Samsung Galaxy Z Fold8 Wide : une fuite vidéo relance les spéculations sur le futur pliant de samsung

À retenir Le Galaxy Z Fold8 Wide adopte un format de type « passeport », offrant un usage différent du Fold8 standard.

adopte un format de type « passeport », offrant un usage différent du Fold8 standard. Ce modèle est plus large et court , avec un ratio interne proche de 4:3, facilitant la consultation de contenus.

, avec un ratio interne proche de 4:3, facilitant la consultation de contenus. Le Z Fold8 Wide pourrait avoir deux capteurs arrière, tandis que le Fold8 classique en aurait trois.

Selon la source initiale, le Galaxy Z Fold8 Wide adopterait un format de type « passeport » signifiant qu’une fois déplié, il aurait une approche clairement différente de celle du Fold8 standard. Cela semble vouloir répondre à une critique récurrente adressée aux pliants Samsung : un écran externe jugé trop étroit, parfois moins confortable pour taper un texte ou naviguer rapidement.

D’après les éléments publiés ces dernières semaines, Samsung ne remplacerait pas le Fold classique par ce nouveau format, mais ajouterait simplement une variante destinée à ceux qui souhaitent un usage plus proche d’une tablette compacte.

Plusieurs visuels issus de One UI 9 et de maquettes destinées aux accessoiristes confirment cette rupture en matière de design ou du moins cette nouvelle orientation. Le modèle Wide serait nettement plus court, mais aussi plus large, avec un ratio interne proche de 4:3. Ce choix pourrait faciliter la consultation de sites web, la lecture de documents ou la productivité, là où un pliant au format plus allongé impose souvent davantage de concessions à l’usage quotidien. Face à lui, le Fold8 classique semblerait conserver une formule très proche de celle du Fold7, ce que suggère aussi la coque que l’on peut voir sur la photo ci-dessous publiée par le très bien renseigné Digital Chat Station.

Samsung Galaxy Z Fold8 wide and Z Fold8. pic.twitter.com/oPZZ62Pc5Y — Ice Universe (@UniverseIce) May 10, 2026

Quelques compromis sur ce modèle large

Les deux modèles devraient être animés par la puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, avec des écrans OLED annoncés comme quasi sans pli. Les informations croisées mentionnent également une batterie d’environ 5000 mAh pour le Fold 8 et de 4 900 mAh pour le Wide, ainsi qu’une charge rapide filaire de 45 W pour la version la plus large selon certains rapports.

Concernant la configuration photo, c’est là que les deux modèles marqueraient une différence significative.

En effet, la vidéo laisse penser que le Galaxy Z Fold8 Wide pourrait n’embarquer que deux capteurs arrière, alors que le modèle classique conserverait une configuration plus complète, potentiellement avec trois modules. D’autres fuites évoquent un capteur principal de 200 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels et, sur le Fold8, un téléobjectif de 10 mégapixels.

Les deux smartphones pourraient être officialisés, en même temps que le Galaxy Z Flip8, cet été.