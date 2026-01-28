Test du Honor Magic8 Lite : le smartphone endurant et robuste qui mise sur l'autonomie record

Fiche technique

Écran AMOLED 6,79 pouces, 120 Hz

Processeur : Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4

8 Go de mémoire vive (extensibles)

256 Go de stockage interne (non extensible)

Double capteur photo : 108 + 5 mégapixels / 16 mégapixels

Lecteur d’empreintes sous l’écran

Batterie 7500 mAh, charge 66W, charge inversée 7,5W

Étanchéité : IP66/IP68/IP69K

Système d'exploitation Android 15 avec MagicOS 9

Design

Le Honor Magic8 Lite marque une certaine rupture esthétique notable par rapport à son prédécesseur, le Magic7 Lite. En effet, Honor a abandonné les bords incurvés au profit d'un design tout plat avec des faces et des tranches droites, une tendance que l'on retrouve désormais chez la plupart des constructeurs. D’après nous, cela permet de conférer à l'appareil un maintien plus franc et une prise en main plus assurée. Avec des dimensions de 161,9 x 76,1 x 7,76 mm pour 189 grammes, le Magic8 Lite reste étonnamment fin et léger malgré sa batterie gargantuesque.

À l'avant, on découvre une dalle OLED de 6,79 pouces qui occupe plus de 91% de la surface disponible. Le poinçon abritant la caméra frontale est désormais minuscule et centré en haut de l'écran, alors que le Magic7 Lite souffrait d'une encoche bien plus imposante. Les bordures sont fines et quasi symétriques, ce qui élimine l'effet « menton » caractéristique des modèles plus accessibles. Cet esthétisme place le Magic8 Lite au niveau de ses concurrents comme le Samsung Galaxy A56 ou le Nothing Phone (3a).

Au dos, Honor reste fidèle à l'identité de la gamme Lite avec un double module photo circulaire assez discret. Ce bloc est entouré d'une fine bague crantée et reste peu épais, permettant au smartphone de rester stable lorsqu'il est posé à plat sur une table. La coque et le châssis sont en polycarbonate, mais la finition mate de notre exemplaire Forest Green offre un rendu sobre et réussi qui ne laisse aucune trace de doigts. Honor propose également le coloris Midnight Black, le violet de l'année précédente ayant été abandonné.

La robustesse est vraiment l'un des arguments phares de ce Magic8 Lite. Le constructeur chinois annonce fièrement les certifications IP66, IP68 et IP69K, avec la promesse de résister à la poussière, à l'immersion prolongée et aux jets d'eau à haute pression. En outre, et ce n’est pas si courant, le smartphone peut également supporter des températures extrêmes, de -20°C à 85°C, et une pression jusqu'à 100 bars.

Honor affirme que le terminal peut encaisser des chutes jusqu'à 2,5 mètres grâce à une nouvelle vitre renforcée, une structure interne consolidée et un fluide « non newtonien » derrière l'écran chargé d'absorber les chocs. Comme son prédécesseur, il est capable de littéralement enfoncer des clous et de passer sous les pneus d’un véhicule sans subir de dommage. La certification SGS 5 étoiles est un gage de durabilité appréciable pour cette gamme de prix.

En comparaison, le Samsung Galaxy A36 ne propose qu'une certification IP68, tandis que le Redmi Note 15 Pro se limite à l'IP64. Le Magic8 Lite est donc clairement l’un des smartphones de milieu de gamme les plus robustes du marché.

Côté connectivité, le Magic8 Lite prend en charge le réseau 5G, les normes Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.2, le NFC et la technologie eSIM. Ces spécifications ne sont pas les plus modernes du marché, puisque le Wi-Fi 7 commence à se démocratiser sur certains modèles concurrents comme le Poco F7. Le smartphone peut gérer deux cartes nano SIM 5G ou une seule carte complétée par une eSIM, offrant ainsi une bonne flexibilité pour les voyageurs.

