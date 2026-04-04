3 smartphones qui se rechargent plus vite que vous ne buvez votre café

Entrons tout de suite dans le vif du sujet, la recharge. C’est d’ailleurs là que les écarts sont les plus marqués. Le Motorola Edge 60 embarque une batterie de 5200 mAh compatible avec une recharge filaire de 68 W — efficace, mais sans recharge sans fil. Le Xiaomi 15T Pro loge une batterie de 5500 mAh avec une recharge filaire HyperCharge de 90 W et une recharge sans fil de 50 W, pour une charge complète en environ 35 à 36 minutes.

Enfin, le realme GT 8 Pro frappe fort avec une batterie de 7000 mAh (technologie silicium-carbone double cellule), une recharge filaire SuperVOOC de 120 W et une recharge sans fil de 50 W : de quoi passer de 0 à 50 % en une quinzaine de minutes.

Le realme s'impose donc sans conteste comme le champion de la recharge rapide et de l'autonomie brute. Le Xiaomi offre un excellent équilibre entre endurance, polyvalence et vitesse de charge. Quant au Motorola, plus accessible et plus compact, il reste un choix solide pour un usage quotidien sans prise de tête, même si sa recharge est nettement moins véloce. Comme toujours, l'autonomie réelle dépendra en grande partie de vos usages.

Des designs bien distincts

Les trois appareils affichent des partis pris esthétiques clairement différents. Le Motorola Edge 60 mise sur la sobriété avec un module photo rectangulaire légèrement surélevé, des capteurs alignés verticalement et un dos incurvé sur les bords qui facilite la prise en main.

Le Xiaomi 15T Pro opte pour un bloc photo carré plus imposant, avec une disposition symétrique des capteurs et un châssis à bords plats dans l'air du temps.

Le realme GT 8 Pro se distingue quant à lui par un module photo modulaire d'inspiration compact argentique, en partenariat avec Ricoh, qui lui confère une identité visuelle immédiatement reconnaissable.

Côté dimensions, c'est le Xiaomi qui occupe le plus d'espace avec ses 162,7 mm de hauteur, tandis que le Motorola se montre nettement plus compact. Le realme se situe entre les deux, avec un gabarit légèrement moins imposant que le Xiaomi.

Sur la balance, c'est le realme GT 8 Pro qui pèse le plus lourd (entre 214 et 218 g selon le coloris), suivi du Xiaomi (210 g) et du Motorola, le plus léger des trois. En matière d'étanchéité, les trois bénéficient d'une certification IP68, avec une mention supplémentaire IP69 pour le realme.

Performances et affichage

Les trois smartphones embarquent des puces récentes, mais leurs positionnements sont très différents. Le Motorola Edge 60 tourne sur un MediaTek Dimensity 7300 gravé en 4 nm, couplé à 8 ou 12 Go de RAM et jusqu'à 512 Go de stockage (extensible via microSD). C'est un processeur de milieu de gamme efficace au quotidien, mais loin des performances des deux autres modèles.

Le Xiaomi 15T Pro intègre un MediaTek Dimensity 9400+ gravé en 3 nm, avec 12 Go de RAM et jusqu'à 1 To de stockage (non extensible). Le realme GT 8 Pro, enfin, s'appuie sur le Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, gravé en 3 nm, associé à 12 ou 16 Go de RAM et jusqu'à 512 Go de stockage (non extensible). C'est actuellement la puce la plus puissante du marché, ce qui place le realme en tête sur ce critère, devant le Xiaomi.

Pour l'affichage, chacun propose une dalle OLED de grande qualité. Le Motorola Edge 60 embarque un écran pOLED de 6,67 pouces en 120 Hz avec une luminosité pouvant atteindre 4500 cd/m². Le Xiaomi 15T Pro offre une dalle AMOLED LTPO de 6,83 pouces en 144 Hz, avec une luminosité de 3200 cd/m².

Le realme GT 8 Pro, lui, propose un écran LTPO AMOLED de 6,79 pouces en 144 Hz avec une luminosité de 7000 cd/m² selon le constructeur. Le Xiaomi et le realme l'emportent sur la fluidité grâce au 144 Hz adaptatif, tandis que le Motorola reste légèrement en retrait sur ce point.

Photo et connectivité

En photographie, les trois appareils ont des approches bien différentes. Le Motorola Edge 60 s'appuie sur un triple capteur 50 + 50 + 10 mégapixels (principal, ultra grand-angle et téléobjectif) avec un capteur frontal de 32 mégapixels. Le Xiaomi 15T Pro embarque un système Leica composé d'un principal de 50 mégapixels, d'un téléobjectif périscopique 5x de 50 mégapixels et d'un ultra grand-angle de 12 mégapixels, complété par un capteur selfie de 32 mégapixels.

Le realme GT 8 Pro mise sur une collaboration avec Ricoh pour son capteur principal de 50 mégapixels, associé à un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels — un chiffre impressionnant — et un ultra grand-angle de 8 mégapixels, avec une caméra frontale de 50 mégapixels. Le Xiaomi et le realme dominent clairement sur la partie zoom, tandis que le Motorola tire son épingle du jeu sur la polyvalence à courte et moyenne distance.

Sur la connectivité, les trois modèles sont compatibles 5G, Wi-Fi 7 et disposent d'un lecteur d'empreintes sous l'écran. En revanche, le Motorola ne propose pas de Bluetooth 6.0 et s'en tient au Wi-Fi 6, là où le Xiaomi et le realme embarquent le Bluetooth 6.0. Le Xiaomi 15T Pro et le realme GT 8 Pro conservent tous deux un émetteur infrarouge. Aucun des trois ne propose de prise jack.

