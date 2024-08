Google prépare son nouveau smartphone haut de gamme pour la fin du mois, l'occasion pour se procurer le Pixel 8 à prix cassé

Le Google Pixel 8 est actuellement proposé à 473 € sur la Fnac Marketplace, une excellente opportunité pour acquérir un smartphone haut de gamme bien en dessous de son prix de lancement qui était à plus de 700 €. Une baisse qui peut s'expliquer à quelques jours de l'arrivée des Pixel 9 qui aura lieu fin août.

En plus de ses caractéristiques techniques qui ont largement de quoi séduire (nous y reviendrons), l'achat via la Fnac Marketplace garantit également un service après-vente fiable et une garantie, ajoutant une couche supplémentaire de sécurité et de confort à votre achat.

Pour ceux qui recherchent un smartphone performant et polyvalent avec une appétence pour la photographie sans dépenser une fortune, cette promotion sur le Google Pixel 8 est une occasion à ne pas manquer.

Fiche technique du Google Pixel 8

Écran : 6,2 pouces, AMOLED Actua (2400 x 1080 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz

128 Go Caméra arrière : Configuration double caméra avec capteurs de 50 MP (principal), 12 MP (ultra grand-angle)

10,5 MP, f/2.2 Batterie : 4485 mAh, Charge rapide, charge sans fil

Les composants du Google Pixel 8 sont dignes de ce que l’on peut attendre d’un smartphone haut de gamme en 2024, avec son superbe écran, une puce puissante made in Google, une batterie avec une longue autonomie et, surtout, un appareil photo qui ravit les utilisateurs fidèles de la marque !

Cet appareil photo est d'ailleurs l'un des gros points forts des Pixel, grâce à une IA qui permet un post traitement poussé des images, surtout pour cette gamme de prix.

En plus de ses spécifications techniques convaincantes, il est important de mentionner que vous avez accès aux différents services de Google, une force évidente de la marque.

Le Google Pixel 8 est disponible à prix compétitif sur la Fnac Marketplace

Le Google Pixel 8 est disponible pour 407 €, là où il était disponible à plus de 700 € à sa sortie. Un prix plutôt intéressant pour un haut de gamme. D’autant plus que passer par le Marketplace de la Fnac permet d’acheter votre produit à un partenaire certifié de la Fnac, et donc d’obtenir plusieurs services de la Fnac directement.

Il s’agit d’une version importée avec une assurance, 2 ans de garantie, un service satisfait ou remboursé, entre autres !