuites concernant la série Pixel 11 — notamment les rendus CAD publiés en collaboration entre OnLeaks et Android Headlines —, Google envisagerait du changement dans la continuité pour ses modèles Pro.

Pixel 11 standard : continuité avec le Pixel 10

Pour le modèle de base, les rares données disponibles suggèrent une forte continuité avec le Pixel 10. En effet mais il semblerait tout de même que les bords de l’écran soient plus fins ainsi que la barre des capteurs photo. Notez que la couleur de l’appareil n’est pas confirmée, servant uniquement à mettre en valeur les formes du smartphone. Sinon, la marque conserverait l’emplacement de ses boutons, à rebrousse-poil de tous les autres smartphones sous Android avec la touche permettant de mettre en veille au-dessus de celle qui sert à gérer le volume.

Le Pixel 11 aurait des dimensions de 152,8 x 72 x 8,5 mm, soit exactement comme son prédécesseur.

Le Pixel 11 et le Pixel 10 partageraient les mêmes dimensions d'écran (6,3 pouces), la même dalle OLED 120 Hz avec un pic de luminosité à 3000 cd/m², une définition identique de 1080 x 2424 pixels et un ratio d'affichage 20:9.

Le verre de protection resterait du Corning Gorilla Glass Victus 2 à l'arrière, avec un cadre en aluminium et une certification IP68. La principale différence perceptible serait un ratio écran/corps légèrement amélioré, passant d'environ 87,1% à 89,3% selon certaines sources, suggérant des bordures encore plus fines.

Une reconnaissance faciale repensée

Au-delà du design extérieur, Google travaillerait également sur le « Project Toscana », un nouveau système de reconnaissance faciale destiné aux Pixel 11, qui pourrait avoir des implications sur la disposition des capteurs en façade. Si ce projet aboutit, la dalle avant et son poinçon pourraient évoluer pour intégrer de nouveaux composants biométriques, bien que les détails restent encore flous à ce stade.

Pour animer le Pixel 11 mais également de tous les autres mobiles de cette série, à part le Pixel 11a, il y aurait logiquement le chipset Tensor G6 embarquant 7 cœurs.

L’annonce officielle des Pixel 11 de Google est attendue début août, si la marque maintient son calendrier.