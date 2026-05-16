Honor Magic8 Lite : le smartphone IN-DES-TRUC-TIBLE à 299 € qui fait de l'ombre aux haut de gamme

L'offre Honor en ce moment : Coupon de 50 € disponible d'un clic sur le site.

disponible d'un clic sur le site. Cadeaux offerts : Écouteurs Earbuds X7i + traqueur MiLi LiTag.

Écouteurs Earbuds X7i + traqueur MiLi LiTag. 2 000 points Honor offerts (soit 20 € de réduction supplémentaire).

(soit 20 € de réduction supplémentaire). 7 % de remise en plus si vous vous abonnez à la newsletter. Pour la Fête des Mères, le site officiel Honor frappe fort avec le Honor Magic8 Lite qui s'affiche à 299 €. Mais ce prix n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le modèle, qui mise tout sur la robustesse et l'endurance, se paye le luxe d'être un bel objet, fin et « mode », parfaitement taillé pour les usages multimédias intensifs.

Une armure invisible et une batterie monstre

Le point fort de ce Magic8 Lite, c'est son invulnérabilité. Certifié IP68 et IP69K, il ne craint ni la poussière, ni les immersions prolongées, ni même les jets d'eau chaude sous haute pression.

Sa résistance aux chutes jusqu'à 2,5 mètres de haut en fait le compagnon idéal des maladroits ou des aventuriers du quotidien.

Comme nous l'avons souligné dans notre test complet du Honor Magic8 Lite, c'est un véritable petit tank déguisé en smartphone élégant.

Côté autonomie, Honor place la barre très haut avec une batterie gigantesque de 7 500 mAh ! Jusqu'à trois jours d'utilisation loin d'une prise. C'est tout simplement l'un des mobiles Honor les plus endurants jamais conçus, et pourtant Honor est le champion dans ce domaine.

Idéal pour ceux qui oublient systématiquement leur chargeur en week-end.

Atouts Maîtres Détails du Honor Magic8 Lite Résistance Chutes 2,5m / IP68 & IP69K Autonomie Batterie 7 500 mAh (3 jours) Suivi Logiciel 6 ans de mises à jour Android Prix Fête des Mères 299,00 € (avec coupon)

6 ans de sérénité : un investissement pour le futur

Acheter un smartphone à petit prix signifie souvent faire une croix sur les mises à jour longue durée.

Pas ici. Honor s'engage sur 6 ans de support Android et de sécurité. C'est un argument de poids qui garantit que votre appareil restera fluide et protégé jusqu'en 2032. En alliant cette longévité logicielle à une résistance physique hors norme, Honor propose sans doute le smartphone le plus « rentable » du marché actuel sous les 300 €.

✅ Pourquoi on craque Quasiment incassable au quotidien.

L'autonomie record de 3 jours.

Le pack de cadeaux offerts sur le site. ⚠️ À garder en tête Le gabarit est un peu imposant (7 500 mAh obligent).

N'oubliez pas d'activer le coupon de 50 € au panier.

Les points Honor sont crédités après l'achat.

L'avis de la rédaction : le cadeau idéal