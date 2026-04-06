« J’ai laissé mon chargeur à la maison tout un week-end » : voici 3 smartphones ultra autonomes

Les trois appareils arborent des esthétiques clairement distinctes. Ainsi, le OnePlus 15 rompt avec la tradition de la marque en abandonnant son iconique module circulaire au profit d'un bloc photo carré aux angles adoucis, plus dans l'air du temps. Son dos est disponible en trois finitions — Infinite Black, Ultra Violet et Sand Storm — avec des matières différentes selon les versions (verre Gorilla Glass 7i ou revêtement texturé).

Le Honor 400 Smart opte pour un module photo rectangulaire positionné dans le coin supérieur gauche, avec les capteurs alignés verticalement dans un ensemble sobre, décliné en gris ou doré.

Le Honor Magic8 Lite présente quant à lui un design plat et épuré, avec un double module photo bien intégré au dos, disponible en vert forêt, noir minuit et marron brique.

Côté gabarit, le Honor 400 Smart est le plus grand des trois avec ses 166,9 mm de hauteur. Le Honor Magic8 Lite est plus compact malgré sa batterie massive, grâce à un châssis remarquablement fin de 7,76 mm d'épaisseur pour seulement 189 g — le plus léger du trio. Le OnePlus 15, lui, est le plus lourd.

Sur l'étanchéité, le OnePlus 15 affiche une triple certification IP68/IP69/IP69K, le Honor Magic8 Lite également (IP66/IP68/IP69K), tandis que le Honor 400 Smart se limite à une protection IP54 — suffisante pour les éclaboussures courantes, mais sans immersion possible.

Performances et affichage

Le OnePlus 15 domine sans ambiguïté sur ce terrain. Il embarque le Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 gravé en 3 nm, avec 12 ou 16 Go de RAM et 256 Go à 1 To de stockage (non extensible). C'est l'une des puces les plus performantes du marché en 2025, capable d'encaisser les jeux les plus exigeants sans broncher. Le Honor Magic8 Lite intègre un Snapdragon 6 Gen 4 gravé en 4 nm, avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. La puce est bien adaptée aux usages courants et au multitâche léger, sans prétendre rivaliser avec les flagships.

Le Honor 400 Smart s'appuie sur un Snapdragon 6s Gen 3 avec 4 à 6 Go de RAM physiques (extensibles via RAM Turbo) et 128 ou 256 Go de stockage. C'est un processeur d'entrée de gamme suffisant pour les appels, la navigation et les applications du quotidien, mais qui montrera ses limites sur les tâches plus gourmandes.

Pour les écrans, les différences sont tout aussi marquées. Le OnePlus 15 propose une dalle AMOLED LTPO 1,5K de 6,78 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif montant jusqu'à 165 Hz — la fluidité la plus élevée des trois — et une luminosité de 1 800 cd/m². Le Honor Magic8 Lite embarque une dalle AMOLED de 6,79 pouces à 120 Hz avec une luminosité maximale spectaculaire de 6 000 cd/m², ce qui en fait l'écran le plus lisible en plein soleil.

Le Honor 400 Smart propose un écran LCD HD+ de 6,77 pouces à 120 Hz, nettement en retrait sur la qualité d'image par rapport aux deux autres, mais parfaitement fonctionnel pour un usage basique.

Photo et connectivité

En photographie, le OnePlus 15 est très bien équipé avec son triple capteur 50 mégapixels (principal Sony IMX906, ultra grand-angle et téléobjectif 3,5x), accompagné d'une caméra frontale de 32 mégapixels. Sans le partenariat Hasselblad des modèles précédents, OnePlus a développé son propre moteur de traitement d'image, avec des résultats convaincants notamment sur le principal et l'ultra grand-angle.

Le Honor Magic8 Lite, « plus raisonnable », opte pour un double capteur : 108 mégapixels avec stabilisation optique pour le principal et 5 mégapixels pour l'ultra grand-angle, avec une caméra selfie de 16 mégapixels. Le capteur principal est généreux en détails à la lumière du jour.

Le Honor 400 Smart est le plus modeste de ce comparatif avec un capteur principal de 50 mégapixels accompagné d'un simple capteur de profondeur de 2 mégapixels et une caméra frontale de 5 mégapixels — de quoi couvrir les besoins basiques sans plus.

Sur la connectivité, les trois modèles sont compatibles 5G. Le OnePlus 15 embarque le Wi-Fi 6 et dispose d'un émetteur infrarouge, contrairement à ce que l'on pourrait croire. Les deux Honor intègrent également un émetteur infrarouge.

Aucun des trois ne propose de prise jack. Le OnePlus 15 et le Honor Magic8 Lite ont tous deux un lecteur d'empreintes sous l'écran, tandis que le Honor 400 Smart opte pour un capteur latéral intégré au bouton d'alimentation.

Autonomie et recharge : le cœur du sujet

C'est bien ici que le comparatif prend tout son sens. Le Honor Magic8 Lite frappe très fort avec une batterie silicium-carbone de 7500 mAh, qui lui permet d'afficher jusqu'à trois jours d'autonomie selon Honor — un record dans cette gamme de prix. Le Honor 400 Smart loge une batterie de 6500 mAh capable de tenir jusqu'à 69 heures selon le constructeur, soit environ deux jours et demi en usage mixte.

Le OnePlus 15 embarque, lui, une batterie silicium-carbone de 7300 mAh — remarquable pour un flagship — qui lui confère une autonomie d'environ deux jours complets en usage courant, malgré la puce très performante à alimenter.

Sur le volet de la recharge, le OnePlus 15 est de loin le plus rapide avec sa charge Supervooc 120 W filaire (100 % en 41 minutes) et sa charge sans fil 50 W — il est le seul des trois à proposer cette option. Le Honor Magic8 Lite et le Honor 400 Smart s'appuient tous deux sur une recharge filaire respective de 66 W et 35 W, sans possibilité de recharge sans fil, une caractéristique que seul le OnePlus 15 possède.

En résumé, le Honor Magic8 Lite est le champion de l'endurance pure avec ses 7 500 mAh et sa robustesse certifiée, le Honor 400 Smart est la solution la plus accessible pour une autonomie longue durée sans compromis sur le prix, et le OnePlus 15 est le seul à conjuguer grande batterie, puissance haut de gamme et recharge sans fil — à un prix nettement plus élevé.

