Xiaomi Redmi Note 15 Pro : le milieu de gamme tombe à 213 €, difficile de faire l'impasse !

C'est un secret de polichinelle que les constructeurs chinois dominent désormais le segment du rapport qualité-prix devant Samsung et Apple.

D'ailleurs, selon une récente étude, les marques les plus fiables, d'après les consommateurs, seraient désormais chinoises, et ce Redmi Note 15 Pro ne fait pas exception. En effet, pour un peu plus de 200 €, vous accédez à une expérience utilisateur qui flirte par certains points avec le haut de gamme.

Un écran AMOLED 120 Hz qui flatte la rétine

Le premier gros point fort du Redmi Note 15 Pro est son écran. Xiaomi n'a pas fait de compromis en intégrant une dalle AMOLED de 6,77 pouces ultra fluide de 120 Hz. C'est tout simplement aussi bien qu'un iPhone 17.

Côté photo, le bloc arrière promet des clichés nets et détaillés. Mais attention au piège marketing, car Xiaomi met en avant un capteur de 200 Mpx, et si les photos sont effectivement réussies, rappelez-vous que la course aux chiffres ne fait pas tout et que 200 Mpx n'est pas le seul critère à prendre en compte pour comparer deux blocs photos.

Pour comprendre pourquoi, n'hésitez pas à consulter notre dossier sur de combien de mégapixels vous avez réellement besoin. Toujours est-il qu'ici l'important, c'est le piqué de l'image et la gestion de la lumière, deux points où le Redmi Note 15 Pro s'en sort avec les honneurs.

Le smartphone idéal pour contrer l'inflation

Alors que les prix des haut de gamme s'envolent, ce Redmi Note 15 Pro fait office de bouclier. Certes, le haut de gamme devient plus difficile d'accès dans un contexte où l'augmentation du prix de la RAM, notamment, commence à réellement se faire sentir, mais grâce à ce type de smartphone milieu de gamme très accessible, une bonne partie de ce qui pousse vers le haut de gamme est disponible, à commencer par la durabilité.

Sur ce point, il fait moins bien qu'un Galaxy A56 qui propose 6 ans de mises à jour, mais le prix est également presque deux fois moins cher, pour des composants pas si éloignés.

Dernier point, et pas des moindres : la batterie de ce modèle propose 6 500 mAh... C'est beaucoup ! Mais attention, cela ne fait pas tout. À nouveau, il ne faut pas se faire avoir par l'effet wahou d'un chiffre sans contexte.

De même qu'une voiture avec un gros réservoir mais qui utilise énormément de carburant, si la batterie de votre smartphone est énorme, mais utilise plus d'énergie qu'un autre, alors l'autonomie réelle ne sera pas meilleure.

Ici, l'autonomie atteint 2 jours en utilisation réelle, c'est excellent. Si ce n'est pas révolutionnaire pour un smartphone de 2026, à ce prix, il faut avouer qu'on atteint un seuil particulièrement agréable pour ceux qui n'aiment pas penser à recharger tous les soirs ou en pleine journée.

D'autant plus que la charge est très rapide ! Le réservoir est gros et se remplit très vite.

✅ Pourquoi on l'achète L'écran AMOLED 120 Hz à ce prix, c'est imbattable.

Le design moderne et les finitions soignées.

Le prix Amazon qui écrase la concurrence. ⚠️ À garder en tête Ne vous fiez pas uniquement aux « 200 Mpx ».

L'interface MIUI demande un petit temps d'adaptation.

Offre flash : le prix peut remonter très vite.

L'avis de la rédaction : faut-il sauter sur l'occasion ?