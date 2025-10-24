Honor Magic8 Lite : Honor prépare un nouveau modèle milieu de gamme ambitieux

Après avoir officialisé les Magic8 et Magic8 Pro en Chine, Honor s’apprête à étoffer sa gamme avec le Honor Magic8 Lite, une version plus accessible mais bénéficiant d’un design et de finitions proches de ses aînés.

Sylvain Pichot - publié le 24/10/2025 à 15h00
Honor X9d ou Honor Magic8 Lite

Daprès les informations issues des listings de certification et dune fuite, le lancement mondial du Magic8 Lite serait prévu entre la fin2025 et le début2026. Ce modèle viendrait succéder au Magic7Lite, en reprenant plusieurs éléments techniques du HonorX9d, un smartphone déjà commercialisé sur certains marchés internationaux.

Snapdragon 6 Gen 4 et autonomie conséquente

Sous le capot, le HonorMagic8Lite intègrerait le Snapdragon6Gen4 (identifié par le codeSM6650), une puce de milieu de gamme gravée en4nm, prévue pour offrir de bonnes performances avec une efficacité énergétique élevée. Si cela se vérifie, on serait donc sur une autre piste que les premières fuites qui faisaient état de la présence dun Snapdragon7+Gen3. Le processeur serait associé à 8Go deRAM et jusqu’à 512Go de stockage interne selon les configurations. 

Selon les rumeurs les plus sérieuses, le Magic8Lite adopterait un écran AMOLED plat de6,79pouces offrant une définition1,5K (1200x2640pixels). Le panneau prendrait en charge une fréquence de rafraîchissement de120Hz. Côté design, lappareil mesure 161,9x76,1x7,76mm pour un poids de 189grammes.

Le smartphone serait décliné en trois coloris: MidnightBlack, ForestGreen et SunriseGold, des teintes déjà aperçues sur dautres modèles Honor. Daprès les sources industrielles, la coque arrière accueillera un module photo imposant centré verticalement, en cohérence avec les modèles Pro de la série mais aussi la précédente génération.

Honor Magic8 Lite design leaks

​Honor X9d

Champion de l’autonomie avec le Honor Magic7 Lite, le Maigc8 Lite devrait également afficher de très belles performances dans ce domaine. Ainsi, Honor miserait sur une batterie de grande capacité de7500mAh. Aucune donnée précise na encore filtré sur la puissance de la recharge rapide, bien que les références habituelles de la marque la situent entre35et66W.

L’appareil fonctionnerait logiquement sous MagicOS9.0, la surcouche logicielle basée sur Android, et prendrait en charge les principales connectivités que sont le WiFi6, le Bluetooth5.2, l’USBC et la doubleSIM avecune compatibilité eSIM. Ces caractéristiques le positionnent comme une alternative compétitive face à des modèles comme le SamsungGalaxyA56ou le XiaomiRedmiNote14Pro+, souvent proposés dans une fourchette de prix proche.

Modules photo équilibrés

Pour le volet photographique, le Magic8 Lite devrait intégrer un capteur principal de108mégapixels, couplé à un objectif ultra grand-angle de5mégapixels. À lavant, un capteur de16mégapixels assurerait la partie selfies et visioconférence.

D’après les estimations, le HonorMagic8Lite serait commercialisé à un tarif avoisinant les 480livres sterling au RoyaumeUni, soit environ 550euros en Europe, selon la configuration choisie. Il arriverait sur les marchés internationaux fin2025 ou début2026, selon le calendrier de déploiement de la série Magic.

