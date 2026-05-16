Le Honor Robot Phone sort le grand jeu pendant le Festival de Cannes

Honor a présenté son Robot Phone à la China Night du Festival de Cannes, tout en confirmant une sortie commerciale au troisième trimestre 2026.

Sylvain Pichot - publié le 16/05/2026 à 15h30
Honor Robot Phone Cannes

Honor a choisi la scène de la China Night, en marge du 79e Festival de Cannes, pour remettre en avant son Robot Phone, après une première apparition remarquée au MWC 2026. La marque y occupait le rôle d’ « official imaging partner », un détail qui n’est pas anodin au moment où elle cherche à associer ce smartphone à l’univers du cinéma et de la création visuelle.

Honor Robot Phone Cannes

Cette présentation visait à illustrer les capacités d’imagerie et d’intelligence artificielle du produit dans un cadre plus prestigieux qu’un simple salon technologique. Honor y a insisté sur l’idée d’un téléphone pensé pour produire des images plus stables, plus fluides et plus contrôlées, dans une forme qui reste celle d’un smartphone compact.

Un smartphone orienté image

Sur le plan technique, rappelons que le Robot Phone embarque une architecture inhabituelle pour un téléphone. En effet, le bloc photo intègre un bras motorisé rétractable, pensé pour déplacer la caméra de façon autonome et offrir des mouvements qui rappellent ceux d’un stabilisateur externe.
L’appareil s’appuie sur un système 4DoF très compact, présenté comme un gimbal intégré au cœur du smartphone. Le capteur principal est un module de 200 mégapixels.

Honor Robot Phone

En outre, la marque met aussi en avant des fonctions d’IA dédiées au suivi du sujet. AI Object Tracking permet ainsi à la caméra de suivre une personne ou un objet dans le cadre, tandis que la fonction AI SpinShot est là pour automatiser certains mouvements de rotation afin de produire des transitions plus fluides.
Honor parle d’un usage plus proche de l’outil de tournage que du smartphone classique, avec un intérêt marqué pour les plans stabilisés, le cadrage dynamique et les séquences réalisées à une main, d’où sa présence au Festival de Cannes.
 

Sylvain Pichot

Sylvain Pichot

Rédacteur expert Smartphone

Journaliste professionnel depuis 2000, j'ai réussi à faire de ma passion mon métier. Je suis curieux de toutes les nouvelles technologies mais plus particulièrement ce qui touche aux smartphones et à la mobilité. Travaillant pour le site LesMobiles.com depuis 2020, je m'attache à partager des informations aussi pertinentes que possibles sur les appareils mobiles ainsi qu'à réaliser des comparatifs de smartphones pour aider les lecteurs à faire les meilleurs choix, en fonction de leurs besoins.
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