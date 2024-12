Honor dévoile MagicOS 9.0 : l'intelligence artificielle au cœur de l'expérience mobile

Disponible depuis plusieurs mois maintenant sous la forme de différentes fonctionnalités, l'intelligence artificielle s'intègre désormais un peu plus profondément au cœur du système d'exploitation mobile de Honor. Ainsi, la fonction Magic Portal qui permet de déplacer une image ou un texte vers une application pour qu’ils soient automatiquement reconnue et exploité par celle-ci évolue pour offrir une reconnaissance contextuelle plus poussée des contenus affichés à l'écran. Les utilisateurs peuvent notamment entourer un élément visuel pour déclencher instantanément l'analyse et accéder aux services associés.

La fonction Magic Capsule s'enrichit également pour simplifier davantage les interactions quotidiennes. Rappelons qu’il s’agit d’une interface qui s’affiche au niveau des capteurs frontaux et permet de contrôler certaines fonctionnalités comme la lecture de titres audio, par exemple.

Des outils de productivité nouvelle génération

Les créateurs de contenu bénéficient d'une galerie photo repensée, intégrant notamment la fonction AI Eraser. Cette technologie permet de supprimer précisément des éléments indésirables des clichés sans altérer le reste de l'image.

Les professionnels ne sont pas en reste avec l'amélioration de Honor AI Notes. Cette application introduit la fonctionnalité AI Meetings, capable de générer automatiquement des comptes-rendus structurés lors des réunions. La traduction en temps réel via AI Translate vient compléter cette suite d'outils orientée productivité.

Une personnalisation poussée

MagicOS 9.0 introduit Magic Personalization, un ensemble de fonctionnalités permettant d'adapter l'interface aux préférences de chaque utilisateur. Le bureau modulable Versatile Desktop s'accompagne d'un écran de verrouillage dynamique et d'options de personnalisation pilotées par l'IA embarquée.

Si le Magic V3 sera le premier à recevoir cette mise à jour en Europe, Honor a déjà lancé son programme bêta sur plusieurs modèles phares : Magic6 Pro, Magic6 RSR, Magic V2 et ses déclinaisons. Le constructeur prévoit un déploiement international échelonné pour garantir une transition fluide vers cette nouvelle version.