En revanche, on note l'absence de prise mini-jack 3,5 mm et de charge sans fil, deux caractéristiques que certains concurrents proposent à ce niveau de prix.

Le lecteur d'empreintes digitales est intégré sous l'écran et malgré une reconnaissance rapide et précise dans la grande majorité des situations, il est placé bien trop bas, selon nous. La reconnaissance faciale complète l'arsenal biométrique et s'avère pratique au quotidien, bien qu'elle ne prétende pas rivaliser avec les solutions les plus sécurisées du marché.

Le positionnement des boutons physiques (volume et alimentation) sur la tranche droite tombe naturellement sous les doigts et facilite la manipulation à une main, même si la taille de l'écran impose parfois quelques ajustements.

Pour ce qui est des capacités audio, le Honor Magic8 Lite se montre plus généreux que certains concurrents puisqu'il embarque deux haut-parleurs offrant un son stéréo. Selon notre test, le volume sonore est élevé et la qualité audio reste satisfaisante pour regarder des vidéos ou jouer sans casque. Cette configuration stéréo constitue un avantage par rapport au CMF Phone 2 Pro qui se contente d'un haut-parleur mono. Le rendu sonore manque toutefois de profondeur dans les basses fréquences, ce qui reste classique sur ce segment de prix.

L'écran

Le Honor Magic8 Lite embarque une dalle OLED de 6,79 pouces affichant une définition Full HD+ de 1200 x 2640 pixels, soit une densité de 427 pixels par pouce. Cette technologie OLED offre des noirs profonds et un contraste quasi infini, renforçant la qualité visuelle pour le visionnage de vidéos ou la consultation de photos. La fréquence de rafraîchissement peut atteindre 120 Hz, garantissant une fluidité appréciable lors du défilement des menus ou de la navigation web.

D'après notre test, la vraie montée en gamme par rapport au Magic7 Lite se situe au niveau de la luminosité. En effet, ce smartphone figure parmi les plus lumineux de sa catégorie.

La calibration par défaut présente une température des couleurs légèrement froide.

Les réglages de l'écran sont complets : il est possible d'ajuster la température des couleurs, de choisir entre différents profils colorimétriques et d'activer un mode sombre pour réduire la fatigue oculaire. Le rafraîchissement adaptatif fonctionne par paliers selon les besoins, avec la possibilité de verrouiller l'écran à 60 ou 120 Hz dans les paramètres. L'absence de technologie LTPO empêche un ajustement plus fin de la fréquence, mais cela reste anecdotique à ce niveau de prix. L'écran fonctionne également avec les mains mouillées ou avec des gants, une fonctionnalité pratique compte tenu de la robustesse annoncée du smartphone.

La réactivité tactile s'avère excellente, avec une bonne prise en charge du 120 Hz qui rend l'expérience fluide et agréable. En comparaison avec le Nothing Phone (3a) ou le Samsung Galaxy A56, l'écran du Magic8 Lite se défend honorablement sur la luminosité, mais reste en retrait sur la couverture colorimétrique.

Le système et les applications

Le Honor Magic8 Lite fonctionne sous Android 15 avec l'interface MagicOS 9 du constructeur. Cette surcouche logicielle se montre fluide et réactive au quotidien, sans ralentissements notables, même avec plusieurs applications ouvertes simultanément. Honor annonce une politique de mises à jour rassurante avec six années de support pour Android et les correctifs de sécurité. Cette durée place le constructeur chinois parmi les plus généreux du marché, presque à égalité avec Samsung qui propose désormais sept ans de mises à jour sur ses modèles Galaxy A56.

Une fois le système et les applications préinstallées mises à jour, l’espace de stockage restant est de presque 478 Go sur les 512 Go théoriquement disponibles.

On peut compter sur une organisation des paramètres claire et intuitive, facilitant la prise en main et la personnalisation. MagicOS 9 propose un bon niveau de personnalisation visuelle avec des options pour modifier les icônes, les thèmes et les animations.

