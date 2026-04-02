Netflix dans le métro (ou avant le dodo) : 3 smartphones pépites à moins de 350 € digne d'un écran de cinéma

Question look, les trois téléphones ont chacun leur personnalité. Le Samsung Galaxy A36 joue la carte de la discrétion : son dos accueille trois capteurs photo alignés verticalement dans le coin supérieur gauche, sans module qui dépasse, et ses tranches légèrement arrondies lui donnent une prise en main familière. Rien de révolutionnaire, mais rien de déplaisant non plus.

Le Nothing Phone (3a), lui, reste fidèle à l'ADN de la marque : dos semi-transparent, éléments lumineux Glyph disposés autour d'un module ovale orienté horizontalement, bords plats bien marqués. Un téléphone qu'on reconnaît immédiatement dans une poche de veste.

Le Poco X7 Pro affiche quant à lui des ambitions plus musclées, avec un bloc photo rectangulaire imposant et des tranches plates qui lui donnent un air de sérieux. C'est aussi le plus grand et le plus lourd des trois, en raison de sa batterie généreuse. Le Galaxy A36 est à l'inverse le plus léger, tandis que le Nothing Phone (3a) se situe dans un entre-deux plutôt agréable.

Côté coloris, Samsung reste classique avec du noir, blanc, lime et lavande. Nothing propose noir et blanc avec la signature transparente de la marque. Poco, lui, n'hésite pas à jouer la couleur avec du jaune, du vert ou du noir plus tranchant et plus clivant.

Performances et écrans : qui domine vraiment ?

Sous le capot, les écarts se creusent. Le Galaxy A36 embarque un Snapdragon 6 Gen 3 épaulé par 6 à 8 Go de RAM et jusqu'à 256 Go de stockage. Suffisant pour un usage du quotidien, mais sans véritable ambition. Le Nothing Phone (3a) monte d'un cran avec un Snapdragon 7s Gen 3, disponible avec 8 ou 12 Go de RAM et jusqu'à 256 Go de stockage. Le Poco X7 Pro prend la tête avec un MediaTek Dimensity 8400 Ultra, jusqu'à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Aucun des trois ne propose d'emplacement pour carte microSD.

Pour les écrans — et c'est là l'essentiel quand on parle de streaming —, tous les trois misent sur une dalle AMOLED, gage de noirs profonds et de contrastes élevés. Le Galaxy A36 propose 6,7 pouces en 120 Hz avec une luminosité d'environ 1200 cd/m². Le Nothing Phone (3a) passe à 6,77 pouces avec un pic aux alentours de 1300 cd/m².

Le Poco X7 Pro affiche 6,67 pouces en 120 Hz et grimpe jusqu'à 1400 cd/m² en usage normal, ce qui le rend nettement plus lisible en plein soleil. Notez la prise en charge du format HDR Dolby Vision, ce qui est génial pour regarder des films ou des séries dans les meilleures conditions. Tous ont un écran plat. Pour regarder une série dans de bonnes conditions, le Poco prend clairement l'avantage, suivi du Nothing, le Galaxy A36 étant légèrement en retrait.

Photo et connectivité : un outsider se démarque

En photo, les trois appareils se défendent honorablement, mais avec des approches différentes. Le Galaxy A36 embarque un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 5 mégapixels, avec une caméra frontale de 12 mégapixels. Le Poco X7 Pro monte à 50 mégapixels en principal, conserve l'ultra grand-angle à 8 mégapixels, avec 20 mégapixels en selfie.

C'est le Nothing Phone (3a) qui tire son épingle du jeu grâce à son téléobjectif de 50 mégapixels, une rareté dans cette gamme de prix. Il offre ainsi une polyvalence réelle là où les deux autres se contentent d'un zoom numérique. Sa caméra frontale monte également à 32 mégapixels, un bon point pour les selfies.

Côté connectivité, les trois sont compatibles 5G et Wi-Fi 6 — le Poco X7 Pro supportant le Wi-Fi 6E selon les versions. Aucune prise jack, aucun émetteur infrarouge sur aucun des trois. Ils intègrent tous un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran, ce qui reste la solution la plus pratique au quotidien.

Autonomie et recharge : un grand écart sur la vitesse

Pour du streaming, l'endurance est évidemment un critère clé. Le Galaxy A36 et le Nothing Phone (3a) embarquent tous deux une batterie autour de 5000 mAh, suffisante pour tenir une journée dans la plupart des usages. Le Poco X7 Pro pousse légèrement au-delà avec 6000 mAh voire plus selon les versions, lui donnant un avantage théorique en endurance.

Mais c'est surtout sur la recharge que les différences sont frappantes : 25 W pour le Galaxy A36, 45 W pour le Nothing Phone (3a), et jusqu'à 90 W pour le Poco X7 Pro. Concrètement, là où il faudra attendre un bon moment avec le Samsung, le Poco sera rechargé bien plus vite. Aucun des trois ne propose de charge sans fil.

Pour un usage centré sur le streaming, le Poco X7 Pro s'impose donc comme le choix le plus cohérent. Le Nothing Phone (3a) représente une alternative solide, notamment grâce à son téléobjectif et sa recharge rapide. Le Galaxy A36, enfin, conviendra aux utilisateurs qui cherchent avant tout un téléphone fiable et sans surprise.