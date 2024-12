HMD Orka : un nouveau smartphone milieu de gamme avec un capteur photo de 108 mégapixels

Selon le leaker @smashx_60, le smartphone HMD Orka qui n’a pas encore été annoncé officiellement se démarque principalement par son système photo élaboré. L'appareil embarquerait un capteur principal de 108 mégapixels doté d'une stabilisation optique (OIS), accompagné d'un capteur ultra-grand-angle.

La partie selfie est intéressante aussi avec un capteur frontal de 50 mégapixels présumé, une résolution inhabituelle dans cette gamme de prix. Les images publiées montrent un module photo qui arbore un design circulaire rappelant les célèbres Nokia Lumia 830 et 1020 marquant une volonté de renouer avec l'héritage photographique de la marque.

Des caractéristiques techniques équilibrées

L'écran du HMD Orka adopterait une dalle IPS LCD de 6,78 pouces affichant une résolution Full HD+ et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Sous le capot, on trouverait un processeur Qualcomm Snapdragon compatible 5G, épaulé par 8 Go de mémoire vive. La charge rapide serait assurée à 33W, une puissance adaptée à un usage quotidien. Le smartphone serait proposé en trois coloris : violet, vert et bleu.

En outre, on sait que l'entreprise cherche à moderniser sa gamme de feature phones Nokia en les dotant de ports USB-C et d'applications cloud. Le Nokia 5710XA et le Nokia 3310 4G bénéficieront de ces mises à jour prochainement.

Pour le moment, comme évoqué en introduction, la marque n’a pas encore communiqué sur ce modèle Orka mais elle pourrait prochainement le faire afin de mettre sur le marché un smartphone intéressant pour les personnes qui ne veulent pas consacrer un gros budget dans leur téléphone mais tout de même profiter d’une plateforme solide.