Parmi les fonctions originales, on retrouve Magic Portal 2.0 et Magic Capsule, des outils qui facilitent le multitâche et l'accès rapide aux informations. L'assistant Gemini de Google est également intégré pour répondre aux requêtes vocales.

Côté intelligence artificielle, le Magic8 Lite embarque un éventail complet de fonctions dopées à l'IA. On trouve ainsi AI Call Translation pour la traduction des appels en temps réel, AI Translation pour les textes, Honor Notes avec reconnaissance vocale et AI Writing Tools pour l'aide à la rédaction. Pour la retouche photo, les outils IA incluent une gomme magique (AI Eraser) permettant de supprimer des éléments indésirables, la création instantanée de films ou de collages à partir de plusieurs photos, l'extension d'images et AI Face Tune pour améliorer les portraits. Ces fonctionnalités se révèlent pratiques au quotidien.

Les performances

Le Honor Magic8 Lite est propulsé par le Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4, une puce gravée en 4 nm chez TSMC et annoncée début 2025.

Le smartphone embarque 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne dans son unique configuration française. Rappelons qu'aucune extension de mémoire par carte microSD ne soit possible, ce qui peut constituer une limite pour ceux qui stockent beaucoup de médias. Par contre, on peut compter sur 8 Go de mémoire vive supplémentaires, de manière virtuelle. En comparaison, le CMF Phone 2 Pro propose une extension jusqu'à 2 To via microSD, un avantage notable.

En termes de performances brutes, le Snapdragon 6 Gen 4 marque un vrai progrès par rapport aux générations antérieures, mais s’avère un peu léger dans certaines situations. Si vous avez plusieurs applications qui tournent en même temps, certains ralentissements peuvent parfois se faire légèrement sentir.

Cependant, il faut reconnaître que la navigation au quotidien reste fluide et agréable, lors de la navigation web, des réseaux sociaux ou du streaming. Le processeur chauffe peu, avec une température de 50 degrés seulement après une heure de calculs intensifs, et ses performances diminuent très peu sur cette période.

Pour le gaming, le Magic8 Lite peut faire tourner certains titres avec des animations fluides atteignant 60 images par seconde, mais il faudra toutefois accepter quelques compromis dans les réglages graphiques pour les jeux les plus exigeants.

Le multimédia

Le Honor Magic8 Lite adopte une configuration photo modeste pour ce niveau de prix. Le module arrière se compose d'un capteur principal de 108 mégapixels avec une ouverture f/1,8 et d'un ultra grand-angle de seulement 5 mégapixels à f/2,2. À l'avant, un capteur de 16 mégapixels f/2,5 se charge des selfies. Cette configuration reste identique à celle du Magic7 Lite, et donc est une déception si vous espériez des améliorations dans ce domaine.

L'interface de l'application Appareil photo est simple et intuitive, permettant un accès rapide aux différents modes : photo, vidéo, portrait, cliché nocturne et plus.

Le mode Cliché nocturne permet d'obtenir des photos en conditions de faible luminosité grâce à un temps d'exposition supérieur au mode normal, mais il n'est pas disponible en ultra grand-angle. Parmi les options, on trouve la possibilité de réaliser des photos dynamiques ou d'ajouter des filigranes personnalisés.

De jour, le capteur principal délivre des images bien exposées avec des teintes plutôt naturelles et peu saturées. Le niveau de détails est solide au centre avec une bonne restitution des petits éléments, mais il baisse en périphérie, révélant une homogénéité perfectible. Le zoom numérique 3x reste convaincant selon notre test, avec une perte de précision peu visible sur un écran de smartphone. En revanche, le zoom 5x ou 10x montre rapidement ses limites avec une baisse sensible de la qualité.

