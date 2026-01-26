Honor Magic8 Pro Air : un flagship de 6,1 mm d'épaisseur équipé d'un téléobjectif périscopique

Honor vient officiellement d’annoncer la commercialisation de son nouveau smartphone de milieu de gamme, le Magic8 Lite et devrait prochainement prendre la parole pour faire de même avec son flagship, le Magic8 Pro.

Mais d’ici là, la marque a profité d’un évènement pour lever le voile sur un modèle qui entend faire parler de lui. Pour le moment uniquement destiné au marché chinois, il s’agit du Magic8 Pro Air.

Il suit les traces des Samsung Galaxy S25 Edge et iPhone Air puisqu’il est particulièrement fin avec une épaisseur de 6,1 mm pour un poids de 155 grammes, d'après la marque.

Contrairement à ses concurrents qui ont dû faire des compromis sur la configuration photographique, Honor a réussi à intégrer un système de caméra triple complet dans ce châssis particulièrement compact.

Le smartphone arbore un écran OLED LTPO de 6,31 pouces avec une résolution de 1200 x 2640 pixels et une fréquence de rafraîchissement adaptative de 120 Hz. Selon le fabricant, l'écran présente des bordures ultra-fines de 1,08 mm sur les quatre côtés, optimisant ainsi le ratio écran/corps. La dalle affiche une luminosité maximale HDR de 6000 cd/m² et intègre 10 fonctionnalités de protection oculaire Oasis, ainsi qu'un capteur d'empreintes digitales ultrasonique 3D pour le déverrouillage sécurisé.

Le châssis s’appuie sur un cadre en aluminium avec une façade en verre, et le smartphone bénéficie d'une certification de résistance à l'eau. Honor propose le Magic 8 Pro Air en quatre coloris distincts : noir, orange, mauve et blanc.

Une configuration photographique complète malgré la finesse

Outre sa finesse et son poids plume, le Magic8 Pro Air a la particularité d’embarquer un module photo triple s’appuyant sur un capteur principal de 50 mégapixels avec une taille physique de 1/1,3 pouce, une ouverture de f/1,6 et une stabilisation optique de l'image. La focale équivalente de 23 mm permet des prises de vue polyvalentes dans diverses situations d'éclairage. On peut également compter sur la présence d’un capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels et une focale équivalente de 16 mm, capable de fonctionner également en mode macro pour les prises de vue rapprochées.

Mais l'élément le plus remarquable reste le téléobjectif périscopique de 64 mégapixels équipé d'un capteur de 1/1,2 pouce, d'une ouverture f/2,6 et d'un zoom optique 3,2x avec stabilisation optique. La focale équivalente atteint 74 mm, idéale pour les portraits et les scènes distantes.

Il s'agit du premier smartphone ultra-fin à intégrer un véritable téléobjectif dédié avec zoom optique, là où l'iPhone Air et le Galaxy S25 Edge se contentent du recadrage numérique via leurs capteurs principaux.

Le processeur Dimensity 9500 au cœur des performances

Honor a choisi d'équiper le Magic8 Pro Air du processeur MediaTek Dimensity 9500, la puce flagship la plus récente du fondeur taïwanais. Ce système sur puce octa-core gravé en 3 nm adopte une architecture asymétrique avec un cœur principal C1-Ultra cadencé à 4,21 GHz, trois cœurs C1-Premium à 3,5 GHz et quatre cœurs C1-Pro à 2,7 GHz pour les tâches moins exigeantes. Rappelons que le Dimensity 9500 surpasse le Snapdragon 8 Elite de Qualcomm dans certains scénarios.

Le smartphone propose des configurations mémoire allant jusqu'à 16 Go de RAM LPDDR5X associée à un stockage UFS 4.1 pouvant atteindre 1 To. Le système fonctionne sous Android 16 avec la surcouche MagicOS 10 développée par Honor.

Une batterie généreuse dans un châssis compact

Malgré son épaisseur contenue, le Magic8 Pro Air intègre une batterie de 5500 mAh utilisant la technologie silicium-carbone pour optimiser la densité énergétique. Cette capacité est bien supérieure à celle des autres smartphones ultra-fins comme l'iPhone Air ou le Galaxy S25 Edge avec, respectivement 3149 mAh et 3900 mAh.

Le smartphone supporte la charge rapide filaire jusqu'à 80 watts via USB-C, permettant théoriquement une recharge complète en moins d'une heure. Honor a également intégré la charge sans fil à 50 watts, offrant ainsi une flexibilité d'usage aux utilisateurs.

Disponibilité et prix

Le Honor Magic 8 Pro Air a été officiellement présenté le 19 janvier 2026 en Chine. Les informations concernant la disponibilité internationale et les tarifs pour les marchés européens n'ont pas encore été communiquées par le fabricant au moment de l'annonce.

