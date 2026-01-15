Magic8 Lite : le nouveau smartphone Honor ultra endurant et ultra résistant

Après un Magic7 Lite particulièrement réussi, Honor dévoile officiellement en France le Magic8 Lite. Ce nouveau modèle ambitionne de devenir une référence du milieu de gamme en associant résistance accrue, batterie de 7500 mAh et capacités photo de 108 mégapixels. Il pourrait très bien convenir à des personnes cherchant un appareil polyvalent, capable de tenir plusieurs jours loin d’une prise tout en restant adapté aux usages quotidiens intensifs, du streaming au jeu mobile en concurrence avec la prochaine gamme des Redmi Note 15 qui ne devrait pas tarder.

Côté résistance, le smartphone bénéficie de plusieurs certifications, dont SGS Triple Resistant Premium Performance et une certification SGS 5 étoiles de fiabilité globale, ce qui reste rare sur ce tarif par rapport à de nombreux concurrents comme certains modèles Samsung Galaxy A ou Redmi axés plutôt sur le design ou la photo. D’après la marque, le châssis renforcé et la technologie Honor Ultra-Bounce Anti-Drop, basée sur un fluide non newtonien et un verre trempé spécifique, doivent permettre de supporter des chutes jusqu’à 2,5 mètres sur certaines surfaces et de mieux encaisser les impacts répétés.

Protection renforcée et usage en conditions extrêmes

En outre, le Magic8 Lite est annoncé comme l’un des rares smartphones milieu de gamme à combiner une structure étanche à trois couches 2.0 avec une compatibilité IP68 et IP69K, ce qui inclut la résistance aux immersions, à la poussière et aux jets d’eau à très haute pression. Selon le fabricant, l’appareil est testé pour continuer à fonctionner après 30 minutes d’immersion à 1,5 mètre de profondeur et pour résister à des environnements humides ou à des eaux plus épaisses que l’eau claire. Notez également que l’appareil peut fonctionner à des températures extrêmes, aussi bien hautes que basses.

Au-delà de la simple étanchéité, Honor met en avant des fonctions logicielles comme AI Heavy Rain Touch et AI Glove Touch, censées maintenir une bonne réactivité de l’écran sous la pluie ou lorsque l’utilisateur porte des gants. Par rapport à d’autres smartphones « robustes » souvent plus massifs.

Batterie 7500 mAh et écran OLED lumineux

Son prédécesseur, le Magic7 Lite était déjà l’un des champions de l’autonomie et le Magic8 Lite promet au moins autant sinon mieux. Ainsi, il peut compter sur la présence d’une batterie silicium-carbone de 7500 mAh, annoncée comme capable d’offrir jusqu’à trois jours d’utilisation courante. Notez qu’un algorithme anti‑vieillissement propriétaire est censé préserver plus de 80% de la capacité après jusqu’à six ans d’utilisation, ce qui va au-delà de ce qui est généralement annoncé sur le segment milieu de gamme.

En complément, la recharge filaire Honor SuperCharge 66 W promet une remise à niveau rapide, tandis qu’un mode Ultra Power Saving permettrait de maintenir jusqu’à environ 60 minutes d’appels lorsque la batterie est presque vide, une approche comparable à ce que proposent certains rivaux chez Xiaomi ou Realme.

Le Honor Magic8 Lite est équipé d’un écran OLED de 6,79 pouces, avec définition dite 1.5K et prise en charge d’une fréquence de rafraîchissement pouvant monter à 120 Hz, pour une navigation plus fluide. Les bordures très fines, annoncées à 1.3 mm, permettent d’atteindre un ratio écran/corps de 94.6%, ce qui le rapproche de certains modèles plus haut de gamme.

La luminosité HDR maximale est annoncée à 6000 cd/m², ce qui en ferait l’un des écrans les plus lumineux de sa catégorie et faciliterait la lisibilité en extérieur, au soleil. Pour limiter la fatigue oculaire, comme les autres mobiles de la marque, ce modèle dispose d’une fonction de gradation PWM à 3840 Hz, un affichage nocturne circadien, des options de défocalisation par IA, une gradation dynamique et une réduction de la lumière bleue.

Performances, photo et fonctionnalités IA

Le Magic8 Lite repose sur un processeur Snapdragon 6 Gen 4 associé à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage en France, avec la technologie Honor RAM Turbo qui convertit une partie de la mémoire de stockage pour offrir une expérience comparable à 16 Go de RAM.

Côté photo, le smartphone intègre un capteur principal de 108 mégapixels avec stabilisation optique (OIS) et électronique (EIS), complété par un second module de 5 mégapixels, ainsi qu’une caméra frontale de 16 mégapixels. Les fonctionnalités d’IA telles que AI Eraser, AI Cutout, AI Outpainting, AI Upscale ou AI Remove Reflection sont censées faciliter l’édition d’images directement sur le téléphone, tandis que Honor Connect permet le transfert de photos animées HD vers iOS et la création de collages 4K.

Côté design, à l’image de son prédécesseur, des lignes relativement fines sont privilégiées malgré la batterie importante, avec une épaisseur annoncée d’environ 7,76 mm pour un poids proche de 189 g. Plusieurs coloris sont proposés, dont Forest Green, Midnight Black et Reddish Brown (uniquement disponible sur le site de la marque) en France.

Sur le plan logiciel, le Magic8 Lite arrive avec Android 15 accompagné de l’interface MagicOS 9 avec 6 ans de mises à jour du système et de la sécurité.

Disponibilité et prix

Selon Honor, le Magic8 Lite sera disponible à l’achat en France à partir du 15 janvier au prix public de 399,90 euros pour la version 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Du 15 janvier au 2 février, une offre de lancement est mise en place avec le code AHM8L50 : le smartphone est affiché à 399,90 euros, assorti d’un coupon de 50 euros de réduction supplémentaire, plus une coque offerte et un produit au choix parmi la Honor Choice Watch2 Pro, le Honor Choice Headphone Pro ou les Honor Choice Earbuds S8.

