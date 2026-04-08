Budget serré : Pour moins de 200 €, ces smartphones offrent une vraie qualité de vie au quotidien

Les trois appareils adoptent des approches esthétiques clairement différentes. Le Samsung Galaxy A17 mise sur la sobriété avec un module photo vertical intégré directement dans la coque, sans surépaisseur marquée. Disponible en noir, gris et bleu, il affiche un profil fin de 7,5 mm pour un résultat propre et discret. Le Redmi Note 15 5G opte pour un bloc photo rectangulaire légèrement proéminent, dans un design épuré décliné en noir, bleu et violet.

Le CMF Phone 1, signé Nothing, se distingue franchement avec son approche modulaire : une coque arrière amovible fixée par des vis apparentes, disponible en noir, orange ou vert clair, avec même la possibilité d'imprimer ses propres coques grâce aux plans 3D mis à disposition par la marque.

Sur le gabarit, le Galaxy A17 et le Redmi Note 15 ont des dimensions proches, le CMF Phone 1 étant très similaire. C'est le Redmi Note 15 5G qui se révèle le plus léger avec seulement 178 g, grâce notamment à son châssis fin de 7,35 mm.

Le Galaxy A17 bénéficie d'une certification d'étanchéité officielle IP54, ce qui le rend résistant aux éclaboussures. Le Redmi Note 15 5G bénéficie également d'une certification IP65, ce qui lui confère une meilleure protection contre les jets d'eau. Le CMF Phone 1 est officiellement certifié IP52.

Performances et affichage

Les trois smartphones adoptent des processeurs bien différents. Le Samsung Galaxy A17 (version 5G vendue en France) embarque un Exynos 1330 gravé en 5 nm, couplé à 4 à 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage extensible via microSD. C'est une puce d'entrée de gamme 5G correcte pour les usages courants, sans grande ambition pour les applications gourmandes.

Le Redmi Note 15 5G s'appuie sur un Snapdragon 6 Gen 3 gravé en 4 nm, avec 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage extensible — un cran au-dessus en termes de performances générales et d'efficacité énergétique. Le CMF Phone 1 intègre un MediaTek Dimensity 7300 gravé en 4 nm, avec 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage, lui aussi extensible via microSD. C'est la configuration la plus homogène des trois, avec une belle fluidité au quotidien.

Sur les écrans, le Galaxy A17 propose un Super AMOLED de 6,7 pouces à 90 Hz — une belle dalle pour ce prix, avec des couleurs vives et des noirs profonds. Le Redmi Note 15 et le CMF Phone 1 proposent tous deux un écran AMOLED de 6,67 pouces à 120 Hz, avec un avantage notable pour le Redmi qui affiche une luminosité maximale de 3 200 cd/m² — idéale pour une utilisation en plein soleil — contre environ 2 000 cd/m² pour le CMF Phone 1. Les trois dalles sont plates, ce qui favorise la robustesse.

Photo et connectivité

En photographie, les philosophies divergent. Le Galaxy A17 embarque un triple capteur 50 + 5 + 2 mégapixels (principal avec stabilisation optique, ultra grand-angle, macro) avec une caméra frontale de 13 mégapixels. Le Redmi Note 15 5G mise plus haut avec un capteur principal de 108 mégapixels, complété par un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels, avec une caméra selfie de 20 mégapixels. Le CMF Phone 1 adopte une configuration plus épurée avec un capteur principal 50 mégapixels Sony IMX882 associé à un capteur de profondeur de 2 mégapixels, et une caméra frontale de 16 mégapixels.



Sur la connectivité, le CMF Phone 1 et le Redmi Note 15 embarquent tous deux le Wi-Fi 6, tandis que le Galaxy A17 se limite au Wi-Fi 5. Les trois sont compatibles 5G. Le Redmi Note 15 5G conserve un émetteur infrarouge et une prise jack, deux éléments pratiques absents sur le CMF Phone 1 et le Galaxy A17 5G. Le CMF Phone 1 dispose d'un lecteur d'empreintes sous l'écran, les deux autres optent pour un capteur latéral intégré au bouton d'alimentation.

Autonomie et recharge

Le Galaxy A17 embarque une batterie de 5 000 mAh avec une recharge de 25 W — correcte sans être remarquable. Le CMF Phone 1 propose également 5 000 mAh mais avec une recharge de 33 W, plus rapide. Le Redmi Note 15 5G prend l'avantage avec une batterie silicium-carbone de 5 520 mAh associée à une recharge de 45 W, pour une pleine charge en moins de 45 minutes. Xiaomi annonce une autonomie pouvant dépasser deux jours en usage mixte — une promesse solide pour ce segment de prix. Aucun des trois ne propose de recharge sans fil.

En résumé, le Redmi Note 15 5G se distingue sur quasiment tous les critères techniques — capteur photo, batterie, recharge, luminosité d'écran, processeur et certification IP65 — ce qui en fait le choix le plus complet de ce trio. Le CMF Phone 1 séduit par son design original et sa fluidité au quotidien, tandis que le Galaxy A17 mise sur la fiabilité de la marque Samsung et une expérience logicielle bien optimisée, avec 6 ans de mises à jour garantis.

