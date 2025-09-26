Honor Magic8 et Magic8 Pro : les fuites révèlent un design centré sur l'intelligence artificielle

D'après les images officielles divulguées, le Honor Magic8 conserverait globalement l'esthétique de son prédécesseur avec son module photo circulaire caractéristique centré à l'arrière. Cependant, selon Li Kun, chef de produit chez Honor, le smartphone ne subirait pas de modifications radicales par rapport au Magic7, privilégiant une approche d'évolution progressive.

Le changement le plus notable concernerait le positionnement du flash LED, qui serait désormais déplacé à l'extérieur du cercle principal du module photo. Cette modification apporterait une signature visuelle légèrement différente tout en conservant l'élégance reconnaissable de la gamme Magic.

Pour le Honor Magic8 Pro, les fuites suggèrent un choix de design différent avec l'adoption d'un écran plat de 6,71 pouces, abandonnant les bords incurvés de 6,8 pouces du Magic 7 Pro. Cette décision viserait à améliorer l'ergonomie quotidienne et la durabilité de l'appareil.

L'innovation du bouton intelligence artificielle

L'élément de design le plus révolutionnaire serait l'introduction d'un bouton physique dédié aux fonctions d'intelligence artificielle. Positionné sur la tranche droite aux côtés des commandes de volume, ce nouveau bouton marquerait une première pour Honor et témoignerait de l'importance accordée à l'IA dans cette nouvelle génération.

Contrairement aux apparences qui pourraient suggérer un bouton d'appareil photo, Honor aurait confirmé que cette commande physique donnerait accès à des fonctionnalités IA avancées. La marque introduirait notamment Magic Color, une fonction permettant de modifier la palette de couleurs d'images et de vidéos à partir d'une image de référence.

Les fuites révèlent que Honor proposerait plusieurs finitions premium pour sa série Magic8. Le modèle standard serait notamment disponible en Sky Blue Glaze, un coloris particulier avec un motif unique qui deviendrait visible sous certains angles de lumière. Cette finition sophistiquée témoignerait de l'attention portée aux détails esthétiques.

Le Magic8 Pro bénéficierait quant à lui d'une finition cyan distincte, offrant une identité visuelle propre au modèle haut de gamme. Ces choix de coloris s'inscriraient dans la stratégie de Honor de proposer des designs à la fois élégants et reconnaissables.

Écrans et formats diversifiés

La série Magic8 adopterait une stratégie de diversification des tailles d'écran pour répondre à tous les besoins. Le Magic8 Mini disposerait d'un écran OLED LTPO compact de 6,31 pouces, tandis que le modèle standard conserverait un format de 6,58 pouces.

Le Magic8 Pro se distinguerait par son écran plat de 6,7 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, abandonnant les bords incurvés pour privilégier la praticité. Cette approche design témoignerait d'une écoute des retours utilisateurs concernant les écrans incurvés.

Les fuites suggèrent que Honor conserverait les standards de construction premium de la série Magic avec une coque en verre renforcé et une certification d'étanchéité IP68 ou IP69. L'usage de matériaux haut de gamme resterait probable, même si les détails précis concernant le type de verre protecteur ne seraient pas encore confirmés.

Du côté de la sécurité, le Magic8 Pro conserverait les deux méthodes d'authentification biométrique phares de Honor : un capteur d'empreintes ultrasonique intégré sous l'écran et un système de reconnaissance faciale 3D. Cette double approche garantirait un déverrouillage rapide et sécurisé dans toutes les conditions d'usage.

Disponibilité

Honor aurait confirmé que les Magic8 et Magic8 Pro seraient dévoilés le 15 octobre 2025 en Chine, avec une commercialisation mondiale attendue début 2026. Les modèles Mini et Ultra suivraient dans un second temps, reprenant la stratégie de déploiement échelonné de la génération précédente.