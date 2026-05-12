Un smartphone reconditionné, LA bonne idée pour contrer la hausse des prix ?

Le marché du reconditionné en France a atteint sa pleine maturité avec environ 3 millions d'appareils vendus chaque année. Le dernier baromètre Easy Cash de février 2026, dont nous avons déjà parlé plusieurs fois, confirme d'ailleurs une tendance claire : pour contourner la hausse des prix du neuf, les Français se ruent sur l'occasion. Mais pas n'importe comment.

Si Apple domine outrageusement les volumes, c'est paradoxalement la marque qui permet les meilleures économies grâce à une décote rapide sur ses modèles récents. Le reconditionné est donc une réponse au pouvoir d'achat principalement pour les utilisateurs, ou futurs utilisateurs d'Apple.

À retenir : En 2025, le top 10 des ventes de smartphones reconditionnés est exclusivement composé de modèles Apple. L'iPhone 13 mène la danse, prouvant que les consommateurs préfèrent un ancien haut de gamme fiable à un milieu de gamme neuf au prix gonflé.

Le Top 3 des ventes : l'iPhone comme bouclier anti-inflation

Pour éviter de subir les prix excessifs des sorties 2026, les acheteurs peuvent se replier sur des valeurs sûres d'Apple dont les composants (écran OLED, processeur, RAM) restent au niveau des standards actuels.

Voici le podium des ventes de l'année 2025 d'après le baromètre de Easy Cash :

N°1 : iPhone 13 (128 Go). Il détrône l'iPhone 11 et devient le nouveau standard du marché français ; il mérite sa place dans ce top 3.

Il détrône l'iPhone 11 et devient le nouveau standard du marché français ; il mérite sa place dans ce top 3. N°2 : iPhone 11 (64 Go). Son prix reste son meilleur argument pour les petits budgets, mais nous ne le conseillons pas.

Son reste son meilleur argument pour les petits budgets, mais nous ne le conseillons pas. N°3 : iPhone 12 (64 Go). Le ticket d'entrée idéal pour l'écosystème Apple pour les plus petits budgets.

RAM et composants, pourquoi le reconditionné gagne le match ?

Le coût de fabrication des smartphones neufs explose, et les constructeurs répercutent la hausse du prix de la RAM sur le client final. Ainsi, acheter un iPhone reconditionné permet de bénéficier d'une optimisation logicielle qui nécessite moins de mémoire vive que la concurrence pour fonctionner de manière fluide.

Mais aussi, le paradoxe Apple joue en faveur de l'acheteur, car bien que la marque soit prestigieuse, ses modèles subissent des corrections de prix violentes dès qu'une nouvelle génération sort. C'est même de plus en plus le cas !

✅ Pourquoi c'est rentable Accès à des composants premium à moitié prix.

Durabilité logicielle exceptionnelle (mises à jour iOS).

Revente facile si vous souhaitez changer plus tard. ⚠️ Ce qu'il faut surveiller La décote annuelle peut être rapide sur les modèles Pro.

peut être rapide sur les modèles Pro. Vérifier l'état de la batterie lors de l'achat.

La capacité de stockage (privilégiez 128 Go minimum).

Le champion de la décote : l'opportunité iPhone 15 Plus

Le baromètre Easy Cash révèle un chiffre frappant, car là où un modèle d'entrée de gamme comme le Xiaomi Redmi Note 13 ne perd que 8,7 % de sa valeur, l'iPhone 15 Plus s'est effondré de près de 30 % en un an. Pour le consommateur, c'est une chance à saisir !

Modèle Baisse sur 1 an (%) Économie réelle (€) Xiaomi Redmi Note 13 - 8,7 % ~ 13 € Samsung Galaxy A15 - 9,8 % ~ 15 € iPhone 15 Plus - 29,3 % - 231,8 €

Cette chute de prix permet de s'offrir un appareil ultra-récent, doté d'une autonomie record et d'un grand écran, pour le prix d'un milieu de gamme neuf aux performances bien moindres.

Notre avis : quels sont les meilleurs modèles reconditionnés pour contrer la hausse des prix ?

Le reconditionné n'est donc vraiment pas un choix par défaut, mais la réponse la plus juste pour contrer la hausse des prix du neuf en 2026 tout en continuant de pouvoir accéder à du haut de gamme.