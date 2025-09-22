Grâce à la sortie des iPhone 17, ce modèle reconditionné tombe au prix d’un moyen de gamme

La sortie des iPhone 17 fait baisser le prix des générations précédentes. Ajoutez à cela le reconditionné, et l’iPhone 14 devient LE vrai bon plan.

Rémi Deschamps - publié le 22/09/2025 à 17h45
L'iPhone 14

Un effet domino : l’iPhone 14 en profite

Chaque année, le lancement d’un nouvel iPhone entraîne une révision des prix des modèles précédents. L’iPhone 14 n’échappe évidemment pas à la règle et devient d’autant plus intéressant aujourd’hui qu’il est disponible en reconditionné chez CertiDeal, à un tarif qui s’aligne désormais sur celui d’un milieu de gamme Android.

Concrètement, l’iPhone 14 reconditionné en version 128 Go est proposé dès 334€.

 

Pourquoi c’est un combo gagnant ?

Le reconditionné cumule plusieurs avantages :

  • Un prix fortement réduit par rapport au neuf
  • Un smartphone qui reste performant en 2025 (puce A15 Bionic, double capteur photo 12 Mpx, iOS 18 et mises à jour à venir)
  • Une démarche plus responsable, qui prolonge la durée de vie des produits

Sur le segment des 300–400 €, il devient difficile de trouver mieux côté iPhone. Le tout avec la garantie et les contrôles qualité assurés par CertiDeal.

 

CertiDeal : du reconditionné made in France

Contrairement à de nombreux revendeurs, CertiDeal est une entreprise française qui teste et remet en état tous ses smartphones dans ses propres ateliers, situés en région parisienne. Chaque iPhone passe par plus de 30 points de contrôle avant d’être mis en vente.

Vous achetez donc ainsi un iPhone reconditionné fiable, vérifié, et garanti, avec la possibilité de paiement en plusieurs fois (même sans frais via PayPal).

 

Un iPhone toujours dans le coup

L’iPhone 14, en 2025, est un smartphone parfaitement adapté au quotidien : performances solides, iOS mis à jour, compatibilité 5G et un design qui n’a pas pris une ride. Une alternative pour ceux qui veulent un iPhone assez récent mais sans s’aventurer dans les prix stratosphériques des modèles neufs.

Suivez toute l’actualité LesMobiles.com sur Google Actualités

Cette page peut contenir des liens d’affiliation. Si vous achetez via l'un des ces liens, le site marchand pourra nous reverser une commission.

Ailleurs sur le web
Nos guides et comparatifs
Google Pixel 9a
Guide d'achat

Quel smartphone 5G choisir en 2025 à moins de 500 € ?

22/09/2025
Honor Magic7 Pro
Guide d'achat

Honor Magic7 Pro vs Xiaomi 15 Ultra : quel smartphone haut de gamme chinois offre le meilleur rapport qualité/prix ?

21/09/2025
Samsung Galaxy S25 FE
Guide d'achat

Galaxy S25 ou Galaxy S25 FE : lequel choisir pour un rapport qualité/prix imbattable ?

20/09/2025
Apple iPhone 17
Guide d'achat

iPhone 17 vs iPhone 16 : faut-il vraiment passer au nouveau modèle ?

20/09/2025