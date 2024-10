Honor Magic7 : 5 modèles pour le prochain haut de gamme de la marque chinoise ?

La série Honor Magic7 devrait se décliner en cinq modèles distincts, offrant ainsi un large choix aux consommateurs. Au programme :

Honor Magic7

Honor Magic7 Pro

Honor Magic7 Pro (Satellite)

Honor Magic7 Ultimate

Honor Magic7 RSR Porsche Design (Satellite)

Cette diversité permettra au constructeur Honor de couvrir différents segments du marché, du milieu de gamme au très haut de gamme. La présence de deux versions « Pro » laisse présager des fonctionnalités avancées pour les utilisateurs les plus exigeants. Pour le Magic6, seul la version « Pro » est disponible en France. Est-ce que ce sera pareil pour son successeur ?

Le Magic5 était proposé aux côtés du Magic5 Pro mais n’a, semble-t-il, pas rencontré le succès escompté. Il est malheureusement aussi peu probable que les déclinaisons Pro « Satellite » et RSR Porsche Design (Satellite), en rapport avec leur moyen de communication original ne soit pas non plus proposées chez nous.

Est-ce que la version Ultimate sera proposée hors de Chine ?? La question reste entière. Actuellement, dans le segment du haut de gamme, pour la marque, il y a le Magic6 Pro et le pliant Magic V3.

Des performances de pointe grâce au Snapdragon 8 Gen 4

L'un des points forts de cette nouvelle série devrait être l'intégration du processeur Snapdragon 8 Gen 4. Ce choix de la puce la plus récente et performante de Qualcomm montre bien que Honor de se positionner parmi les leaders du marché des smartphones haut de gamme. Le Snapdragon 8 Gen 4 promet des performances accrues en termes de puissance de calcul et d'efficacité énergétique.

La photographie mobile étant devenue un critère de choix majeur pour les consommateurs et un moyen de faire connaitre ses smartphones au niveau mondial pour la marque.

Rappelons que le Magic6 Pro figure dans le Top 3 des meilleurs photophones au monde, selon le laboratoire indépendant DxOMark. Ces nouveaux modèles devraient avoir une configuration particulièrement soignée. Ils pourraient ainsi être équipés d'un triple module photo dorsal comprenant :

Un capteur principal de 50 mégapixels (OmniVision OV50H)

Un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels (potentiellement le Sony IMX882)

Un troisième capteur de 50 ou 200 mégapixels

Cette configuration polyvalente devrait permettre de capturer des clichés de qualité dans diverses situations, du grand-angle au zoom optique puissant.

Recharge rapide et connectivité satellite

Tous les modèles de la série Magic7 devraient bénéficier d'une charge rapide 100W. Cela permettra de recharger rapidement la batterie. En outre, autre fonctionnalité notable, deux des modèles intégreront une connectivité satellite. Cette option, encore rare sur le marché, pourrait s'avérer précieuse pour les personnes qui évoluent dans des zones non couvertes par les réseaux cellulaires traditionnels.

Honor a annoncé l'intégration d'un assistant virtuel baptisé « AI Agent » dans la série Magic7. Cet assistant, fonctionnant directement sur l'appareil, sera capable d'apprendre les habitudes de l'utilisateur pour offrir une expérience toujours plus personnalisée et intuitive.

Les différents modèles de la série Magic 7 devraient tous être équipés d'écrans OLED. La version Pro bénéficierait d'une dalle 2K, tandis que le modèle standard se contenterait d'une résolution 1,5K. Dans les deux cas, on peut s'attendre à une qualité d'affichage élevée, avec des couleurs vives et des contrastes prononcés.

Le choix d'Honor de lancer sa série Magic7 dès octobre 2024 s'inscrit dans une tendance générale d'anticipation des sorties de smartphones haut de gamme. Ce calendrier permettra à la marque de se positionner face à ses concurrents directs, notamment les Xiaomi 15, OnePlus 13, Oppo Find X8, tous attendus pour la même période, en Chine notamment. Ils devraient être proposés en France et sur d’autres marchés, plusieurs mois après.