Hermès et ses chargeurs MagSafe pour iPhone, AirPods et Apple Watch en cuir de luxe

Hermès présente sa collection Paddock, une série d’accessoires dédiés aux chargeurs sans fil compatibles MagSafe pour iPhone, écouteurs AirPods et Apple Watch. Selon la marque, ces produits associent savoir-faire artisanal et technologie Apple.

Sylvain Pichot - publié le 24/03/2026 à 16h30
Hermès Chargeur Paddock et trousse grand paddock intro

Si vous êtes à la recherche d’un étui particulièrement élégant pour votre iPhone et votre montre connectée Apple Watch, Hermès propose deux solutions qui sont sans nul doute des modèles d’exception.  Conçu par la maison Hermès, ils proposent des chargeurs intégrant des zones magnétiques pour alignement précis, marquées du logo H.

Un chargeur ou deux, c’est vous qui choisissez

Plus précisément, il y a donc deux modèles, le Grand Paddock et le Petit Paddock. Le premier se présente sous la forme d’une grande pochette très haut de gamme. Celle-ci intègre un chargeur sans fil (Solo ou Duo) permettant de recharger un iPhone ou une montre connectée Apple Watch, voire des écouteurs. 

Hermès Chargeur Paddock solo et trousse grand paddock

De son côté, le Petit Paddock est décliné en deux versions. On peut donc opter pour le modèle Paddock Duo qui permet de recharger simultanément un iPhone ou une montre ainsi que l’étui des AirPods d’un côté. 

Hermès Chargeur Paddock Duo
Hermès Chargeur Paddock Duo lifestyle

La version Paddock Yoyo ajoute un câble USB-C enroulable pour plus de praticité en déplacement offrant les mêmes services que le Paddock Duo mais un appareil à la fois.

Hermès Chargeur Paddock Yoyo

Notez toutefois que ces étuis nécessitent un adaptateur secteur 20W séparé. Et cela alourdit le coût global.

Selon Hermès, on profite de finitions minutieuses. D’après Hermès, ils utilisent du cuir de veau Swift avec couture sellier, fabriqués en France. Cela contraste clairement avec les chargeurs basiques, souvent en plastique blanc, et cible une clientèle sensible au prestige.

Disponibilité et prix

C’est là que cela fait un peu mal. En effet, la collection Paddock est disponible dès mars 2026 sur hermes.com et boutiques Hermès. Le kit haut de gamme comme Chargeur Paddock Duo avec sa trousse Grand Paddock s’affiche à 3950 euros. Comptez sur un prix de 3550 euros pour la version trousse Grand Paddock avec chargeur Paddock Solo. 

Le Chargeur Paddock Solo seul coûte 950 euros, les Duo/Yoyo sont proposés à 1350 euros.

Sylvain Pichot

Sylvain Pichot

Rédacteur expert Smartphone

Journaliste professionnel depuis 2000, j'ai réussi à faire de ma passion mon métier. Je suis curieux de toutes les nouvelles technologies mais plus particulièrement ce qui touche aux smartphones et à la mobilité. Travaillant pour le site LesMobiles.com depuis 2020, je m'attache à partager des informations aussi pertinentes que possibles sur les appareils mobiles ainsi qu'à réaliser des comparatifs de smartphones pour aider les lecteurs à faire les meilleurs choix, en fonction de leurs besoins.
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