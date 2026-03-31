Google Pixel 9a et Pixel 10a, les vraies différences entre ces deux générations

Comme les rumeurs le laissaient entendre, le Google Pixel 10a reprend presque à l’identique le format du Pixel 9a, avec un écran pOLED de 6,3 pouces, des bordures contenues et une fréquence de rafraîchissement adaptative comprise entre 60 et 120 Hz. Google poursuit donc sa stratégie de smartphone compact et sobre dans cette gamme, avec une interface logicielle épurée fidèle à Android et une mise en avant du traitement logiciel.

Les deux modèles partagent également le même processeur Tensor G4, épaulé par 8 Go de RAM, ainsi que des options de stockage de 128 ou 256 Go, ce qui devrait garantir un comportement très proche au quotidien, aussi bien pour la navigation, les applications que pour les usages multimédias.

Google Pixel 9a

Un écran plus lumineux pour le Pixel 10a

Les différences se situent davantage au niveau de l’écran et de la protection. Selon Google, le Pixel 10a abandonne le verre Corning Gorilla Glass 3 du 9a au profit d’un Gorilla Glass 7i, présenté comme plus robuste face aux rayures et aux chocs. Par ailleurs, la luminosité progresse : le Pixel 9a atteignait environ 1800 cd/m² en HDR et près de 2700 cd/m² en pic, tandis que le Pixel 10a monte à 2000 cd/m² en HDR et jusqu’à 3000 cd/m² en pic, ce qui devrait améliorer la lisibilité en plein soleil et renforcer l’impact des contenus HDR.

En outre, le contraste annoncé dépasse désormais les 2 000 000:1 sur le Pixel 10a, environ deux fois la valeur retenue pour le 9a, ce qui promet des noirs plus profonds et une meilleure perception des scènes sombres, notamment lors du visionnage de films ou de séries dans l’obscurité.

En matière de logiciel, les deux smartphones bénéficient d’une politique de suivi particulièrement longue, avec 7 ans de mises à jour du système et de sécurité, un engagement que Google met en avant pour rassurer les acheteurs sur la durée de vie de leur appareil.

Le Pixel 10a est livré directement avec Android 16, alors que le Pixel 9a a été lancé avec Android 15, mais peut bien entendu être mis à jour vers la même version. Sur le plan des performances brutes, les utilisateurs venant d’un Pixel 9a ne devraient donc pas percevoir d’écart majeur, la fiche technique restant extrêmement proche, ce qui pose la question de la pertinence d’un changement de modèle si vous possèdez déjà le 9a ou que vous envisagez l’un des deux.

Google Pixel 10a

Photo, autonomie et sécurité : de petites évolutions mais un sos par satellite déterminant

Côté photo, le Pixel 10a reste dans l’exacte continuité de son prédécesseur. On retrouve un capteur principal de 48 mégapixels accompagné d’un ultra grand-angle de 13 mégapixels, sans téléobjectif dédié, avec un zoom numérique Super Res allant jusqu’à 8x, comme sur le Pixel 9a.

Les profils colorimétriques et les performances en basse lumière devraient rester très proches, Google s’appuyant toujours sur son traitement d’image pour tirer le meilleur de ce duo de capteurs.

Toutefois, le Pixel 10a introduit plusieurs fonctions logicielles supplémentaires, dont Camera Coach, qui affiche des conseils à l’écran pour aider l’utilisateur à mieux cadrer ou à ajuster la prise en main selon le fabricant. Le mode Macro Focus facilite également la prise de vue en très gros plan, là où le Pixel 9a pouvait parfois se montrer hésitant pour verrouiller la mise au point rapprochée.

Une autre nouveauté, Auto Best Take, combine différentes expressions capturées sur une rafale afin de générer une photo de groupe plus réussie, une fonction déjà apparue sur la série Pixel 10 et désormais proposée sur un modèle plus abordable.

Sur la partie autonomie, le Pixel 10a et le Pixel 9a partagent une batterie de 5100 mAh mais la différence est dans la capacité du dernier modèle à encaisser la charge filaire à 45 W contre 25 W pour la génération de l’année passée.

À l’heure de l’écriture de ces lignes, le nouveau smartphone Google Pixel 10a est proposé à 549 euros VTC alors que l’on trouve le Pixel 9a à 349 euros…