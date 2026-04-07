Samsung Galaxy Z Fold8 : cap sur l'autonomie et la performance malgré un écran M13 reconduit

À retenir Le Samsung Galaxy Z Fold 8 sera officialisé en été 2026, avec un accent sur l' autonomie et la performance .

sera officialisé en été 2026, avec un accent sur l' et la . Il conservera le panneau OLED M13 , utilisé depuis trois générations, pour réduire les coûts de production.

, utilisé depuis trois générations, pour réduire les coûts de production. Cette décision est influencée par la hausse des coûts des semi-conducteurs et la demande liée à l'intelligence artificielle.

et la demande liée à l'intelligence artificielle. Des concurrents comme Oppo et Honor adoptent de nouveaux matériaux d'affichage, contrastant avec la stratégie de Samsung.

et adoptent de nouveaux matériaux d'affichage, contrastant avec la stratégie de Samsung. Le Galaxy Z Fold8 intégrera une structure à double couche de verre pour améliorer la visibilité de la pliure.

pour améliorer la visibilité de la pliure. Il sera équipé d'un processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 et d'une batterie augmentée à 5000 mAh.

D'après ETNews, le Galaxy Z Fold8, le Z Flip8 et le Wide Fold — nouveau modèle au format élargi — adopteraient tous une dalle de référence M13 fabriquée par Samsung Display. Ce composant équipe déjà les Galaxy Z Fold6, Z Fold7, Z Flip6 et Z Flip7, ainsi que les séries Galaxy S24 et Galaxy S25.

Cela signifie donc que trois générations successives de pliants Samsung partageraient la même base de dalle OLED.

Selon Samsung Display, la montée en charge des coûts des semi-conducteurs — RAM, stockage NAND et processeurs — explique en grande partie cette décision. En effet, si vous suivez un peu l’actualité tech, vous n’êtes pas sans savoir qu’il y une explosion de la demande liée à l'intelligence artificielle pesant sur l'ensemble de la filière, poussant les constructeurs à arbitrer entre les postes de dépenses.

Pour Samsung, les pliables représente un segment à fort prix de vente, mais aussi des appareils compliqués à fabriquer. Ainsi, réduire les coûts sur le panneau permet de préserver les marges sans nécessairement répercuter la hausse sur le consommateur final.

Sur le marché, ce conservatisme tranche avec des concurrents comme Oppo, qui a intégré de nouveaux matériaux d'affichage dans son Find N5, ou Honor avec son Magic V6, par exemple.

Le M14, réservé aux modèles S26

Le matériau M14, dernière génération de Samsung Display, a fait ses débuts sur le Galaxy S26 Ultra début 2026. D'après les données disponibles, il offre une luminosité supérieure de 20 à 30% par rapport au M13, avec une efficacité énergétique améliorée — deux paramètres déterminants pour une utilisation en extérieur et une meilleure autonomie. Le Galaxy S26 Ultra atteindrait ainsi un pic de luminosité proche de 2600 cd/m², dépassant les 2200 cd/m² typiques des Z Fold7.

Il faut reconnaître que les technologies de pointe sont d'abord intégrées aux appareils dont la production est la plus maîtrisée, avant d'être étendues aux formats plus complexes comme les pliables.

Notons que même Apple, pour son iPhone Fold très attendu, intégrerait un matériau d'affichage de dernière génération, ce qui pourrait créer une comparaison défavorable à Samsung si le lancement des deux appareils intervient plus ou moins au même moment – et sans nul doute, ils seront comparés.

Des améliorations concrètes malgré la continuité du matériau

La persistance du M13 ne signifie pas pour autant une expérience visuelle strictement identique. Présentée au CES 2026 à Las Vegas, une structure à double couche de verre ultra-fin (UTG) est susceptible d'être intégrée au Galaxy Z Fold8. Cette architecture réduit la visibilité de la pliure de 20%, grâce à des micro-perforations réalisées au laser, permettant une meilleure distribution des contraintes mécaniques lors des pliages répétés.

La fréquence de rafraîchissement de 120 Hz est maintenue sur les deux écrans — l'écran interne de 8 pouces et l'écran de couverture de 6,5 pouces. Une meilleure dispersion de la lumière et une structure d'encapsulation optimisée pourraient améliorer la colorimétrie et réduire les reflets, même si aucune donnée précise n'a été confirmée à ce jour. En outre, il semblerait que la technologie Vision Booster, présente depuis plusieurs générations, serait reconduite pour renforcer la lisibilité en plein soleil.

Ces ajustements progressifs rappellent l'approche adoptée par des fabricants comme Google sur le Pixel 10 Pro Fold : maintenir une base éprouvée tout en ciblant des perfectionnements ergonomiques et optiques ciblés, plutôt que de changer de composant.

Une puissance en nette hausse côté processeur et batterie

Si l'écran évolue peu, les composants internes du Galaxy Z Fold8 afficheraient des ambitions sensiblement relevées. L'appareil serait animé par le Snapdragon 8 Elite Gen 5 For Galaxy, le même processeur que le Galaxy S26 Ultra, accompagné de 12 à 16 Go de RAM selon les configurations et d'un stockage allant jusqu'à 1 To.

Enfin, la batterie passerait de 4400 à 5000 mAh, soit une hausse de plus de 13%. La charge filaire atteindrait 45 W, contre 25 W sur le Z Fold7, et la charge sans fil serait maintenue à 15 W. Rappelons, en termes de concurrence que le Honor Magic V6 propose 6660 mAh.