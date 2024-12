HMD Global dévoile l'Arc : un smartphone abordable axé sur l'essentiel

C’est sans effet d’annonce, mais peut-être en aurons-nous une prochainement, que la marque HMD a publié des images ainsi qu’une fiche technique détaillée de son prochain smartphone. Le HMD Arc arbore ainsi un design sobre et fonctionnel, typique des appareils d'entrée de gamme.

Son écran HD+ fait 6,52 pouces en diagonale et il est doté d'une encoche en forme de goutte d'eau offre une surface d'affichage généreuse pour sa catégorie. Avec une définition de 1280 x 576 pixels et un rapport d'aspect de 20:9, il promet une expérience visuelle satisfaisante pour les tâches quotidiennes, telles que la navigation web, la messagerie ou le visionnage de vidéos.

Le HMD Arc dispose d’un châssis intégralement en plastique. Le smartphone est affiché en gris profond. La certification officielle IP52 apporte une protection basique contre la poussière et les éclaboussures.

Des performances adaptées aux besoins de base

Sous le capot, le HMD Arc est équipé d'un processeur Unisoc T606 octa-core. Ce choix de puce, bien que modeste, vise à offrir un équilibre entre performance et efficacité énergétique. Couplé à 4 Go de RAM, cet ensemble devrait permettre une utilisation fluide des applications courantes et une navigation sans accroc dans l'interface Android 14 Go Edition. Il ne faut toutefois pas s’attendre à une parfaite réactivité. Rappelons que cette version allégée du système d'exploitation de Google est spécialement conçue pour les appareils aux ressources limitées. Elle optimise l'utilisation de la mémoire et du stockage. Les 64 Go de stockage internes, extensibles via une carte micro SD, offrent suffisamment d'espace pour les applications essentielles et les fichiers personnels.

Autonomie et connectivité du HMD Arc

Le smartphone HMD Arc embarque une batterie d’une capacité de 5000 mAh. En termes de connectivité, il prend en charge la 4G, le Wi-Fi, le Bluetooth 5.0 et le GPS, assurant ainsi une connexion stable pour la plupart des usages courants. La présence d'un port USB-C pour la charge et le transfert de données, ainsi qu'une prise jack 3,5 mm pour l'audio, indique que HMD Global veut proposer un appareil compatible avec un large éventail d'accessoires. Notez la présence d’un lecteur d’empreintes digitales au niveau du bouton de mise en veille.

La configuration photo du HMD Arc est composée d'un double capteur à l'arrière, avec un objectif principal de 8 mégapixels accompagné d'un capteur secondaire de 0,08 mégapixel, probablement dédié à la détection de profondeur. À l'avant, une caméra de 5 mégapixels logée dans l'encoche permet de réaliser des selfies et de passer des appels vidéo.

Au regard de la fiche technique, ces spécifications ne rivaliseront pas avec celles des smartphones de milieu de gamme, mais elles devraient néanmoins suffire pour capturer des moments du quotidien et partager des clichés sur les réseaux sociaux.

Il est indiqué que HMD Global s'engage à fournir deux ans de mises à jour de sécurité pour ce mobile. C’est une promesse très (trop) modeste.

Le HMD Arc, un mobile d’entrée de gamme très abordable ?

Avec un prix de lancement qui n’est pas encore connu à l’heure de l’écriture de ces lignes, le HMD Arc est un téléphone qui est clairement sur le segment des smartphones ultra-abordables. Pour le moment, nous n’avons pas encore de date officielle quant à sa disponibilité en France.