Google Pixel 9a à 349 € : taillé pour durer, le meilleur photophone à petit prix perd plus de 70 €

Le Google Pixel 9a tombe à 349 € sur Amazon au lieu de ses 449 € PVC, une offre qu'on aime vraiment voir, surtout dans un contexte où les prix grimpent.

Avec sept ans de mises à jour Android et de correctifs de sécurité, ce Pixel 9a est probablement l'un des smartphones les plus prometteurs au long terme. Et avec la sortie du Pixel 10a, il bénéficie d'un tarif encore plus doux.

Ne vous laissez pas tromper par son tarif

Sous le capot, on retrouve la même puce haut de gamme Google Tensor G4 que sur les Pixel 9 standards. Autrement dit, vous avez accès aux mêmes fonctions d'intelligence artificielle (Magic Editor, Gemini, transcription en direct) que sur un modèle vendu deux fois plus cher.

L'écran OLED 6,3 pouces 120 Hz est d'une qualité rare à ce niveau de prix, avec un pic de luminosité de 2 700 nits qui le rend parfaitement lisible en plein soleil. La batterie de 5 100 mAh encaissera sans broncher une journée et demie d'utilisation, et la certification IP68 vient sécuriser l'ensemble.

Côté photo, le capteur principal de 48 Mpx profite du traitement logiciel maison de Google, une référence en photographie pour obtenir des rendus qui font naturels, et sans toucher aux réglages.

Pour qui est fait le Pixel 9a à 349 € ?

Les sept ans de suivi logiciel changent radicalement la donne sur la durée, et c'est aujourd'hui le seul smartphone Android sous 400 € à offrir cette garantie.

Si vous hésitez avec un Galaxy A57 ou un Redmi Note 15 Pro Plus, le Pixel 9a prend clairement l'avantage sur la photo.

✅ Points forts Sept ans de mises à jour Android garanties

Photo et traitement logiciel de référence

Écran OLED 120 Hz très lumineux

Puce Tensor G4 identique aux Pixel 9 ☑️ À prendre en compte Charge filaire limitée à 23 W

Pas de zoom optique dédié

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