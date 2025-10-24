Honor Magic8 Lite : Honor prépare un nouveau modèle milieu de gamme ambitieux

D’après les informations issues des listings de certification et d’une fuite, le lancement mondial du Magic8 Lite serait prévu entre la fin 2025 et le début 2026. Ce modèle viendrait succéder au Magic7 Lite, en reprenant plusieurs éléments techniques du Honor X9d, un smartphone déjà commercialisé sur certains marchés internationaux.​

Snapdragon 6 Gen 4 et autonomie conséquente

Sous le capot, le Honor Magic 8 Lite intègrerait le Snapdragon 6 Gen 4 (identifié par le code SM6650), une puce de milieu de gamme gravée en 4 nm, prévue pour offrir de bonnes performances avec une efficacité énergétique élevée. Si cela se vérifie, on serait donc sur une autre piste que les premières fuites qui faisaient état de la présence d’un Snapdragon 7+ Gen 3. Le processeur serait associé à 8 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage interne selon les configurations.

Selon les rumeurs les plus sérieuses, le Magic8 Lite adopterait un écran AMOLED plat de 6,79 pouces offrant une définition 1,5K (1200 x 2640 pixels). Le panneau prendrait en charge une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Côté design, l’appareil mesure 161,9 x 76,1 x 7,76 mm pour un poids de 189 grammes.

Le smartphone serait décliné en trois coloris : Midnight Black, Forest Green et Sunrise Gold, des teintes déjà aperçues sur d’autres modèles Honor. D’après les sources industrielles, la coque arrière accueillera un module photo imposant centré verticalement, en cohérence avec les modèles Pro de la série mais aussi la précédente génération.

​Honor X9d

Champion de l’autonomie avec le Honor Magic7 Lite, le Maigc8 Lite devrait également afficher de très belles performances dans ce domaine. Ainsi, Honor miserait sur une batterie de grande capacité de 7500 mAh. Aucune donnée précise n’a encore filtré sur la puissance de la recharge rapide, bien que les références habituelles de la marque la situent entre 35 et 66 W.

L’appareil fonctionnerait logiquement sous MagicOS 9.0, la surcouche logicielle basée sur Android, et prendrait en charge les principales connectivités que sont le Wi‑Fi 6, le Bluetooth 5.2, l’USB‑C et la double SIM avec une compatibilité eSIM. Ces caractéristiques le positionnent comme une alternative compétitive face à des modèles comme le Samsung Galaxy A56 ou le Xiaomi Redmi Note 14 Pro +, souvent proposés dans une fourchette de prix proche.

Modules photo équilibrés

Pour le volet photographique, le Magic8 Lite devrait intégrer un capteur principal de 108 mégapixels, couplé à un objectif ultra grand-angle de 5 mégapixels. À l’avant, un capteur de 16 mégapixels assurerait la partie selfies et visioconférence.​

D’après les estimations, le Honor Magic8 Lite serait commercialisé à un tarif avoisinant les 480 livres sterling au Royaume‑Uni, soit environ 550 euros en Europe, selon la configuration choisie. Il arriverait sur les marchés internationaux fin 2025 ou début 2026, selon le calendrier de déploiement de la série Magic.