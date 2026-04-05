Séniors : 3 modèles pour vos parents qui ne leur feront pas regretter les téléphones à touches !

Les trois appareils affichent des identités visuelles bien distinctes. Le Google Pixel 10a reprend la signature esthétique de la gamme avec sa barre horizontale intégrant les capteurs photo en façade arrière, pour un résultat sobre et immédiatement reconnaissable, sans aucun débord. Le Samsung Galaxy A17 opte pour une disposition verticale classique, avec un triple module photo intégré dans la coque sans surépaisseur marquée.

L'iPhone 15 Plus, de son côté, conserve son bloc photo carré légèrement en relief dans le coin supérieur gauche, regroupant ses capteurs en diagonale, et ses bords arrondis lui donnent une prise en main particulièrement douce.

Pour ce qui est des dimensions, c'est l'iPhone 15 Plus et le Galaxy A17 qui proposent tous deux un écran de 6,7 pouces, là où le Pixel 10a reste plus compact avec ses 6,3 pouces. En matière de poids, l'iPhone est le plus lourd et le Pixel le plus léger des trois. Sur l'étanchéité, l'iPhone 15 Plus et le Pixel 10a affichent tous deux une certification IP68 — le premier jusqu'à 6 mètres, le second jusqu'à 1,5 mètre. Le Galaxy A17 se contente d'une protection IP54, suffisante pour les éclaboussures du quotidien mais pas pour une immersion.

Performances et écrans

Les trois appareils se différencient assez nettement sur ce terrain. Le Google Pixel 10a embarque le processeur Google Tensor G4 gravé en 4 nm, épaulé par 8 Go de RAM et jusqu'à 256 Go de stockage non extensible. Cette puce n'est pas la plus rapide de sa catégorie en calcul brut, mais elle est taillée pour les fonctions d'intelligence artificielle de Google — traitement photo, assistant Gemini — et assure une fluidité rassurante au quotidien.

Le Samsung Galaxy A17 s'appuie sur un Exynos 1330 gravé en 5 nm, avec 4 à 8 Go de RAM selon les configurations, et un stockage de 128 ou 256 Go extensible via microSD, ce qui reste pratique pour stocker photos et vidéos sans se soucier de l'espace. L'iPhone 15 Plus intègre la puce A16 Bionic d'Apple, gravée en 4 nm, avec 128 à 512 Go de stockage non extensible. C'est sans conteste la plus puissante des trois, capable de tenir la comparaison avec des modèles bien plus récents grâce à l'optimisation matériel-logiciel caractéristique d'Apple.

Pour les écrans, le Pixel 10a propose une dalle pOLED de 6,3 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 60 à 120 Hz et une luminosité maximale de 2 000 nits, très lisible en plein soleil. Le Galaxy A17 offre un Super AMOLED de 6,7 pouces à 90 Hz, lumineux et confortable pour regarder des vidéos ou naviguer sur le web, avec une protection Gorilla Glass Victus en prime.

L'iPhone 15 Plus embarque quant à lui un OLED Super Retina XDR de 6,7 pouces à 60 Hz, avec une luminosité pouvant atteindre 2 000 nits et une précision des couleurs remarquable. Son seul point faible sur ce critère : le taux de rafraîchissement fixe à 60 Hz, là où le Pixel et le Galaxy offrent davantage de fluidité lors du défilement.

Photo et connectivité

En photographie, chaque modèle a ses forces. Le Pixel 10a s'appuie sur un double capteur arrière : 48 mégapixels pour le principal, stabilisé optiquement, et 13 mégapixels pour l'ultra grand-angle, avec une caméra frontale de 13 mégapixels. La grande force du Pixel reste son traitement logiciel, qui tire des photos particulièrement réussies même en conditions difficiles ou de nuit. Le Galaxy A17 propose un triple capteur 50 + 5 + 2 mégapixels (principal avec stabilisation optique, ultra grand-angle et macro) et une caméra selfie de 13 mégapixels — un bon compromis pour des photos de famille au quotidien, mais plus limité dès que la luminosité baisse.

L'iPhone 15 Plus dispose d'un triple capteur 48 + 12 + 12 mégapixels (principal, ultra grand-angle et téléobjectif 2x), complété par une caméra frontale de 12 mégapixels. Le résultat est naturel et très équilibré, avec des vidéos en particulier très bien gérées.

Sur la connectivité, le Pixel 10a est compatible Wi-Fi 6E et 5G. Le Galaxy A17 5G propose le Wi-Fi 5 et la 5G, avec en prime le slot microSD.

L'iPhone 15 Plus embarque le Wi-Fi 6 et la 5G. Aucun des trois ne dispose de prise jack. Le Pixel intègre un lecteur d'empreintes sous l'écran, le Galaxy A17 un capteur latéral intégré au bouton de veille, tandis que l'iPhone utilise exclusivement Face ID — une reconnaissance faciale fiable et rapide, très bien adaptée aux utilisateurs peu à l'aise avec les gestes précis.

Autonomie et recharge

C'est souvent le critère prioritaire pour un usage senior. Le Pixel 10a loge une batterie de 5 100 mAh avec une recharge filaire de 30 W et une recharge sans fil de 10 W. Google annonce plus de 30 heures d'autonomie en usage mixte, ce qui est largement suffisant pour tenir deux jours en utilisation légère.

Le Galaxy A17 embarque une batterie de 5 000 mAh avec une recharge filaire de 25 W, sans recharge sans fil. L'Exynos 1330, peu gourmand en énergie, contribue à une endurance confortable, facilement une journée et demie à deux jours en usage modéré. L'iPhone 15 Plus dispose d'une batterie de 4 912 mAh, rechargeable à 20 W en filaire et compatible MagSafe jusqu'à 15 W en sans fil.

La capacité est légèrement inférieure sur le papier, mais l'optimisation d'iOS compense : Apple annonce jusqu'à 26 heures de lecture vidéo, et les usagers confirment généralement une excellente tenue sur la journée.

En résumé, les trois appareils tiennent la journée sans difficulté, et le choix dépendra davantage de l'écosystème préféré de vos parents — la simplicité d'iOS pour l'iPhone, la personnalisation d'Android pour le Pixel et le Galaxy — que d'une différence d'autonomie décisive.

