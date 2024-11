Honor 300 Ultra : un nouveau smartphone haut de gamme annoncé pour le 2 décembre

Alors que nous attendions les Honor 300 et Honor 300 Pro, il semblerait que la série comporte également un autre modèle, visant le haut de gamme, le Honor 300 Ultra. Ce dernier se distinguerait principalement par son module photo plus poussé. L'élément le plus notable est son capteur périscopique de 50 mégapixels, placé au centre-droit du bloc photo. Cette configuration photographique s'accompagne d'un capteur principal et d'un objectif portrait, formant ainsi une configuration triple capteur.

À en croire les indications marquées sur le côté du module photo à l’arrière, il semble que ce modèle embarque les possibilités de mode portrait en collaboration avec Studio Harcourt, comme les Honor 300 et Honor 300 Pro mais aussi les précédents Honor 200 et Honor 200 Pro, ainsi que le smartphone pliant Honor Magic V3.

Des caractéristiques techniques prometteuses

Le smartphone intègrerait plusieurs innovations technologiques significatives dont, au sein de son écran, un capteur d'empreintes digitales à ultrasons. Ce dernier pourrait ainsi enregistrer l’empreinte d’un doigt avec seulement une ou deux mesures sachant qu’il en faut plusieurs pour un capteur « classique ». En outre, la charge rapide 100W figurerait également parmi les spécifications techniques.

Le constructeur propose deux options de finition pour le Honor 300 Ultra : une version en verre noir classique et une variante en cuir végétal de couleur crème, agrémentée d'un motif distinctif. L'appareil conserve un design proche du modèle Pro, mais s'en différencie notamment par son module photo remanié.

Honor positionne cette série 300 dans un segment stratégique du marché. Si le modèle standard s'équipe d'un processeur Snapdragon 7, les versions Pro et Ultra devraient recevoir le dernier Snapdragon 8 Gen 3. Cette stratégie de gamme permet à Honor de couvrir plusieurs segments de marché, du milieu au haut de gamme.

Honor a d'ores et déjà mis en place un système de précommande en Chine. Les clients intéressés peuvent verser un acompte pour s'assurer une livraison prioritaire. Toutefois, il est possible que ce modèle Honor 300 Ultra ne soit commercialisé uniquement en Chine.

En attendant une prise de parole de la marque pour le marché français, la présentation du 2 décembre permettra de découvrir l'ensemble des spécifications techniques et les tarifs de cette nouvelle série.