Google Pixel 9a : on connait enfin sa date de sortie, et c'est pour bientôt !

D’après des personnes très bien renseignées et suffisamment sérieuses, le prochain smartphone milieu de gamme de Google, le Pixel 9a sera officialisé courant mars. Il serait réellement disponible à partir du 26 mars après une période de précommande.

Google accompagnerait la sortie du Pixel 9a avec plusieurs offres promotionnelles, incluant six mois d'abonnement Fitbit Premium, trois mois de YouTube Premium et trois mois de stockage Google One de 100 Go. Contrairement aux autres modèles de la gamme Pixel 9, le plan Google One incluant Gemini Advanced ne serait pas inclus dans l'offre.

Le Pixel 9a serait proposé à un prix de 499 dollars pour la version 128 Go aux États-Unis. La version 256 Go connaitrait une augmentation de 40 dollars par rapport à la précédente, pour atteindre 599 dollars.

Le design du Pixel 9a, une rupture avec les autres Pixel

Le Pixel 9a est différent esthétiquement des autres mobiles de la marque Google dont les plus récents Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL. En effet, celui propose une disparition de la traditionnelle barre photo au profit d'un dos totalement plat.

Cette modification permettrait l'intégration d'une batterie de 5100 mAh, la plus imposante jamais installée sur un smartphone Pixel, dépassant même la capacité du Pixel 9 Pro XL. Selon les rumeurs les plus sérieuses, l'appareil conserve un format compact avec un écran de 6,28 pouces.

Ses dimensions évolueraient légèrement avec un châssis plus large et plus haut que le Pixel 8a, tout en maintenant une épaisseur de 8,9 mm. Le poids serait réduit à 185,9 grammes, contre 188 grammes pour son prédécesseur, le Pixel 8a.

L'écran OLED offrirait une définition Full HD+ avec une fréquence de rafraîchissement adaptative entre 60 et 120 Hz, et une luminosité maximale impressionnante de 2 700 cd/m² sous certaines conditions (1 800 cd/m² en HDR pour un usage courant).

Le processeur Google Tensor G4, identique à celui des modèles haut de gamme, serait accompagné de 8 Go de mémoire vive LPDDR5X.

La configuration photo et plusieurs choix de couleurs

Le module photo principal de 48 mégapixels serait complété par un capteur ultra grand-angle de 13 mégapixels. Le smartphone serait livré avec Android 15 préinstallé et bénéficiera de sept années de mises à jour du système d'exploitation et de correctifs de sécurité.

Pour la sécurité, il y aurait un lecteur d’empreintes digitales installé sous l’écran. L’appareil serait certifié IP68, garantissant une résistance optimale à l'eau et à la poussière. Les utilisateurs pourraient choisir parmi quatre coloris : Obsidienne (noir), Porcelaine (beige), Iris (bleu/violet) et Pivoine (rose).