Google présente officiellement le Pixel 8a avec 7 ans de mises à jour

Google a donc officiellement annoncé le lancement de son nouveau smartphone, le Pixel 8a après plusieurs fuites qui ont commencé par le design de l’appareil confirmé par des photos de sa boîte suivi par la confirmation de son nom puis par une affiche promotionnelle pour un service Google le mettant en scène. Plus récemment, le Pixel 8a a été pris en photo puis ses différentes déclinaisons de coloris ont aussi été mises jour avant une révélation complète de toutes ses caractéristiques techniques.

Ce modèle intermédiaire promet donc de combiner des caractéristiques de haute gamme à un tarif plus accessible. Inspiré du design du Pixel 8, le Pixel 8a arbore bien des bords arrondis et un bloc photo distinctif à l'arrière. Équipé d'une dalle OLED de 6,1 pouces offrant une résolution Full HD+ et une fréquence de rafraîchissement élevé pouvant atteindre 120 Hz, il assure une fluidité remarquable et une luminosité améliorée de 40% par rapport à son prédécesseur, le Pixel 7a qui était limité à 90 Hz pour sa fréquence, garantissant une visibilité optimale même en extérieur, selon Google.

Performances et capacités de traitement améliorées

Le cœur du Pixel 8a repose sur la puce Tensor G3, un processeur conçu par Google, qui équipe également les modèles Pixel 8 et Pixel 8 Pro. Cette puce offre une augmentation significative des performances, associée à 8 Go de mémoire vive. Le smartphone Google est disponible en deux variantes, avec des options de 128 ou 256 Go de stockage interne. Ces caractéristiques permettent au Pixel 8a de s'adapter sans effort aux applications les plus exigeantes, y compris les jeux en 3D.

Google innove avec une offre exceptionnelle en matière de support logiciel sur le Pixel 8a, promettant jusqu'à sept ans de mises à jour. Cela inclut les mises à jour majeures du système d'exploitation Android, les patches de sécurité et les "Pixel Drops", des fonctionnalités exclusives aux appareils Pixel. Une telle durée de support est inédite pour un smartphone de ce segment, offrant ainsi une longévité accrue au Pixel 8a.

Le Pixel 8a intègre l'intelligence artificielle Gemini Nano, qui le rend unique dans sa catégorie de prix, avec des fonctionnalités telles que la recherche d'informations en temps réel et la traduction instantanée. Côté photographie, le smartphone reprend la configuration de son prédécesseur, le Pixel 7a, avec un capteur principal de 64 mégapixels et un ultra grand-angle de 13 mégapixels, ainsi qu'un capteur selfie de même résolution. Malgré certaines limitations comparées aux leaders du marché, le traitement d'image avancé de Google permet d'obtenir des résultats honorables, y compris en stabilisation optique et enregistrement vidéo en 4K.

Autonomie, prix et disponibilité

Le Pixel 8a bénéficie d'une capacité de batterie accrue à 4400 mAh, lui permettant de surpasser la journée en termes d'autonomie, même sous forte sollicitation. En outre, il supporte la charge sans fil. Notez qu’il est compatible 5G avec eSIM, qu’il profite du réseau Wi-Fi 6E et qu’il est officiellement certifié totalement étanche à l’eau ainsi qu’à la poussière, (IP67).

Le smartphone est disponible en précommande dès à présent à partir de 549 € et sera livré à partir du 14 mai.