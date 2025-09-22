Grâce à la sortie des iPhone 17, ce modèle reconditionné tombe au prix d’un moyen de gamme

Un effet domino : l’iPhone 14 en profite

Chaque année, le lancement d’un nouvel iPhone entraîne une révision des prix des modèles précédents. L’iPhone 14 n’échappe évidemment pas à la règle et devient d’autant plus intéressant aujourd’hui qu’il est disponible en reconditionné chez CertiDeal, à un tarif qui s’aligne désormais sur celui d’un milieu de gamme Android.

Concrètement, l’iPhone 14 reconditionné en version 128 Go est proposé dès 334€.

Pourquoi c’est un combo gagnant ?

Le reconditionné cumule plusieurs avantages :

Un prix fortement réduit par rapport au neuf

Un smartphone qui reste performant en 2025 (puce A15 Bionic, double capteur photo 12 Mpx, iOS 18 et mises à jour à venir)

Une démarche plus responsable, qui prolonge la durée de vie des produits

Sur le segment des 300–400 €, il devient difficile de trouver mieux côté iPhone. Le tout avec la garantie et les contrôles qualité assurés par CertiDeal.

CertiDeal : du reconditionné made in France

Contrairement à de nombreux revendeurs, CertiDeal est une entreprise française qui teste et remet en état tous ses smartphones dans ses propres ateliers, situés en région parisienne. Chaque iPhone passe par plus de 30 points de contrôle avant d’être mis en vente.

Vous achetez donc ainsi un iPhone reconditionné fiable, vérifié, et garanti, avec la possibilité de paiement en plusieurs fois (même sans frais via PayPal).

Un iPhone toujours dans le coup

L’iPhone 14, en 2025, est un smartphone parfaitement adapté au quotidien : performances solides, iOS mis à jour, compatibilité 5G et un design qui n’a pas pris une ride. Une alternative pour ceux qui veulent un iPhone assez récent mais sans s’aventurer dans les prix stratosphériques des modèles neufs.