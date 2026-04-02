L'IA sur smartphone : pourquoi il est difficile de revenir en arrière après y avoir goûté sur un haut de gamme ?

Pour illustrer notre propos sur l'IA, nous allons utiliser l'exemple du tout dernier Galaxy S26 Ultra lancé il y a quelques semaines par Samsung.

Avec le Galaxy S26 Ultra, Samsung a franchi un cap où l'appareil cesse d'être un simple outil passif pour devenir un assistant proactif. Cette mutation profonde amorcée depuis la génération précédente s'appuie sur l'interface OneUI 8 (bientôt 8.5), qui transforme radicalement notre rapport à l'objet.

L'intelligence artificielle au service de l'anticipation

L'expérience utilisateur sur le Galaxy S26 Ultra est rythmée par de nombreuses fonctionnalités, dont deux fonctions qui illustrent parfaitement notre propos : Now Brief et Now Bar.

Avec ces deux outils, l'objectif est d'éliminer les petites contraintes logistiques de votre journée avant même que vous n'y pensiez. Comme le souligne le journaliste Sylvain Pichot dans son test du Samsung Galaxy S26 Ultra, cette symbiose entre logiciel et matériel approche la perfection.

Now Brief analyse vos routines pour vous offrir un résumé contextuel dès votre réveil. Si l'IA détecte une averse prévue sur votre trajet habituel vers le bureau, elle ne se contente pas d'afficher la météo : elle vous envoie une notification personnalisée vous conseillant de prendre votre parapluie.

De son côté, la Now Bar est une zone d'interaction dynamique située en bas de l'écran qui évolue selon votre contexte immédiat. Vous entrez dans une zone de stationnement ? Elle affiche automatiquement votre ticket de parking dématérialisé. Cette fluidité rend les interfaces classiques totalement archaïques à l'usage.

Toutefois, ces fonctionnalités ne sont pas réservées uniquement au haut de gamme de Samsung, ce qui est en soi une très bonne nouvelle, mais pour aller plus loin, voyons maintenant un outil IA qui est endémique de l'écosystème premium de Samsung.

Privacy Display : protéger votre intimité face aux regards curieux

Connaissez-vous Jeff Mermelstein ? Dans son ouvrage #nyc, ce photographe new-yorkais a capturé des fragments de conversations intimes sur les écrans de parfaits inconnus dans les rues de New York pour révéler à quel point nos secrets sont exposés dans l'espace public.

Mais pas besoin d'une telle démonstration de force pour savoir que la question de la vie privée sur nos smartphones et leurs écrans est devenue un véritable enjeu de société.

Pour répondre à cette vulnérabilité, le Galaxy S26 Ultra utilise le Privacy Display. Grâce à l'IA et aux capteurs frontaux, le smartphone détecte si une paire d'yeux autre que la vôtre se fixe sur la dalle. Si un passager tente de lire vos messages dans le métro, l'affichage restreint instantanément ses angles de vision ou floute les zones sensibles pour préserver votre secret.

C'est l'une des raisons pour lesquelles il devient difficile de changer de smartphone après avoir utilisé au quotidien certaines fonctions de protection avancées.

Magic 600 Lite : la productivité accessible via un bouton IA dédié

Prenons l'exemple d'un smartphone milieu de gamme qui est sorti hier, le Honor Magic 600 Lite. Ce modèle exploite MagicOS 10, la surcouche logicielle maison de la marque, pour intégrer l'intelligence artificielle au cœur des gestes de l'utilisateur grâce à la fonction AI Screen Suggestion.

La grande nouveauté réside dans la présence d'un bouton physique dédié qui permet de solliciter l'assistant instantanément.

En maintenant ce bouton enfoncé, l'utilisateur accède à une palette d'outils puissants. Circle to Search permet d'identifier n'importe quel objet affiché à l'écran, tandis qu'AI Summary se charge de synthétiser en quelques secondes des articles ou documents complexes. Pour la création de contenus, AI Writing intervient en temps réel pour corriger et améliorer vos écrits.

Comme avec le Galaxy S26 Ultra, ce Magic 600 Lite mise également sur la sécurité avec AI Voice Cloning Detection. Ce système est capable d'identifier si la voix de votre interlocuteur est générée par une intelligence artificielle, offrant un rempart efficace contre les tentatives de fraudes téléphoniques sophistiquées !

L'analyse de la rédaction : L'intelligence artificielle sur les nouveaux modèles ne se limite vraiment pas à des gadgets numériques. Elle redéfinit le confort, la productivité et la sécurité. Une fois habitué à un appareil qui gère les détails logistiques (Now Brief), résume vos documents (AI Summary) et protège activement votre vie privée, l'expérience sur un modèle dépourvu d'IA paraît incomplète.

IA « on-device » : un traitement local pour préserver la planète

Une évolution majeure de l'IA sur smartphone réside également dans le traitement des données. Ce n'est pas un secret, l'IA est un sujet qui divise énormément, et à raison. Toutefois, sur smartphone, une grande partie des calculs s'effectue désormais en mode on-device, c'est-à-dire directement sur le processeur de votre mobile.

Ce traitement local permet de limiter le partage de vos données et l'empreinte carbone globale. En évitant l'envoi systématique de requêtes vers des serveurs distants énergivores, ces appareils concilient performances et sobriété numérique.

Vos données restent sur l'appareil, et la planète s'en porte mieux.

Mais il faut toutefois apporter de la nuance, car si l'IA on-device n'a pas besoin des quantités importantes d'eau demandées par les data centers, les smartphones en eux-mêmes sont des appareils particulièrement demandeurs en ressources naturelles lors de la fabrication et du transport (un smartphone peut nécessiter jusqu'à 70 matériaux différents).

Il ne faudrait pas que l'IA, gourmande en NPU et en RAM, pousse à changer trop régulièrement de smartphone pour s'adapter aux évolutions logicielles.