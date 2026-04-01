Ces trois smartphones milieu de gamme qu'on a le mieux noté cette année

Sur le plan du design, les philosophies adoptées par les trois constructeurs diffèrent sensiblement. Le Nothing Phone 3a Pro revendique une identité visuelle immédiatement reconnaissable, avec un dos partiellement transparent laissant apparaître certains éléments internes et un module photo vertical centré, intégrant trois capteurs disposés de manière parfaitement alignée. Cette organisation confère une lecture claire de l’appareil photo et renforce une impression de rigueur industrielle. De son côté, le Honor Magic 7 Lite adopte une approche plus classique, avec un bloc photo rectangulaire placé dans le coin supérieur gauche du dos, regroupant deux capteurs bien visibles, dont un principal très dominant visuellement.

Le Realme 14 5G, quant à lui, opte pour une solution plus discrète, avec un module compact accueillant deux capteurs arrière, favorisant la sobriété et la continuité des lignes. En outre, les profils diffèrent : le Magic 7 Lite propose des bords légèrement incurvés, tant à l’avant qu’à l’arrière, tandis que le Nothing Phone 3a Pro et le Realme 14 5G privilégient des tranches plus plates, offrant une prise en main stable. En matière de couleurs, le Nothing est proposé en noir et gris clair, le Honor en noir, violet et vert, alors que le Realme se décline en noir, argent et vert.

Le Honor Magic 7 Lite est le plus grand avec son écran de 6,78 pouces, tandis que le Realme 14 5G est le plus compact. Le Nothing Phone 3a Pro est le plus lourd, alors que le Honor s’impose comme le plus léger. Enfin, seul le Nothing bénéficie d’une certification IP64, les deux autres n’affichant pas de certification officielle contre l’eau et la poussière.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

En matière de performances, les différences sont plus marquées qu’il n’y paraît. Le Nothing Phone 3a Pro repose sur un processeur Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, une puce récente et performante, conçue pour offrir une excellente fluidité dans les usages multitâches, les applications exigeantes et certains jeux. Il est associé à 8 ou 12 Go de mémoire vive et à un stockage interne de 128 ou 256 Go, sans possibilité d’extension par carte microSD.

Le Honor Magic 7 Lite utilise pour sa part un Snapdragon 6 Gen 1, un processeur plus modeste, suffisant pour une utilisation quotidienne fluide, mais moins à l’aise sur les tâches lourdes. Il est généralement proposé avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne, également non extensible.

Enfin, le Realme 14 5G intègre un Snapdragon 6 Gen 4, plus récent que celui du Honor, offrant un meilleur rendement énergétique et des performances légèrement supérieures. Il est décliné en plusieurs configurations allant jusqu’à 12 Go de mémoire vive et 512 Go de stockage, avec, selon les versions, la possibilité d’ajouter une carte microSD. Ainsi, le classement en termes de puissance place logiquement le Nothing Phone 3a Pro en tête, suivi du Realme 14 5G, puis du Honor Magic 7 Lite.

Concernant l’affichage, les trois modèles misent sur des dalles AMOLED à 120 hertz. Le Nothing et le Honor proposent de grandes diagonales proches de 6,8 pouces, tandis que le Realme se contente de 6,67 pouces, avec toutefois une luminosité maximale très élevée. Le Realme offre l’écran le plus lisible en extérieur, le Nothing se distingue par l’équilibre général de son affichage, tandis que le Honor privilégie la taille et l’immersion visuelle.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

La photographie constitue un autre critère différenciant. Le Nothing Phone 3a Pro dispose d’un ensemble particulièrement complet avec un capteur principal de 50 mégapixels, un téléobjectif de 50 mégapixels permettant un zoom optique et un ultra grand-angle de 8 mégapixels, le tout complété par un capteur frontal de 50 mégapixels destiné aux selfies et à la visioconférence. Cette configuration autorise une grande polyvalence, aussi bien pour les paysages que pour les portraits.

Le Honor Magic 7 Lite mise avant tout sur un capteur principal de 108 mégapixels, capable de produire des clichés très détaillés dans de bonnes conditions de lumière, accompagné d’un capteur secondaire plus modeste et d’une caméra frontale de 16 mégapixels. Le Realme 14 5G adopte une approche plus simple avec un capteur principal de 50 mégapixels et un module secondaire d’appoint, ainsi qu’un capteur selfie de 16 mégapixels.

En termes de hiérarchie photographique, le Nothing Phone 3a Pro se place en première position grâce à la diversité de ses optiques, suivi du Honor Magic 7 Lite pour la définition de son capteur principal, puis du Realme 14 5G, plus limité mais cohérent. Concernant la connectivité, les trois smartphones sont compatibles avec la 5G et le Wi-Fi de dernière génération.

Aucun ne propose de prise jack audio, et tous intègrent un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran, garantissant un déverrouillage rapide et discret. Aucun des trois ne dispose d’émetteur infrarouge.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

Enfin, l’autonomie constitue un point clé pour ce segment. Le Honor Magic 7 Lite se distingue par une batterie de très grande capacité, dépassant les 6500 mAh, ce qui lui permet d’envisager aisément deux journées d’utilisation modérée, même si cette donnée reste dépendante des usages.

Le Realme 14 5G s’appuie sur une batterie d’environ 6000 mAh, offrant également une endurance confortable. Le Nothing Phone 3a Pro, avec sa batterie de 5000 mAh, affiche une autonomie plus classique mais suffisante pour une journée complète.

En matière de recharge, le Honor est également le plus rapide avec une puissance de charge élevée, suivi du Nothing et du Realme, ce dernier restant légèrement en retrait sur ce point. Aucun des trois smartphones ne propose la recharge sans fil.