En basse luminosité, l'appareil produit des photos plutôt claires avec des ombres encore lisibles, mais un lissage plus marqué apparaît et la colorimétrie souffre d'une désaturation visible. Le mode nuit améliore les résultats, mais ne fait pas de miracle.

L'ultra grand-angle de 5 mégapixels constitue le maillon faible de cette configuration. Les photos manquent de peps, paraissent ternes avec des couleurs délavées et manquent cruellement de piqué. En comparaison, le CMF Phone 2 Pro propose un ultra grand-angle de 8 mégapixels plus exploitable, tandis que le Samsung Galaxy A56 offre un capteur de 12 mégapixels dans ce rôle.

Les selfies capturés en 16 mégapixels offrent une bonne précision selon notre test, et le mode Portrait propose un détourage plutôt bien réalisé. Côté vidéo, le Magic8 Lite peut enregistrer en 4K à 30 images par seconde avec stabilisation optique, ou en Full HD à 60 images par seconde.

L'autonomie

En plus de sa solidité, la batterie, c’est l’autre argument massue du Honor Magic8 Lite avec une capacité colossale de 7500 mAh. Il s'agit d'un bond de 900 mAh par rapport au Magic7 Lite et de l'une des plus grandes capacités du marché. Cette batterie utilise la technologie Lithium-ion silicium-carbone qui permet d'obtenir une capacité plus grande à taille identique.

D'après notre test, l'autonomie se révèle exceptionnelle. En streaming vidéo, la batterie ne perd que 11% après 6 heures de Netflix, ce qui permet de tabler sur une autonomie totale record de plus de 54 heures. Honor annonce jusqu'à 3 jours d'utilisation, ce qui semble réaliste pour un usage modéré selon notre évaluation.

En comparaison, le Xiaomi Redmi Note 15 Pro embarque une batterie de 6580 mAh, tandis que le Samsung Galaxy A56 se limite à 5000 mAh. Le Magic8 Lite domine clairement ses concurrents sur ce critère.

La charge rapide filaire est supportée jusqu'à 66 W, identique au modèle précédent. Compte tenu de l'énorme capacité, la recharge complète nécessite un certain temps. Le smartphone propose également la charge inversée à 7,5 W pour dépanner des accessoires comme des écouteurs sans fil. En revanche, la charge sans fil est absente.

Le contenu de la boîte

Le smartphone Honor Magic8 Lite est livré avec un câble USB-A vers USB-A et un outil d'extraction pour le tiroir à cartes SIM.

Notre avis

Le Honor Magic8 Lite remplit parfaitement son contrat en proposant l'une des meilleures autonomies du marché couplée à une robustesse vraiment impressionnante. D'après notre test, ce smartphone de milieu de gamme s'adresse avant tout à ceux qui recherchent la tranquillité d'esprit : une batterie qui tient facilement deux jours et une certification IP69K qui permet de l'utiliser sans crainte dans toutes les situations. Le design a été modernisé avec des lignes plates dans l'air du temps, et l'écran OLED gagne en luminosité pour une meilleure lisibilité en extérieur.

Le Snapdragon 6 Gen 4 assure des performances solides au quotidien et une expérience relativement fluide, même si ce n'est pas une bête de course face aux puces des modèles plus onéreux. L'interface MagicOS 9 se montre agréable et les six années de mises à jour annoncées constituent un argument de poids. En revanche, le volet photo reste le maillon faible avec un ultra grand-angle décevant et des performances nocturnes perfectibles. L'absence de charge sans fil et d'extension de stockage peut également freiner certains acheteurs.

À 399 €, le Magic8 Lite fait directement concurrent au Xiaomi Redmi Note 15 Pro, au Nothing Phone (3a) et au Samsung Galaxy A56. Selon nous, il mérite une attention particulière si l'autonomie et la robustesse figurent parmi vos priorités. Pour ceux qui privilégient la photo ou les performances brutes, les alternatives citées offrent un meilleur équilibre.



